Нет лучшего способа использовать творог

Уважаемые, а умеете ли вы печь королевскую ватрушку или тертый пирог с творогом? Многие слышали, многие пробовали, а так, чтобы самим приготовить, все руки не доходили? Я вас понимаю. Но категорически советую освоить эту палочку-выручалочку из семейства десертов.

Королевская ватрушка удалась / Фото Ксении РЕБИК



Тем более что наш исполнитель ватрушки снабдил рецепт полезными комментариями. Итак, внезапно вечером человеку захотелось сделать семье приятное. В ход пошли маргарин, мука, яйцо, творог. Все самое обыкновенное.

Муку надо смешать сначала с сахаром и содой, а затем, добавляя размягченное сливочное масло или маргарин, превратить смесь в крошку. Тесто для ватрушки готово. Теперь на очереди начинка. Делать ее тоже быстро.

Творог, сахар, яйца либо перемешать вилкой до однородности, либо блендером пробить. Можно добавить щепотку ванилина, можно и без него, в зависимости от того, любят ли в семье такой аромат.

Дальше еще проще. Немного больше половины крошки высыпать в форму на пергамент, распределить, чуть присыпая на края. Чтобы бортик обозначить. Выложить творожную массу поверх. Остатками крошки засыпать творог. Выпекать до золотистого цвета. Дать остыть в форме, потом снимать пергамент и перекладывать на блюдо, чтобы ватрушка не сломалась.

Околорецептурные наблюдения и замечания человека, который испек ватрушку, да еще и редакцию угостил. Цитирую:

- Всегда, когда делю крошку, думаю, что не хватит. Паникую, появляется желание сделать еще одну порцию. Но нет, хватает. Творога можно взять и больше, чем указано в рецепте, будет вкуснее. Если добавить домашнего, то еще и нежнее. Но у нас дома чаще экономвариант. Если яйцо крупное, то на указанное количество творога хватит и одного.

Если творога берете больше, то и яиц надо больше. Яйца творог не испортят))). Маргарин можно заменить сливочным маслом. Вкуснее, но дороже. Если форма небольшая (18 см), то ватрушка получится выше, если широкая (24 см), соответственно, ниже. Когда ниже, удобнее есть: меньше сыплется. И большему количеству сладкоежек достанется. Можно к творогу добавить натертую цедру лимона: вкус интереснее. Но сын - любитель классики, поэтому кладу редко: пеку для него)))

Теперь бонус от Доры: начинка может быть двухслойной, поверх творога распределить ломтики банана или клубничный джем. Очень вкусно с магазинным лимонным джемом.

Ингредиенты

Тесто: 150 г маргарина, 2 стакана муки, 1/2 стакана сахара, 0,5 ч. л. соды. Начинка: пачка (200 г) творога, 1/2 стакана сахара, 2 яйца, щепотка ванилина (можно и без).