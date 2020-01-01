Пишут вам жильцы дома в Костанае, расположенного по адресу ул. Ворошилова, 3 «Б». Он построен в 1982 году, ни разу с тех пор за счет государства для жильцов этого дома никакое благоустройство не делалось. Но в 2019 году нам руководитель отдела ЖКХ Наурзбай Мусин пообещал заасфальтировать расположенную рядом во дворе дорогу. Это сделано не было. Нам пояснили, что средства закончились... из-за пандемии. Уверяли, что в 2021 году, как начнется строительный сезон, дорога будет сдана и средства на наш дом выделены.

В сентябре приехал представитель подрядчика из ТОО «АБЗ+», потребовал, чтобы я, как управляющая дома, убрала к назначенному времени технику со двора. Что я и сделала, но так никто и не приехал. Я позвонила сотруднику отдела ЖКХ Чингису Омарову, он ответил, что средства закончились. Для нас их нет. Как так?

У нас в 2019 году был случай: девочка оступилась из-за ямки на дороге, повредила ногу. Когда дожди, детки в школы №№ 19, 20 приходят в грязной обуви, да и взрослые тоже.

Я считаю, что так обманывать жильцов дома нельзя. Мы такие же люди, как все. В нашем доме живут известные спортсмены, которые привозят с соревнований медали, кубки, прославляя Костанай, много пожилых людей, которые своей работой отдали долг государству, городу и заслужили право ходить по хорошей дороге.

Людмила ГОЛОЦЕВИЧ, управляющая домом № 3 «Б» по ул. Ворошилова, Костанай

От редакции

«НГ» сделала запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная.

- Согласно технической спецификации, конкурс на внутриквартальный ремонт дворовых территорий был объявлен на общий объем работ без указания финансирования по конкретным адресам. Объемы принимались по фактически выполненным работам, - ответил и. о. руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Нургельды ЕСЕРГЕПОВ. - Жильцы домов по ул. Воинов-Интернационалистов №№ 10, 12, 14 при ремонте двора обратились с просьбой о расширении дворовой территории и устройстве дополнительных парковочных мест, что было сделано. Но это повлекло увеличение здесь объема работ и затрат. Дворовая территория по ул. Ворошилова, 3 «Б» будет отремонтирована в последующий год, так как в текущем году ремонт дворовых территорий закончен.

Редакция «НГ» надеется, что последующий год - это именно 2022-й, а не все, которые идут за 2021-м. Тем более что автор письма в газету адресует чиновникам следующий текст: «Я еще бы хотела, чтобы отдел ЖКХ, акимат нам ничего не обещали просто так, чтобы мы, в свою очередь, не обманывали жильцов, с которыми работаем. Мне очень неприятно, что из-за таких ситуаций страдают репутации управляющего домом и председателя ПКСК».