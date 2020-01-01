Прошу ответить, до какого времени имеют право приходить в дом переписчики? Это нормально разве, что они могут постучать в дверь часов в десять вечера. Есть люди, которые уже ложатся отдыхать в это время. Кроме того, процедура ответов на вопросы не короткая, около получаса занимает. Поздно вечером это тоже неудобно.

Ольга ГАВРИЛИНА, Костанай

Комментарий

- Время для работы интервьюеров инструкциями точно не установлено, - прокомментировал «НГ» директор департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Костанайской области Айбек ГАЛЫМЖАНОВ. - Чтобы провести перепись, им приходится приходить к гражданам, которые где-то трудятся, по окончании их рабочего дня. Как раз для таких людей и предназначалась возможность пройти перепись онлайн. Нам жалобы на очень позднее появление людей, которые проводят перепись, пока не поступали. Но раз есть обращения в СМИ, мы объясним интервьюерам, что после 9 часов вечера беспокоить граждан нежелательно.