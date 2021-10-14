Как вырастить ароматный чабрец в домашних условиях

Не знаю, как вас, а меня чай с чабрецом приводит в полный вкусовой восторг и навевает воспоминания о летнем лесе, наполненном всевозможными ароматами. Не всегда получается собрать чабрец самому, а аптечный совсем не такой пахучий, как выращенный в природе. Но замену им нашел, попробовав посеять эту ароматную травку дома, на подоконнике. И это вполне под силу даже новичкам.

Семена, грунт, емкость - нехитрый набор, чтобы посеять чабрец дома

Чабрец, он же тимьян ползучий - многолетнее пряное и лекарственное полукустарниковое растение. Имеет тонкие, стелющиеся, ветвистые побеги длиной до 30 см, которые со временем одревесневают. Листья мелкие, овальные, обладают горьковатым жгучим вкусом, так как содержит эфирные масла, и сильным приятным ароматом, который можно почувствовать даже просто от прикосновения к растению. В природе чабрец цветет розово-фиолетовыми цветами, но в домашних условиях пока не зацвел, не успевает, так как весь срезается на чай.

Кроме употребления в пищу и использования в качестве лекарственного растения с антисептическим, успокаивающим и мочегонным действием, чабрец может высаживаться в качестве отличного почвопокровного растения для декорирования бордюров, каменистых садов и альпийских горок. На одном месте без пересадки может расти до 5 лет.

Тимьян ползучий отлично подходит и для цветочной клумбы

Для комнатного выращивания посев можно делать круглый год, но учитывайте, что на первоначальном этапе после всходов ростки вытягиваются, особенно в зимнее время, поэтому даже размещенную на солнечном южном окне рассаду надо досвечивать фитолампой. Если вы планируете высадить растение на клумбу, то сеять можно начинать с февраля.

Итак, для посева вам потребуется приобрести семена тимьяна ползучего (чабрец), не путать с чабером - это совершенно другое растение, а также пластиковую емкость высотой до 5 см и рыхлый питательный универсальный торфогрунт для цветов.

Имея пару таких горшков, вы обеспечите себя ароматной травкой и осенью, и зимой

Наполняем грунтом емкость на три четверти, раскладываем по поверхности достаточно мелкие семена, не присыпая сверху землей, и хорошо увлажняем из пульверизатора, чтобы семена несколько заглубились. Накрываем плошку пленкой или стеклом и ставим на светлый и теплый подоконник с температурой не ниже 20 градусов.

Семена прорастают достаточно быстро, в течение 5-7 дней. Обязательно следите за влажностью грунта, он не должен пересохнуть. Но и убирать конденсат с пленки и проветривать по несколько минут каждый день тоже не забывайте. По мере роста вокруг всходов можно щепотками подсыпать свежий рыхлый грунт в смеси с чистым песком или вермикулитом. Это позволит тоненьким растишкам устоять и предупредит заболевание черной ножки.

Всего 4 веточки необходимо на один заварочный чайник

Убирать защитную пленку лучше не сразу после появления всходов, делать это постепенно, чтобы сухой квартирный воздух не высушил молодые растения. Пикировку по отдельным рассадным стаканчикам (300 мл) проводят примерно спустя месяц. Если растения переплелись между собой, то не разделяйте их, пересадите вместе. В один рассадный горшочек можно распикировать 5-7 растений. Со временем, когда весь земляной ком оплетут корешки, растение пересаживают в более просторный горшок либо высаживают в открытый грунт.

Тимьян ползучий - растение неприхотливое, засухоустойчивое, предпочитает легкие супесчаные почвы без застоя воды. Поэтому агротехника простая, заключается в регулярном поливе, чередующейся подкормке минеральным и органическим удобрением каждые 14 дней.

Срезать побеги для заваривания чая можно когда угодно. На заварочный чайник достаточно 4-5 веточек длиной 10 см. На сушку срезают 2/3 побегов начиная с середины лета, когда в них содержится самое большое количество эфирных масел. Сушат, как и другие травы, в тени, разложив на ткань или подвесив.

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