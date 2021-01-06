«НГ» наградила победителей очередного сезона конкурса «Я и моя машина»

«НГ» завершает самый драйвовый конкурс «Я и моя машина». Всего в нем приняли участие 38 автолюбительниц, по результатам голосования наши читатели сначала выбрали десятку финалистов, а через неделю - тройку победительниц.

12 октября им вручили призы: сертификаты на покупку запасных частей, аксессуаров и ремонт на 50 000, 30 000 и 20 000 тенге от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО (пр. Назарбаева, 34, тел. 74-90-74, ул. Карбышева, 34) и 3 сертификата на месяц тренировок в фитнес-клубе FitnessBlitz (пр. Назарбаева, 193/1, ТРЦ «Kostanay Plaza», 2-й этаж, 8-701-052-99-00).

Церемония вручения подарков от спонсоров прошла в филиале Zakaz auto group.

Все призеры конкурса набрали больше 2 000 голосов читателей «НГ»

В поддержку участницы № 15 Нурзии УСПАНОВОЙ по итогам трех этапов поступили 775 голосов на странице «НГ» в Instagram и 132 купона, которые читатели вырезали из печатной версии газеты (1 купон равен 10 голосам - «НГ»). Итого - 2 095 голосов и 3-е место в нашем конкурсе.

За Нурзию Успанову голосовала вся семья

Нурзия уже больше 6 лет за рулем белой Kia Rio. Она называет свою машину «белоснежной ласточкой» и любит ее за комфорт и практичность.

- Честно сказать, я увидела одну из ваших участниц и решила попробовать сама, - рассказала она после церемонии награждения. - Конечно, голосовали за меня все родственники, радовались, когда я прошла в финал. Даже родственники из села через неделю после выхода статьи, у которых нет Интернета, узнали, что я участница конкурса «Я и моя машина». Поэтому была уверена, что буду в тройке.

Второе место с отрывом всего в 6 голосов заняла участница № 30 Маргарита ДАСАЕВА. За нее отдали 2 101 голос, из которых 1 681 получен онлайн, а остальные набраны с помощью 42 купонов.

Маргарита Дасаева заняла второе место с отрывом от третьего всего в 6 голосов

Маргарита за рулем своей Kia Rio цвета голубой металлик уже 7 лет. Она считает, что эта машина просто создана для комфортной езды. На ней отвозит детей в школу, на ней же ездит по рабочим делам. Маргарита следит за красотой и чистотой авто, а за техническое состояние отвечает любимый супруг.

- За конкурсом «Я и моя машина» слежу очень давно, в 2010 году«Наша Газета» выбирала костанайских автоледи, а у меня тогда даже прав не было, - рассказала Маргарита. - Когда у меня появилась машина, решила реализовать свою мечту и поучаствовать в конкурсе. Не только поучаствовать, но и занять призовое место. Внесли свою лепту и голосовали, кажется, все мои знакомые, друзья и родственники. Поняла, что голосов за меня будет много, когда мне написали: «Наверное, за тебя только Токаев не голосовал, хотя, может, и он уже лайкнул».

А победила с результатом в 3 243 голоса (1 453 лайка в Instagram и 179 купонов) участница № 5 Дина КАЛКАЕВА. Про нее «НГ» рассказывала в начале февраля, тогда водительский стаж Дины составлял всего 8 месяцев. Свой синий Volkswagen Рolo Дина ласково называет «Поля». С приобретением автомобиля она стала чувствовать себя свободной и мобильной. Машину полюбила за комфорт и практичность. Помогает нашей участнице и то, что она состоит в группе Polo-любителей.

Дина Калкаева вместе с Volkswagen «Поля» заняла первое место

- О конкурсе узнала через Instagram, но долго сомневалась, стоит ли участвовать, ведь стаж вождения у меня небольшой, - рассказала Калкаева. - Но потом отправила свою заявку, про меня и «Полю» напечатали в газете. После я забыла про конкурс, так как он длился очень долго. Вчера ехала с отдыха в Боровом, а вы мне позвонили и обрадовали, что я в тройке победителей. Спасибо всем, кто меня поддержал! За время конкурса еще ближе узнала свою машину, люблю свою «Полю» еще больше и крепче. Сейчас, наверное, выйду и поцелую ее.

Фото Ксении РЕБИК

Анонс

«НГ» объявляет о начале нового сезона конкурса «От улыбки станет всем светлей». В нем могут принять участие мальчики и девочки в возрасте от 0 до 12 лет. Пришлите 3-4 фото своего ребенка (одно из них - обязательно с детской улыбкой), короткое видео и историю о его достижениях по адресу ngkonkurs@gmail.com. В теме укажите «На конкурс «Детская улыбка», в письме сообщите номер телефона, по которому можно связаться с родителями. Фото должны быть большого размера и в хорошем качестве. Если фотографий у вас нет, позвоните в «НГ» по тел.: 53-51-51, 53-69-95, фотосессию проведет наш фотокорреспондент.

Заявка на участие в конкурсе автоматически подтверждает согласие на размещение фотографий вашего ребенка в еженедельнике «Наша Газета», на сайте ng.kz (других контент-площадках).