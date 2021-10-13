Благотворительный проект

На поездки хватит средств

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

По итогам 114-го тура два участника отправятся на лечение

По-прежнему мы не собираем достаточной суммы, чтобы удовлетворить все заявки. Но один из участников, благодаря «Нужным деньгам», теперь имеет возможность полететь в США, а другая участница оплатит почти полный курс реабилитации.

У нас опять есть запоздалые взносы для участников прошлых туров. Три взноса с адресными пометками поступили на карту «Каспи-голд». Читательница Ирина перечислила 1 000 тенге для Таймаса Жуматова, еще два взноса для Дидара Калиева: 1 000 тенге от Каира и 5 000 от Рашида.

Наличными в редакцию принесли 20 000 тенге для Ирины Прохоренко. За это доброе дело спасибо пользователю сайта под ником ПЧЕВИН. В общую таблицу 114-го тура эти взносы не включены, поскольку не влияют на выполнение текущих заявок, но они будут отражены в сводной таблице по всем турам проекта. Деньги переданы по назначению.

 Долгие сборы

На слуховой аппарат для 12-летнего Максута КАЛАКА из Александровки Костанайского района мы собираем деньги в течение уже трех туров. Напомним, его стоимость - 1 200 000 тенге. До тех пор, пока туры заканчиваются без излишка средств, в пользу Максута будем засчитывать только адресные сборы. Такое решение было принято комиссией еще в самом начале, когда решено было взять Максута в наш благотворительный проект.

 Сбор на слуховой аппарат пока не завершен / Фото Андрея СКИБЫ

По итогам 112-го и 113-го туров накопилась сумма 188 621 тенге. В этом туре добавилось еще 44 700 тенге адресных взносов для Максута. Итого за три тура проекта мы собрали 233 321 тенге.

Может показаться, что ситуация беспросветная, но все-таки надежда на то, что мальчик не останется без необходимого прибора, есть. Недавно к нам обратилась семья, которая хочет передать слуховой аппарат Максуту бесплатно. Этот аппарат немного использовал их сын, но, после того как ребенку сделали операцию, надобность в слуховом аппарате отпала.

Мама Максута Динара КАЛАК пока не приняла решения, она хочет получить подробную консультацию на этот счет в Центре слуха.

- Я уже поговорила с врачом Центра слуха, - объяснила Динара. - Надо будет приехать к нему с этим аппаратом, и доктор посмотрит, сможет ли настроить его для Максута. Если аппарат подойдет, мы, конечно, будем рады такому подарку. А если он не подойдет, тогда пусть лучше достанется другому ребенку, которому принесет пользу. Вещь очень дорогая, если у нас будет лежать без дела, некрасиво получится. Поэтому мы сразу не согласились, поймите нас.

Сомнения родителей Максута понятны. Будем надеяться, что развеять их удастся к началу следующего тура. Если этот дар будет принят, адресные взносы мы все равно отдадим Максуту.

 Путь за океан

Пятилетний Адилбек БУЛАТ из Костаная, страдающий ДЦП, имеет возможность за одну операцию навсегда избавиться от мучительных болей при спазмах мышц. Только доктор работает в США. Чтобы собрать на оплату хирургического вмешательства 19 800 000 тенге, родителям мальчика пришлось даже продать дом и добавить эту сумму к сборам через социальные сети. На операцию собрали, а вот на билеты в США уже не получалось. «Нужные деньги» стали последней надеждой для этой семьи оплатить дорогой перелет через океан. На дорогу нужно было собрать 1 448 000 тенге. Миллион еще оставался от продажи дома, а вот 448 тысяч уже невозможно было наскрести никак.

Поездка в США стала реальной для Адилбека / Фото из архива Айжан МУРЗАХМЕТОВОЙ

Для Адилбека поступило 30 адресных взносов на общую сумму 134 900 тенге. По решению комиссии к этой сумме мы добавили недостающие 313 100 тенге из безадресных взносов, и в итоге заявка была удовлетворена полностью.

- Мы так рады, что у вашего проекта получилось собрать всю сумму, - поблагодарила мама мальчика Айжан МУРЗАХМЕТОВА. - Мы не переставали волноваться, вдруг не сможете нам помочь. Передайте огромную благодарность всем людям, которые не остались равнодушными! Теперь мы, без всяких сомнений, успеваем на первую консультацию, она будет 25 октября, а 28-го Адилбека уже прооперируют. Молимся, чтобы все прошло хорошо. Ждите от нас хороших вестей.

Адилбек - первый участник «Нужных денег», которого будут оперировать в США. Если бы не наши читатели, добраться до Америки было бы очень сложно.

 Ближе к мечте

Балшекер КСТАУВОЙ из Костаная 20 лет. Она не перестает бороться за возможность ходить без посторонней помощи и жить обычной для молодой девушки жизнью. Как и для всех, страдающих ДЦП, Балшекер очень нужны курсы реабилитации. Вот и сейчас она хочет пройти такой курс в столичном реабилитационном центре. Вот только статус уже совершеннолетнего человека не позволяет пройти реабилитацию бесплатно. Когда Балшекер в очередной раз обратилась в проект «Нужные деньги», она даже не была уверена, что комиссия одобрит ее кандидатуру. Но сомнений у членов комиссии не было, единственное условие - если средств хватать не будет, в приоритете все-таки окажется Адилбек, поскольку Балшекер может регулировать количество процедур, а вот стоимость билетов до США корректировать не получится.

На следующей неделе у Балшекер начнется курс реабилитации / Фото из архива Балшекер КСТАУВОЙ

Для Балшекер поступило 9 адресных взносов на общую сумму 28 000 тенге. После вычитания адресных взносов для Максута и суммы, выданной Адилбеку, мы собрали все, что осталось в кассе проекта, - 332 060 тенге - и добавили к адресным взносам. В итоге получилась сумма 360 060 тенге, ее мы и вручили участнице проекта.

- Я так рада, что даже спать не смогу этой ночью! - призналась Балшекер. - Это такое счастье, что ваш проект помогает мне идти к мечте. Спасибо всем читателям «Нашей Газеты»! Я на следующей неделе начну проходить реаблитацию в Нур-Султане.

Балшекер - бронзовый призер конкурса танцев для людей с ограниченными возможностями. Мы очень надеемся, что в будущем она сможет танцевать легко.

 О тех, кому помогли

75-летняя жительница Костаная Ирина ПРОХОРЕНКО, которой летом ампутировали ногу, понемногу осваивается со своим положением, но в силу возраста ей это дается нелегко. Мы вновь посетили ее, чтобы передать 20 000 тенге от пользователя сайта ПЧЕВИНА.

- Большое спасибо доброму человеку! - сказала Ирина Анатольевна. - Так приятно, что обо мне помнят. Благодаря добрым людям не пропаду. Ребята-волонтеры мне крепко помогают. Нашли коляску прогулочную, привезли. Потом нашли домашнюю коляску. Тоже привезли прямо сюда. Молодцы, все могут найти, организовать. Очень тяжело остаться без ноги, очень. Но, что делать, буду привыкать.

Ирина Анатольевна заметила, что добрых людей все-таки больше, и это помогает ей держаться в такой трудный период жизни.

 

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 115-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы)? Убедительная просьба: описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями.

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-goldОбратите внимание, номер карты изменился 4400 4301 2746 9697.

 

Фонд проекта «Нужные деньги», 114-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

100 000

Генеральный спонсор такси «Народное»

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булат)

50 000

Пользователь сайта под ником Евгений

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булат)

25 000

Читатель Дмитрий

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булат)

25 000

Читатель Талгат

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булат)

10 000

Баба Маша

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

10 000

Неизвестная читательница

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

10 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

3 100

Булат Мустафин (гонорар за статью)

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булат)

3 400

Ольга Ведлер (гонорар за статью)

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

4 500

Ержан Есимханов(гонорар за статью)

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 

Поступления на Каспи-голд:

611 758

 5 000

Максут

Для Адилбека Булата

 2 000

Павел

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 10 000

Константин

Для Максута Калака

 10 000

Константин

Для Балшекер Кстаувой

 1 000

Сергей

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 3 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 500

Анастасия

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 200

Дарья

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Рипсиме

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 500

Айгуль

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 500

Аруна

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 900

Асхат

Для Максута Калака

 171

Жаслан

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 2 000

Александр

Для Максута Калака

 3 000

Айнура

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 500

Светлана

Для Максута Калака

 2 500

Пётр

Для Максута Калака

 2 000

Малика

Для Максута Калака

 129

Риза

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 2 000

Гульмира Н.

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 800

Асель

Для Максута Калака

 8 000

Фирма «Чистодом»

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 2 000

Екатерина

Для Адилбека Булата

 1 000

Куандык

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 10 000

Владимир

Для Максута Калака

 300

Бахтияр

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 2 000

Роман

1000 - Для Адилбека Булата   

1000  - Для Балшекер Кстаувой

 30 000

Рустам

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 100

Венера

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 500

Рустам

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Алтынай

Для Балшекер Кстаувой

 500

Меруерт

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Айдар

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 2 000

Анастасия

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Виталий

Для Адилбека Булата

 5 000

Абай

Для Балшекер Кстаувой

 1 800

Вагиф

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 800

с 1XBET.KZ

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 2 000

Евгений

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 700

Оксана

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 500

Дастан

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Евгений

Для Балшекер Кстаувой

 3 000

Данияр

Для Балшекер Кстаувой

 3 500

Галина

Для Балшекер Кстаувой

 500

Багдат

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 3 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Жанар

Для Балшекер Кстаувой

 1 000

Жанар

Для Адилбека Булата

 3 000

Дмитрий

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 280

Валентин

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 50 000

Мурат

Для Адилбека Булата

 10 000

Рашид

Для Адилбека Булата

 500

Николай

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 800

Алина

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 5 000

Валентин

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 500

Асель

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 2 000

Гульжан

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 20 000

ТОО Строн-холдинг

Для Адилбека Булата

 1 000

Талгат

Для Адилбека Булата

 1 000

Галина

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 2 000

Артём

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 200

Элеонора

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Елена

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 500

Назыгуль

Для Адилбека Булата

 3 000

Максим

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Айнур

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 5 000

Елена

Для Адилбека Булата

 1 000

Жанна

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 300

Галия

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Радик

Для Адилбека Булата

 10 000

Ольга

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 2 000

Ерлан

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 2 500

Руслан

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 2 000

Владимир

Для Адилбека Булата

 1 000

Динара

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 2 000

Павел

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 3 000

Татьяна

Для Адилбека Булата

 1 000

Максим

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Юлия

Для Адилбека Булата

 600

Нурдин

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Jafarkhon

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 555

Галина

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 500

Ксения

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 200

Самат

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 670

Аскар

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Инна

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 2 000

Куаныш

Для Адилбека Булата

 2 000

Мадияр

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 400

Ирина

Для Адилбека Булата

 1 000

Татьяна

Для Адилбека Булата

 1 000

Асылхан

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Кенжебек

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 700

Мадияр

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 500

Данияр

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 4 000

Татьяна

Для Адилбека Булата

 3 000

Светлана

Для Адилбека Булата

 655

Артём

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 2 000

Юлия

Для Адилбека Булата

 4 500

от Шнарбаевых

Для Адилбека Булата

 500

Гульмира

Для Адилбека Булата

 3 800

Данияр

Для Адилбека Булата

 70 000

Данияр

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 5 000

Мария

Для Адилбека Булата

 500

Саида

Для Адилбека Булата

 2 000

Олеся

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 600

Аманжол

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Марина

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 200

Арман

Для Адилбека Булата

 1 000

Гульпанат

Для Адилбека Булата

 1 000

Ольга

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 500

Сергей

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 2 000

Юлия

Для Максута Калака

 2 000

Юрий

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 7 500

Вячеслав 

2500 - Для Максута Калака    

2500 - Для Балшекер Кстаувой   

2500 - Для Адилбека Булата

 15 000

Виктор

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 5 000

Асель

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 10 000

Асхат

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 5 000

Булат

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Татьяна

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 20 000

Константин

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Талгат

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 10 000

Татьяна

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Татьяна

Для Адилбека Булата

 5 000

Павел

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 100 000

от костанайских Каскыров

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булат)

 10 000

Владимир

На усмотрение комиссии (Адилбеку Булат)

 2 000

Павел

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 2 300

Неизвестный читатель

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 10 000

Данияр

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 3 000

Дияс

Для Максута Калака

 2 000

Маржанкуль

Для Максута Калака

 2 000

Артём

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Каир

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Денис

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 1 000

Назым

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 4 000

Максим

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

 100

Булат

На усмотрение комиссии (Балшекер Кстаувой)

5 000

Рашид К.

Для Максута Калака

ИТОГО:       852 760   тенге