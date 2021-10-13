По итогам 114-го тура два участника отправятся на лечение

По-прежнему мы не собираем достаточной суммы, чтобы удовлетворить все заявки. Но один из участников, благодаря «Нужным деньгам», теперь имеет возможность полететь в США, а другая участница оплатит почти полный курс реабилитации.

У нас опять есть запоздалые взносы для участников прошлых туров. Три взноса с адресными пометками поступили на карту «Каспи-голд». Читательница Ирина перечислила 1 000 тенге для Таймаса Жуматова, еще два взноса для Дидара Калиева: 1 000 тенге от Каира и 5 000 от Рашида.

Наличными в редакцию принесли 20 000 тенге для Ирины Прохоренко. За это доброе дело спасибо пользователю сайта под ником ПЧЕВИН. В общую таблицу 114-го тура эти взносы не включены, поскольку не влияют на выполнение текущих заявок, но они будут отражены в сводной таблице по всем турам проекта. Деньги переданы по назначению.

Долгие сборы

На слуховой аппарат для 12-летнего Максута КАЛАКА из Александровки Костанайского района мы собираем деньги в течение уже трех туров. Напомним, его стоимость - 1 200 000 тенге. До тех пор, пока туры заканчиваются без излишка средств, в пользу Максута будем засчитывать только адресные сборы. Такое решение было принято комиссией еще в самом начале, когда решено было взять Максута в наш благотворительный проект.

Сбор на слуховой аппарат пока не завершен / Фото Андрея СКИБЫ

По итогам 112-го и 113-го туров накопилась сумма 188 621 тенге. В этом туре добавилось еще 44 700 тенге адресных взносов для Максута. Итого за три тура проекта мы собрали 233 321 тенге.

Может показаться, что ситуация беспросветная, но все-таки надежда на то, что мальчик не останется без необходимого прибора, есть. Недавно к нам обратилась семья, которая хочет передать слуховой аппарат Максуту бесплатно. Этот аппарат немного использовал их сын, но, после того как ребенку сделали операцию, надобность в слуховом аппарате отпала.

Мама Максута Динара КАЛАК пока не приняла решения, она хочет получить подробную консультацию на этот счет в Центре слуха.

- Я уже поговорила с врачом Центра слуха, - объяснила Динара. - Надо будет приехать к нему с этим аппаратом, и доктор посмотрит, сможет ли настроить его для Максута. Если аппарат подойдет, мы, конечно, будем рады такому подарку. А если он не подойдет, тогда пусть лучше достанется другому ребенку, которому принесет пользу. Вещь очень дорогая, если у нас будет лежать без дела, некрасиво получится. Поэтому мы сразу не согласились, поймите нас.

Сомнения родителей Максута понятны. Будем надеяться, что развеять их удастся к началу следующего тура. Если этот дар будет принят, адресные взносы мы все равно отдадим Максуту.

Путь за океан

Пятилетний Адилбек БУЛАТ из Костаная, страдающий ДЦП, имеет возможность за одну операцию навсегда избавиться от мучительных болей при спазмах мышц. Только доктор работает в США. Чтобы собрать на оплату хирургического вмешательства 19 800 000 тенге, родителям мальчика пришлось даже продать дом и добавить эту сумму к сборам через социальные сети. На операцию собрали, а вот на билеты в США уже не получалось. «Нужные деньги» стали последней надеждой для этой семьи оплатить дорогой перелет через океан. На дорогу нужно было собрать 1 448 000 тенге. Миллион еще оставался от продажи дома, а вот 448 тысяч уже невозможно было наскрести никак.

Поездка в США стала реальной для Адилбека / Фото из архива Айжан МУРЗАХМЕТОВОЙ

Для Адилбека поступило 30 адресных взносов на общую сумму 134 900 тенге. По решению комиссии к этой сумме мы добавили недостающие 313 100 тенге из безадресных взносов, и в итоге заявка была удовлетворена полностью.

- Мы так рады, что у вашего проекта получилось собрать всю сумму, - поблагодарила мама мальчика Айжан МУРЗАХМЕТОВА. - Мы не переставали волноваться, вдруг не сможете нам помочь. Передайте огромную благодарность всем людям, которые не остались равнодушными! Теперь мы, без всяких сомнений, успеваем на первую консультацию, она будет 25 октября, а 28-го Адилбека уже прооперируют. Молимся, чтобы все прошло хорошо. Ждите от нас хороших вестей.

Адилбек - первый участник «Нужных денег», которого будут оперировать в США. Если бы не наши читатели, добраться до Америки было бы очень сложно.

Ближе к мечте

Балшекер КСТАУВОЙ из Костаная 20 лет. Она не перестает бороться за возможность ходить без посторонней помощи и жить обычной для молодой девушки жизнью. Как и для всех, страдающих ДЦП, Балшекер очень нужны курсы реабилитации. Вот и сейчас она хочет пройти такой курс в столичном реабилитационном центре. Вот только статус уже совершеннолетнего человека не позволяет пройти реабилитацию бесплатно. Когда Балшекер в очередной раз обратилась в проект «Нужные деньги», она даже не была уверена, что комиссия одобрит ее кандидатуру. Но сомнений у членов комиссии не было, единственное условие - если средств хватать не будет, в приоритете все-таки окажется Адилбек, поскольку Балшекер может регулировать количество процедур, а вот стоимость билетов до США корректировать не получится.

На следующей неделе у Балшекер начнется курс реабилитации / Фото из архива Балшекер КСТАУВОЙ

Для Балшекер поступило 9 адресных взносов на общую сумму 28 000 тенге. После вычитания адресных взносов для Максута и суммы, выданной Адилбеку, мы собрали все, что осталось в кассе проекта, - 332 060 тенге - и добавили к адресным взносам. В итоге получилась сумма 360 060 тенге, ее мы и вручили участнице проекта.

- Я так рада, что даже спать не смогу этой ночью! - призналась Балшекер. - Это такое счастье, что ваш проект помогает мне идти к мечте. Спасибо всем читателям «Нашей Газеты»! Я на следующей неделе начну проходить реаблитацию в Нур-Султане.

Балшекер - бронзовый призер конкурса танцев для людей с ограниченными возможностями. Мы очень надеемся, что в будущем она сможет танцевать легко.

О тех, кому помогли

75-летняя жительница Костаная Ирина ПРОХОРЕНКО, которой летом ампутировали ногу, понемногу осваивается со своим положением, но в силу возраста ей это дается нелегко. Мы вновь посетили ее, чтобы передать 20 000 тенге от пользователя сайта ПЧЕВИНА.

- Большое спасибо доброму человеку! - сказала Ирина Анатольевна. - Так приятно, что обо мне помнят. Благодаря добрым людям не пропаду. Ребята-волонтеры мне крепко помогают. Нашли коляску прогулочную, привезли. Потом нашли домашнюю коляску. Тоже привезли прямо сюда. Молодцы, все могут найти, организовать. Очень тяжело остаться без ноги, очень. Но, что делать, буду привыкать.

Ирина Анатольевна заметила, что добрых людей все-таки больше, и это помогает ей держаться в такой трудный период жизни.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 115-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы)? Убедительная просьба: описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями.

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Обратите внимание, номер карты изменился 4400 4301 2746 9697.

Фонд проекта «Нужные деньги», 114-й тур