Жестокое и безответственное отношение с животными стало приметой времени. Что скажет Парламент?

Сообщения об убийствах собак и издевательствах над ними костанайские СМИ публиковали в августе и сентябре этого года с пугающей регулярностью. В других регионах ситуация не намного лучше. Люди вымещают свою злость на тех, кто не сможет им ответить. И самое печальное, что в большинстве случаев изверги остаются без наказания. На этом фоне Парламент рассматривает законопроект «Об ответственном обращении с животными». Что предлагают инициаторы закона и повлияет ли он на всеобщее озверение?

Хроники живодеров

6 августа в Рудном с балкона 4-го этажа дома № 102 по ул. Парковой выбросили собаку с ножевым ранением. Животное скончалось.

8 августа в этом же городе, в доме № 175 по ул. Ленина, совершили аналогичное преступление. Управление полиции по поводу обоих преступлений ответило: состав правонарушения отсутствует, так как факт жестокого обращения с животным не был подтвержден.

23 августа в Костанае, во дворе дома № 29 по ул. Урожайной, собаку забили молотком. Вот что пишет о результатах расследования газета «Наш Костанай»: «По словам старшего инспектора отдела природоохранной полиции управления МПС ДП Костанайской области Газретгали Алимгазина, те трое лиц, которых застали при убийстве собаки молотком, поясняли, что хотели ее… съесть. А это законом не запрещено».

Пес Елисей, над которым издевались в Тобыле, сейчас находится на передержке / Фото Александры ЛЕБЕДИНСКОЙ

25 августа жители Тобыла увидели, что по улице Школьной едет легковая машина, за которой на поводке по проезжей части тащится пес. В пресс-службе департамента полиции сообщили: житель Тобыла 1955 г. р. привлечен к административной ответственности по... ч. 1 ст. 408 КоАП РК (нарушение правил содержания и выгула собак и кошек). За что ему может грозить штраф в размере 3 МРП (сейчас 1 МРП равен 2 917 тенге).

30 сентября в Рудном, во дворе домов № 66 и № 74 по ул. Сандригайло, женщина убила собаку. Как сообщает ИА «Город», мини-тойтерьер Лиза гуляла вместе с хозяйкой, к собаке подошли дети, она начала лаять и испугала ребенка. На шум выбежала мать ребенка с еще одной женщиной, завязалась драка. Мать ребенка схватила собаку и швырнула ее об асфальт. Потерпевшая не подавала заявление в полицию, потому что примирилась с убийцей, которая пообещала купить ей новую собаку.



Хозяйка тойтерьера на месте убийства Лизы по ул. Сандригайло в Рудном /Фото Ирины СТАРИКОВОЙ (ИА Город)



А вот случай другого рода - 10 октября во двор к жительнице Костаная Елене ЗОЛОТУХИНОЙ забежала соседская собака бойцовской породы и укусила ее 9-летнюю дочь за руку. Елена вызвала скорую помощь и участкового, который все зафиксировал.

- Дело в том, что хозяйка собаки пьет, мы писали заявление, неоднократно обращались в полицию, но, пока они ехали, соседка закрыла собаку, они не могли попасть во двор, - рассказала Золотухина. - Эта хозяйка стоит на учете за ножевое ранение собственного ребенка!

Как сообщили «НГ» 12 октября в пресс-службе ДП Костанайской области, в отношении 36-летней владелицы составлен административный протокол по ч. 2 ст. 408 КоАП РК, то же самое нарушение правил выгула, но повлекшее причинение ущерба здоровью или имуществу физических лиц. Наказание - штраф в размере 10 МРП.

«Виноваты обе стороны»

В ситуацию с убийством тойтерьера пытались вмешаться зоозащитники, но, так как хозяйка собаки согласилась на примирение, вторую сторону конфликта уже не накажут.

Бахыт Ахметов (слева): «Внимание нужно уделить не только собакам и кошкам, но и другим животным» / Фото Ирины СТАРИКОВОЙ (ИА Город)



- Да, собачке обязательно нужен был поводок, это животное, никто не знает, что у нее на уме, она могла покусать ребенка, - говорит юрист ОО «Надежда Плюс kst» Бахыт АХМЕТОВ. - А доказать вину живодеров очень сложно: нужно как минимум фото и видео, обычно проводится экспертиза Сейчас обсуждается новый закон о защите животных, многие возлагают на него большие надежды. Я считаю, что внимание нужно уделить не только собакам и кошкам, но и другим животным, например, улучшить условия содержания и забоя домашнего скота.

По мнению Ахметова, проблема не столько в бездействии полиции, сколько в отсутствии у полицейских опыта в ведении таких дел. Кроме того, в действующем законе нет четкого определения, что является жестоким обращением с животным, а что неосторожностью.

Еще один, не менее важный аспект - ответственность владельцев домашних животных.

- Мы содержим собак породы русский черный терьер и понимаем, что необходимо соблюдать все правила содержания животных, которые действуют на территории Костанайской области, - говорит кинолог центра племенного разведения и дрессировки собак «Канис-Проффи» Юлия ГОЛЬСКАЯ. - Чтобы содержать собак такой породы, нужно обладать определенными знаниями и навыками, потому что это собаки - телохранители.

Она прокомментировала случай с нападением собаки на ребенка по ул. Узкоколейной: полиция поступила в рамках законодательства. Собака считается частной собственностью, так что изъять ее у владельца можно только по решению суда.

- Владелец собаки должен сделать все возможное, чтобы его собака не могла самостоятельно покинуть территорию, на которой она проживает, - отмечает Гольская. - Человек, которого покусала чужая собака, вправе зафиксировать нанесенные ему телесные повреждения. Имея на руках постановление о нарушении правил содержания животных, то есть постановление административного суда, он может обратиться в гражданский суд и истребовать затраты, которые он понес на лечение, а также и компенсацию морального вреда.

Юлия Гольская считает, что в ситуации с убийством тойтерьера виноваты обе стороны: женщина, убившая собаку, воспользовалась слабостью животного. А хозяйка собаки должна была обязательно выгуливать ее на поводке.

- Я не понимаю, что собака делала на детской площадке, - отмечает кинолог. - Но у нас проблема в том, что негде выгуливать собак. В Костанае сейчас одна-единственная площадка, и все. Новые СНиПы предусматривают, что при строительстве новых жилых домов должны быть площадки для выгула, но, когда наш отдел строительства делает проектно-сметную документацию и когда дает задание на проектирование, он эти площадки не закладывает - в этом вся проблема.

Что делать с бездомными?

Зоозащитница из Актобе Райхан УМАРОВА первой в Казахстане добилась через прокуратуру отказа от применения препарата «Адилин-супер» при отлове и уничтожении бродячих животных, пока только в своем регионе. Теперь намерена распространить этот запрет на всю страну.

- Проблема в том, что служба отлова неправильно рассчитывает дозировку, то есть не учитывается, к примеру, рост и вес собаки, - комментирует Райхан. - Часто из-за этого собака умирает не мгновенно, а мучается от удушья. В лучшем случае - 1,5-2 минуты, в худшем - 25-30 минут. Это очень мучительная смерть.

Напомним, 15 февраля 2021 года именно этот препарат применили при убийстве собаки в пригороде Костаная - п. Амангельды.

- Я думаю, зоозащитники любой области в нашей стране могут также обратиться в госорганы, отмена этого препарата возможна при упорном обращении. Нельзя говорить, что это невозможно, - считает Умарова. - Главное - настойчивость! Я тоже вначале не верила, думала, что у нас не получится. Но главное - не сдаваться!

Что предлагают в законопроекте?

Президент ОФ «KARE-ЗАБОТА» (Алматы) Юлия КОВАЛЕНКО - одна из инициаторов законопроекта «Об ответственном обращении с животными». Ее фонд (англ. Kazakhstan Animal Rescueand Education) был зарегистрирован в 2008 году, это первая в Казахстане официальная зоозащитная организация, функционирующая на волонтерской основе. Она вошла в состав рабочей группы по доработке законопроекта и сопутствующих законов.

- Попытки внести законопроект на рассмотрение в Парламент нами предпринимались неоднократно - в 2011-м, 2014-м и 2016 году. Нам отказывали по причине неактуальности темы, - вспоминает Юлия. - В то время случаи жестокого и безответственного обращения с животными не вызывали столь сильного общественного резонанса и в силу менее активного использования социальных сетей, и по причине некоторого непонимания со стороны граждан. «Это всего лишь собака/кошка, зачем так переживать», - чаще всего слышали мы. Но случаи были всегда.

Пока что немецкой овчарке намордник не нужен - ей всего 5 месяцев / Фото Андрея СКИБЫ

В начале пути Юлия мечтала построить приют, который должен был, по ее мнению, решить все проблемы, связанные с бездомными животными.

- В то же время мы видели, что существующий, единственный метод регулирования численности бездомных животных - отлов и уничтожение - негуманный и неэффективный, - говорит она. - О чем свидетельствуют цифры, ежегодно предоставленные исполнительным органом. Бюджет на отлов увеличивается из года в год, как и количество бездомных животных.

Законодательная база Казахстана, регулирующая взаимоотношения человека и животных, включает сейчас около 300 актов разного уровня, в том числе имеет конституционную основу в части защиты животных как объектов права собственности (статьи 6 и 26 Конституции РК).

- Возникает закономерный вопрос: почему предлагается принять специальный закон, а не ограничиться принятием изменений и дополнений в действующее казахстанское законодательство? - спрашивает Коваленко. И сама же отвечает: - Если говорить коротко, то специальный закон нужен потому, что ни один из имеющихся в Казахстане законодательных актов не решает ни концептуально, ни сколько-нибудь развернуто вопросов гуманного и ответственного обращения с животными, то есть тех сторон общественных отношений, которые на сегодня более чем актуальны для общества.

Зоозащитница считает, что статья 316 УК РК, устанавливающая ответственность за жестокое обращение с животными, неэффективна. Кроме того, отсутствует административная ответственность за жестокое и безответственное отношение к животным.

- В законопроект внесены изменения, которые ранее при регулярной многомесячной работе вообще не обсуждались, - отмечает Юлия. - Это вызывает огромные вопросы, по крайней мере, у нас, как у людей, кто с этими вопросами углубленно разбирался. Однако непосредственная работа Парламента над законопроектом еще впереди, и мы очень надеемся, что с учетом нашего уже многолетнего опыта работы и посвященности в различные вопросы и аспекты законодательства о животных можем быть полезны парламентариям в этой действительно важной и действительно очень сложной работе.

По мнению Коваленко, законопроект содержит несколько прогрессивных для Казахстана норм.

- Сегодня этот вопрос об ответственном отношении к животным регулируется правилами содержания и выгула домашних животных, - поясняет она. - Разработка и утверждение данных правил в компетенции местных исполнительных органов. Соответственно, они могут отличаться от города к городу или даже от города к области. Как пример - Алматы и Алматинская область. В правилах содержания и выгула собак и кошек мы установили запрет на проведение собачьих боев, в правилах по Алматинской области такого запрета нет.

Волонтеры считают, что правила содержания и выгула животных, а также правила отлова должны быть едины по республике.

- Ситуация в Алматы в плане ответственности владельцев животных схожа с другими городами. Для нас это тоже проблемный блок: самовыгул животных, жестокое и безответственное обращение, выброс взрослых животных и их приплода, - говорит Юлия Коваленко. - Для изменения ситуации с большим количеством бездомных животных мы запустили в составе инициативной группы проект «Добрый город» и при поддержке государства государственную программу бесплатной стерилизации домашних животных.

Ежегодно в южной столице по этой программе стерилизуют около 8 000 собак и кошек. Спустя 4 года зоозащитники видят результаты - число отловленных животных стало снижаться.

- Совместно со стерилизацией действует программа бесплатного чипирования, которая тоже дает результаты: если животное с чипом попадает в отлов, его сразу возвращают владельцу, так как данные владельца уже имеются в базе зарегистрированных животных, - добавила Юлия Коваленко. - Сегодня срок содержания в изоляторе временного содержания животных составляет три дня, отстрел на улице не проводится. Программа адаптации животных из изолятора - тоже важная тема, над которой мы работаем. Сейчас в ней активно принимают участие в основном волонтеры.

Станет ли такое отношение к животным нормой для всего Казахстана? Это зависит от того, в какой редакции примут законопроект депутаты. Ну а пока люди продолжают относиться к животным, как к вещи. Убил собаку - купил новую.

Надежда на изменения есть. Например, в законопроекте предлагают запретить употребление в пищу кошек и собак. Если бы это норма действовала сейчас, убийцам собаки по ул. Урожайной было бы сложнее убедить полицию в своей невиновности. Еще одно нововведение - обязанность владельцев животных по чипированию питомцев.

Ну а пока Парламент разбирается в формулировках, сообщения о жестокости по отношению к собакам и кошкам много раз станут поводом для возмущения общественности.