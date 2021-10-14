Благоустройство дворов в Костанае вызывает недовольство горожан. Почему?

Благоустройство дворовых территорий - странный предмет, оно вроде бы есть, но в то же время как бы и нет. Так, нехитро перефразировав любимца советских детей Винни Пуха, можно коротко объяснить ситуацию, сложившуюся в Костанае. Уж что только не делали власти, чтобы детские площадки в городе были: тендеры объявляли, на баланс ПКСК уже построенные горки и качели пытались передавать. А пройдешься по городу и видишь - площадки либо строятся с дефектами, либо приходят в негодность через несколько лет. А то и вовсе угрожают безопасности детей.

Месяц назад и вовсе качели почти в центре Костаная упали на голову школьницы. И это уже не первый раз, когда детская площадка становится местом ЧП. Корреспондент «НГ» проехал по нескольким адресам и убедился, что проводить досуг на улице - занятие для детей проблематичное.

Тартан разваливается

Во дворе дома № 6 по ул. генерала Арыстанбекова от новой детской площадки жильцы пока видят только тартановое покрытие, рядом с которым установили пару столиков с лавочками. Это достижения подрядчика за почти два года.

Возле дома № 6 по ул. Арыстанбекова подрядчик уложил только тартановое покрытие

- Ремонтные работы начались в конце весны 2020 года, - рассказывает жительница дома № 6 Анастасия ПОНОМАРЕВА. - До этого у нас стояли две качели. Под одну из них высыпали песок. Жители возмутились, попросили убрать одни качели и сделать нормальную песочницу. С этого все и началось. Весной убрали все. Нам сказали, что здесь появятся тренажеры, горка, качели - все будет, только подождите. Мы прождали лето. Осенью они решили уложить тартановое покрытие. Я помню, как они снег и лед долбили топором, чтобы установить балки для будущих конструкций. Но тренажеров мы так и не увидели. На этом строительство закончилось.

По словам Пономаревой, подрядчик приезжал и в этом году, обещал заново выложить уже разрушенное за зиму покрытие, но ничего так и не сделал. Последний раз представители фирмы были во дворе весной 2021 года.

Анастасия Пономарева: «У меня трое детей, они вынуждены ходить в соседний двор»

- У меня трое детей от 4 до 8 лет, для нас эта площадка необходима, - отмечает Анастасия. - Мы вынуждены ходить в соседний двор, чтобы дети могли на улице поиграть. И так уже 2 года.

- Для соседних площадок наши дети чужие, - добавляет Татьяна ИСКАНДИРОВА. - Я живу на 6-м этаже, иногда смотрю из окна на двор. Что дети здесь вытворяют... Они просто лежат на разрушенном покрытии. Моя 7-летняя внучка выносит подстилочки и устраивает пикники. Дети сами себе придумывают, чем заняться.

Руководитель сервисной компании Толепберген УТАРОВ неоднократно обращался в отдел ЖКХ с просьбой обозначить сроки окончания возведения детской площадки. Но четкого ответа не получил.

Толепберген Утаров не смог получить от отдела ЖКХ четких ответов о сроке установки площадки

- Я хотел бы, чтобы нам в отделе ЖКХ дали подробный ответ, в связи с чем нам не доделали площадку? - возмущается Утаров. - Мне в отделе ЖКХ сказали, что в этом году ремонтировали 17 площадок, но нас в этом списке нет. Вроде как опять на следующий год нас отодвинули. Отдел ЖКХ вроде судился с подрядчиком, насколько я знаю, даже выиграл суд. Но пока эта победа никак не отразилась на нашей площадке. Только в доме № 6 имеется 165 квартир, детей много.

Утаров показал еще один двор с аналогичными проблемами. Возле дома № 14 в 5-м микрорайоне тоже уложили тартановое покрытие, спустя год оно выглядит даже пригодным для использования. Правда, здесь до сих пор нет ни одного сооружения - ни спортивного, ни игрового. Из объектов, которые могли бы развлечь детей есть только стена со старыми рисунками, персонажами мультиков, и более-менее целое футбольное поле, установленное в прошлом году.

О другом адресе мы узнали в прошлом году от блогера и ведущего Азамата ИБРАЕВА. Он несколько месяцев активно снимал на видео детскую площадку во дворе дома № 121 по ул. Маяковского и публиковал ролики на своей странице в «Инстаграме». В отделе ЖКХ на активность Ибраева реагировали и объясняли: подрядчик не успел завершить работы из-за погодных условий, поэтому срок сдачи отодвинули. Спустя год Ибраев констатирует: реконструкция все еще не завершена.

- В прошлом году сделали только часть тартана, потом на год ремонт забросили, - резюмирует он. - В этом году уложили вторую часть покрытия и начали снаряды устанавливать. При этом одну из качелей уже ремонтировали после того, как сломанную ее показали в соцсетях «Нашей Газеты». Здесь должны быть еще домики, качели, но пока их не сделали. Детей здесь уже много гуляет, пользуются тем, что есть.

Качели ремонта просят

Другой фронт войны горожан и подрядчиков пролегает среди недавно установленных площадок. Возле дома № 8 в 5-м микрорайоне ее делали в рамках благоустройства дворовых территорий. Причем подрядчики завершили работы 25 декабря 2020 года.

Горка во дворе дома № 8 в 5-м микрорайоне установлена на бетоне, а не на тартане

- Из-за погодных условий они установили спортивные и игровые комплексы. Правда, не полностью. А тартановое покрытие уложить не смогли, - объясняет Толепберген Утаров. - Обещали в мае исправить ситуацию, но сейчас октябрь, а воз и ныне там. Видите бетонное покрытие? Дети скатываются с горки и ударяются об него. Мне потом родители звонят и ругаются. Я писал письмо в отдел ЖКХ, а мне отвечают: «Ждите, сделаем!» Здесь должны доставить детские горки и домик. Кстати, некоторые объекты мы уже потихоньку ремонтируем, домик уже падал, единственная ножка надломилась. Качество установленных объектов низкое.

Побывал корреспондент «НГ» и в том дворе, где в сентябре качели упали на голову школьницы - возле дома № 44 по ул. Гоголя. Качели демонтировали, но рядом стоят другие - на них активно (по несколько человек) качаются малыши. Спрашиваем родителей, не боятся ли они за безопасность детей, те разводят руками - переживают, но уйти с площадки не могут, нужно же где-то гулять.

Ул. Гоголя, 44. На оставшихся качелях умещаются сразу несколько детей

- Этой площадке года 3 или 4, до этого здесь был ужасный двор, - рассказывает местная жительница Дина ЗАРИПОВА. - Я скажу свою точку зрения: ПКСК сделали все, что могли. Знаете, дети постарше прыгают, бегают, ломают качели и горки. Вот домик с разломанной крышей, еще месяц назад он был цел. Я не раз и не два видела, как дети лет 10-12 залазили на крышу и прыгали на ней. Зачем? Я делала замечания. Конечно, площадка нуждается в ремонте. Пластиковые стульчики на карусели с трещинами, ребенок может пальчик защемить. Есть сломанные доски на большой горке.

В этом же районе, возле дома № 44 по ул. Павлова, на карусели отломаны спинки сидений, а на качелях повреждены сиденья. Домик изрисован, горка раскачивается от легкого прикосновения.

На горке во дворе дома № 44 по ул. Гоголя дети рискуют провалиться сквозь сломанные дощечки

Качели во дворе дома № 156 по ул. Баймагамбетова уже стали символом борьбы с некачественными новыми площадками. Мы писали о них в июле 2020 года, тогда площадке не было и года, а сварщик ПКСК «Орталык» уже пытался укрепить конструкцию качелей. Он приваривал новые металлические трубы, пытался сварить те соединения, что оторвались от основы, но безуспешно.

Ул. Баймагамбетова, 156. Качели пытались чинить и укреплять сварщики, но без особого успеха

- Дочке 4 года, мы сюда приходим почти каждый день после садика, - рассказывает Анастасия САФРОНОВА. - Год назад качели отремонтировали, но они вскоре вновь сломались, на этом все, больше здесь уже ничего не ремонтировали. Конечно, есть опасения насчет непрочности конструкций. Тренажер «спортивные лыжи» тут тоже сломан, а у горки одна из перил отслоилась от основания. Мы ходим и в другие дворы, но там ситуация не лучше. Площадки типовые, поломки тоже.

Деньги выделили, суды идут

По информации сайта госзакупок, отдел ЖКХ акимата Костаная в 2020 году заключил два договора на благоустройство дворов. Первый - с ТОО «ЕвроЛидер», общая фактическая сумма договора 87 298 143 тенге. На сайте указано, что сейчас договор с этой фирмой на стадии расторжения. Второй - с ТОО «Стройпром-2», здесь сумма посолиднее - 356 253 731 тенге. У последнего срок поставки обозначен так: май 2020-го - июнь 2021 года. Информацию о том, какие конкретно дворы должны были благоустроить фирмы, на сайте мы не нашли.

Аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ в августе 2021 года на одном из совещаний признал, что качество установленных в прошлом году площадок оставляет желать лучшего. Его выступление цитировали местные СМИ:

- Мы расторгли договор с подрядчиком и сейчас судимся с ним. Закончить работы они кое-где не успели, деньги не освоили. Подрядчик оказался недобросовестным. Мы хотели оформить допсоглашение на этот год, но в прокуратуре нам сказали, что это незаконно. Поэтому все стоит на месте, поэтому в этом году мы не разыграли ни один конкурс на строительство детских площадок. Людям это сложно объяснить. Это никого не волнует. Все просто хотят жить в комфорте, и я это понимаю. Но мы должны действовать только в рамках закона.

Без ответа остается главный вопрос: сколько еще детям и их родителям придется ждать новых площадок, пока отдел ЖКХ судится с подрядчиками?

А еще можно сделать вывод: реформа, инициированная акимом Костаная, по которой за ремонт уже установленных площадок отвечали ПКСК, останется нереализованной. Особенно если учесть, что за пару лет ПКСК обещают ликвидировать.

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