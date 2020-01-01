1 октября 1956 г. решением исполкома Кустанайского областного Совета депутатов трудящихся было образовано областное управление лесного хозяйства с непосредственным подчинением Главному управлению лесного хозяйства при Совете Министров Каз. ССР.

3 октября 1918 г. тургайский областной комиссар Временного Сибирского правительства С. Матвеев отправил письмо в Тургайскую гражданскую управу, находящуюся в Оренбурге, о готовности городского самоуправления за присоединение Кустанайского уезда к Сибири.

9 октября 2000 г. решением акима Костанайской области У. Шукеева создано государственное учреждение «Дом юношества» для содержания выпускников школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профшколах, профлицеях и колледжах Костаная. Подчинялся департаменту образования Костанайской области.

10 октября 2000 г. по информации начальника управления труда, занятости и социальной защиты населения О. Киколенко, на всех предприятиях и организациях города были проведены мероприятия по чествованию пожилых и инвалидов. Мероприятиями охвачено 124 тыс. человек, из всех источников финансирования на проведение Дня пожилых направлено 44 млн тенге.

12 октября 1977 г. председатель Совета Министров Каз. ССР Б. Ашимов подписал постановление «Об организации в г. Рудном индустриального института» на базе филиала Казахского политехнического института им. В. Ленина с наименованием Рудненский индустриальный институт.

16 октября 1943 г. постановлением Кустанайского облисполкома и бюро обкома КПбК в Кустанае на базе Чимкентского сельскохозяйственного техникума организован сельскохозяйственный техникум с полеводческим и зоотехническим отделениями.

16 октября 1945 г. при Кустанайском облисполкоме образован отдел по культурно-просветительной работе. В функции отдела входила организация массово-политической работы по разъяснению решений коммунистической партии и правительства для мобилизации трудящихся на выполнение важнейших политических и хозяйственных задач страны, развития народного творчества и художественной самодеятельности трудящихся, проведение регистрации сети культурно-просветительных учреждений всех ведомств и организаций.

17 октября 1917 г. граждане поселка Лихачевка Кошановской волости отказались от переписи хлеба Кустанайским уездным исполкомом, приняв решение самим везти свой хлеб для армии и населения, то есть куда направит правительство.

17 октября 1988 г. решением Кустанайского горисполкома ул. Московская переименована в ул. им. И. Сьянова, участника штурма рейхстага, Героя Советского Союза; ул. Студенческая переименована в ул. им. Воинов-Интернационалистов.

18 октября 1976 г. в городе Джетыгаре принят в эксплуатацию районный Дом советов.

19 октября 1965 г. Целинный край был упразднен, все отраслевые структуры вновь вернулись в республиканское подчинение. (Целинный край был образован 26 декабря 1960 года, в состав вошла Кустанайская область).

19 октября 1979 г. создано производственное геологическое объединение «Севказгеология». Все производственные единицы бывшего геологоуправления были признаны действующими в составе Северо-Казахстанского производственного геологического объединения.

19 октября 2001 г. акимат Костанайской области направил ходатайство Правительству РК о предоставлении государственному учреждению «Наурзумский государственный природный заповедник» дополнительно в постоянное землепользование земельных участков из земель запаса и сельских населенных пунктов Наурзумского района Костанайской области общей площадью 103 687 га, в том числе пашни - 778 га, сенокосов - 28 628 га, пастбищ - 78 524 га.

21 октября 1959 г. старшим народным судьей народного суда города Кустаная утвержден Иван Степанович Чесноков.

22 октября 1958 г. архитектором города Кустаная назначен Пятыгин Д. П.

26 октября 1955 г. принята в эксплуатацию баня на 95 мест на территории завода Министерства текстильной промышленности в Кустанае.

26 октября 1963 г. из отчета штаба студенческого строительного отряда: второй областной отряд сформирован из 2 900 студентов вузов города Киева, 215 студентов вузов Харькова и 285 студентов Кустаная, был дислоцирован в 9 производственных управлениях Кустанайской области. Отряд состоял из 74 совхозных отрядов, объединенных в восемь районных. Организационной основой отряда являлся студенческий строительный отряд, разделенный на производственные бригады и руководимый совхозным штабом в составе: командир, парторг, комсорг, завхоз, бригадиры производственных бригад.

28 октября 1919 г. приказом Кустанайского уездного комиссариата по военным делам, принимая во внимание, что в состав округа вошла часть территории, бывшая в руках белогвардейцев, вследствие чего у населения осталась масса оружия и патронов, столь необходимых для армии, в семидневный срок населению надлежало сдать оружие и патроны в ближайший уездвоенкомат или волвоенкомат.

28 октября 1966 г. указом Президиума Верховного Совета СССР Кустанайская область награждена орденом Ленина.

31 октября 1919 г. на заседании президиума Кустанайского уездного совета народного хозяйства постановлено образовать при мукомольном отделе усовнархоза секцию хлебопечения.

31 октября 1951 г. решением Кустанайского горисполкома во вновь отведенных кварталах пос. Наримановка наименованы улицы: Садовая, Сталинградская, Панфилова, Джангильдина.