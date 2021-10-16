Когда выкопать и как подготовить к хранению посадочный материал

Гладиолусы и георгины, наверное, самые распространенные клубнелуковичные цветы на наших дачных участках и в палисадниках. Их ценят за достаточную неприхотливость, несложную агротехнику, многообразие расцветок, высокие декоративные качества и универсальное использование цветов. Несмотря на то, что эти культуры считаются многолетними, их луковицы и клубни в нашем климате не зимуют. Поэтому придется немного повозиться, чтобы сохранить посадочный материал на будущий год. И делать это надо именно сейчас.

Георгины - эффектные многолетники, которые требуют внимания осенью и теплой заботы зимой

Самое удачное время извлечения луковиц гладиолусов и клубней георгинов из земли - конец сентября и первая половина октября, когда уже зачастую случаются первые небольшие заморозки и надземная часть растений отмирает, а все соки и питательные вещества из листвы и стеблей перетекают в корни. Поэтому не стоит заранее срезать ботву, которая к тому же поможет вам вытянуть растение из земли.

Выкапывать гладиолусы и особенно георгины лучше обычной дачной лопатой, а не посадочным совочком, чтобы клубни извлечь целиком и без повреждения корневой шейки, где заложены почки. От стеблей куста георгина стоит отступить на 30 см, от листвы гладиолусов - на 10 см.

После выкопки стебли гладиолусов обрезаются до 7-10 см

Работу лучше делать в солнечный день, ведь после выкопки, если позволяет погода и не грозят минусовые температуры, растения нужно оставить для просушки на день на открытом воздухе. За это время, насколько возможно, очистите клубни от земли, уберите больные и поврежденные. Стебли срежьте секатором, оставив пенек в 7-10 см, корешки гладиолусов также укорачиваются до 1 см. Теперь можно промыть клубни и луковицы в чистой воде от остатков земли и возможных насекомых-вредителей.

Беда гладиолусов - это трипсы, которые в теплое время обитают на листве (она имеет характерные сначала белые, а затем коричневые некротические пятна), а с похолоданием забираются под чешуи луковиц. Поэтому лучше обработать их раствором инсектицидного препарата («Актара», «Актеллик», «Фуфанон», «Алатар», «Искра») согласно инструкции. Луковицы окунают в рабочий раствор либо опрыскивают из пульверизатора, обязательно соблюдая меры предосторожности. Затем снова просушивают.

Перед закладкой на хранение луковицы гладиолусов необходимо обработать против болезней и вредителей

Оставьте клубни георгинов на одну неделю в сухом прохладном месте (балкон, веранда), обязательно с плюсовыми температурами. За это время кожица клубней погрубеет, что лучше сохранит влагу при длительном хранении. Луковицы гладиолусов недели на три можно занести в теплое помещение (20-25 градусов), где отсохнут материнская луковица и стебель.

Перед закладкой на хранение в погреб, где зачастую повышенная влажность, необходимо обработать фунгицидами посадочный материал от серой гнили и других инфекционных и грибковых заболеваний. Есть два способа: сухой и влажный. В первом случае слегка увлажненные клубни и луковицы тщательно обсыпают смесью древесной золы (2 стакана) и препарата «Фитоспорин» (30 г) в виде порошка. При влажном способе посадочный материал обрабатывают раствором препарата «Максим» (2 мл на 1 л воды) либо раствором марганцовки (5 г на 10 л воды), погрузив на 30 минут.

Смесь древесной золы и «Фитоспорина» спасет клубни георгинов от гнили

Снова, подсушив в течение 2-3 дней, теперь уже можно опускать в погреб. Хранят клубни и луковицы в приоткрытых полиэтиленовых пакетах, полипропиленовых мешках, пластиковых ящиках с песком при температуре +3-7 градусов. Если у вас нет погреба, то в условиях квартиры комфортным местом будет нижняя полка холодильника, прохладный пол возле балкона или подвал.

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