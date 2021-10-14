Заливаем, запекаем, едим с аппетитом

Едим без угрызений совести - запеканка почти диетическая. Вместо сливок - молоко, вместо жирного мяса - курица. К запеканию автор этого рецепта курятину подготовил максимально щадяще. Брал белое мясо. Нарезал его кусочками, не сильно мельча. Посолил, поперчил. Плеснул на сковородку пару ложек воды, накрыл крышкой и готовил до исчезновения воды - 7-8 минут. Курятина побелела, а внутри осталась сочной.

Результат первого опыта приготовления запеканки с курицей / Фото gg-ov

В подсоленной воде отварить кочешки цветной капусты до мягкости. Вынуть, откинуть на дуршлаг и оставить, чтобы хорошенько стекла вода. За это время взболтать яйца с молоком, хорошенько перемешивая их вилкой, тоже чуть посолить. Соля в отдельности части будущего блюда, держите в уме общее количество соли, а также то, что в рецепте присутствует еще твердый сыр. Его надо натереть.

Толстостенную сковороду или форму выстелить пергаментом. На нем разложить курятину, капусту, вылить на них яично-молочную смесь, засыпать сыром. Никакого майонеза. Печь минут 40 при температуре 190-200 градусов.

Ингредиенты

На 0,5 кг курятины - 0,5 кг цветной капусты, 1 ст. молока, 3 яйца, 200-250 г твердого или полумягкого сыра.