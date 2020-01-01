НашАфишка

Куда пойти с 14 по 20 октября

Потехе - час!

 

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

16 октября,

12.00

 

«Теремок», С. Маршак, сказка

17 октября,

12.00

«По щучьему велению», В. Шутяев, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

20 октября,

10.00, 11.00

«Ер Төстік», Б. Шамбетов, халық ертегісі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

16 октября,

12.00

«Суперзаяц», И. Чернышев, сказка

17 октября,

12.00

«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«От малого...» - персональная выставка члена Союза художников РК Вадима Быкова

В течение месяца

«Магия рукоделия» - выставка работ костанайских вышивальщиц

Спортафишка