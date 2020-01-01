Куда пойти с 14 по 20 октября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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16 октября,
12.00
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«Теремок», С. Маршак, сказка
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17 октября,
12.00
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«По щучьему велению», В. Шутяев, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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20 октября,
10.00, 11.00
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«Ер Төстік», Б. Шамбетов, халық ертегісі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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16 октября,
12.00
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«Суперзаяц», И. Чернышев, сказка
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17 октября,
12.00
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«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«От малого...» - персональная выставка члена Союза художников РК Вадима Быкова
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В течение месяца
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«Магия рукоделия» - выставка работ костанайских вышивальщиц
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