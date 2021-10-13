О несанкционированной свалке во дворе дома № 7 по ул. Алтынсарина «НГ» сообщила жительница Костаная Надежда ТОМЛЯК.

Ул. Алтынсарина, 7. Коробки и лотки из-под яиц появились здесь, скорее всего, из магазина

- Весь мусор, который не в контейнерах, скинули из магазинов, - говорит наша читательница. - Его убирает ПКСК, они трактор вызывают, вывозят. Сейчас почаще стали убирать, а летом вообще плохо было, все воняло.

Рядом с контейнерами лежит куча листьев

12 октября корреспондент «НГ» увидел в этом дворе типичную для Костаная картину: пустые контейнеры, но куча мусор - возле них и за ними. Здесь картонные коробки, пакеты, мешки и лотки из-под яиц.

Возле контейнеров лежит куча листьев, которая, скорее всего, появилась после убоки двора. За контейнерами также валяется мусор, голуби устроили здесь столовую.

Свалка стала столовой для голубей

О второй свалке, возле детского сада «Аружан» по ул. Байтурсынова, 95/2, сообщил житель Костаная Асхат СЕРГАЗИН.

Ул. Байтурсынова, 95/2. Свалка пока небольшая: всего пара мешков с мусором и пакет.

- Мусор возле садика опять начал кто-то складировать! Уже отдали бы этот закуток садику, и был бы порядок! - возмущается он.

Свалка во дворе дома № 9 по ул. Ворошилова, о которой мы писали 2 недели назад, стала намного больше: мебель, матрасы и картонные коробки почти полностью загородили пролет в заборе, который местные жители используют, чтобы срезать путь. Впритык к забору стоят мусорные контейнеры.

Свалка во дворе дома № 9 по ул. Ворошилова за две недели стала намного больше

Фото Андрея СКИБЫ

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