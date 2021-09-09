Учебный год стартовал, и школы пытаются соблюсти все санитарные правила. Как получается?

Прошла первая неделя учебы. Школы работают в традиционном формате, но с оговорками о соблюдении санитарных норм. При этом в каждой директорам разрешили самостоятельно определять нюансы организации учебного процесса. «Наша газета» побывала в школах - выбирали непохожие - и убедилась, что некоторые санитарные требования вряд ли будут выполнены, как бы ни старались педагоги.

В масках через фильтр

Правила работы школ приняли 25 августа постановлением главного государственного санитарного врача РК № 36. В нем прописаны 12 требований к школам. Некоторые были выполнены до начала учебы: установили систему Ashyq, через которую должны проходить все учителя и взрослые, весь персонал вакцинировали, а школам выделили деньги на закупку рециркуляторов, санитайзеров, кожных антисептиков, дезинфицирующих и моющих средств.

На уроках физкультуры детям разрешено снять маски

Какие-то требования придется выполнять в течение всего учебного года. Обязательным сделали соблюдение масочного режима. Маски теперь можно снимать только во время обеда или на уроках физкультуры. На входе школьников должны проверять бесконтактным термометром, эту процедуру в документах называют «ежедневным входным фильтром». Школы должны увеличить кратность уборки и дезинфекции помещений, классы нужно на переменах проветривать. Учеников начального, среднего и старшего звена требуется разобщить по разным корпусам школ. Массовые мероприятия оставили под запретом. Каждый класс (за исключением лабораторных и практических занятий) все время теперь проводит в одном кабинете, и часто в нем же ученики отдыхают на переменах.

Учителя первоклассников в школе № 16 теперь встречают детей с табличками

Свобода выбора для директоров заключалась в том, что при составлении расписания они могли часть предметов отправить в онлайн или перенести на субботу и тем самым ввести в конкретной школе шестидневку для старшеклассников. По данным управления образования, учиться 6 дней уже решили 28 школ Костанайской области, а 36 - совмещать онлайн- и офлайн-форматы.

Забывчивым студентам выдавали маски прямо на входе в школу

За два дня корреспондент «НГ» посетил 2 школы. Небольшую СШ № 21 нам порекомендовали в управлении образования, когда мы попросили ту, где антиковидные меры выполняются наилучшим образом. А большую школу № 16, где обучается 1638 детей, выбрал сам корреспондент «НГ». Не просто так. 2 сентября нам прислали фото оттуда - дети толкутся в здоровенной очереди на входе. Прямо как за хлебом в голодный год.

Ильяс Ельжасов: «Когда родителей перестали запускать, уровень самостоятельности в начальных классах вырос»

- Было недопонимание со стороны родителей, которые не привыкли к классным руководителям первоклассников, - прокомментировал картинку директор школы № 16 Ильяс ЕЛЬЖАСОВ. - Некоторые своих учителей вовсе видели впервые. Из-за этого создался затор. Но это был единичный случай, и сейчас система входа отработана.

Под звон колокольчика

В школе № 21 мы были 6 сентября. И узнали, что там уже решили перенести часть уроков в онлайн.

Первоклассникам школы № 21 пользоваться санитайзером и переобуваться помогают дежурные

Директор школы № 21 Анар КАБДУЛИНОВА рассказывает, что в школе 663 ученика, хотя ее проектная мощность всего 420 человек. Поэтому школа учит в 2 смены.

- Мы работаем по лестничному расписанию, первые дети приходят в школу к 8 утра, - рассказывает Кабдулинова. - Первыми приходят старшеклассники. Разница между началом уроков в классах составляет около 20 минут. В 8:30 приходят первоклассники. Это сделано, чтобы не создавать толпу в главном зале.

На крыльце могут одновременно встать в очередь на термометрию 5 или 6 учеников, а в зале разом переобуться 10-15 школьников.

У каждого класса уроки начинаются в свое время. В 8 утра стартуют занятия у учеников 2-х классов, в 8:15 за парты садятся в 9-х и 10-х классах, а в 8:45 - первоклассники. И так для каждого класса отдельно. Из-за этого в школе отменили традиционные звонки, оставив звон колокольчика только для тех, кто приступает к занятиям самым первым. Дальше за соблюдением расписания следят учителя.

В первую смену в этом классе занимается 8 «Д», а во вторую - 6 «Б»

В школе № 16 систему выстроили по-другому. Здесь тоже впускают детей через три отдельных входа, у которых их ждут медик, физруки и трудовики с термометрами. В 16-й школе в онлайн перевели не предметы целиком, а лишь некоторые часы. Так, один урок музыки проходит в школе, а второй - уже через интернет. Учатся здесь также в две смены. И здесь уже ввели шестидневку - часть уроков пришлось перенести в субботу.

В школе № 21 освободившихся от очных уроков учителей привлекают к утренним дежурствам. Учеников впускают через два входа. Там их встречают 6 человек, среди которых классные руководители первоклассников. Они проверяют температуру, помогают малышам раздеться, переобуться и дойти до класса.

Учительница музыки Анна Семашко теперь утром дежурит у входа и проверяет температуру

- Я дежурю три дня в неделю с утра до обеда, - рассказывает учитель музыки Анна СЕМАШКО. - С утра я проверяю у детей температуру с помощью бесконтактного градусника. Пока нарушений не было. И по детям сразу видно их самочувствие. Успеваем даже немного поговорить. Спрашиваю, как у них дела, как провели лето. Если им плохо, будут с неохотой отвечать. Предварительно они обрабатывают руки антисептиком. Если нет столпотворения, то я помогаю переобуваться малышам. К дежурствам я привыкла с весны, когда дети только вышли с дистанционки. Просто раньше здесь не было турникетов, стол стоял, там они и проходили термометрию.

Среди ребят мы заметили тех, кто пришел в школу без маски. Оказалось, это не проблема. На вахте брали пару масок и выдавали школьникам. По словам директора, запас масок раздали и учителям-предметникам, и классным руководителям, которые выдают их школьникам при необходимости.

Один класс, один кабинет

Раньше детей раздевали и переобували родители, но по новым санитарным требованиям их нельзя пускать дальше школьного порога.

- Мой ребенок пошел в этом году в 1 «А» класс в школе № 21, - рассказала жительница Костаная Валентина АРХИПОВА. - К маскам мы в целом привыкли еще когда ребенок ходил в класс предшкольной подготовки. Дочка мне первой утром кричит, чтобы я не забыла положить маску в рюкзак. Хорошо, что разрешили приносить многоразовые. Я их вечером обязательно стираю. А то покупать каждый раз новые по 30 или по 50 тенге будет накладно. Тем более с собой обязательно надо иметь еще две запасные маски на случай, если первая порвется. Для нас, родителей, это почти единственное изменение. Школа у нас классная.

Приходить раньше отведенного твоему классу времени нежелательно. На улице перед школой № 21 мы встретили несколько старшеклассников, которые живут далеко от школы и были вынуждены приехать пораньше. Своего времени войти они ждали на улице перед школой. Правда, зимой это будет проблемно.

Пройдя по классам, мы убедились, что добиться полного соблюдения масочного режима невозможно. Школьники периодически стягивают маску на подбородок или вовсе снимают ее. Учителя делают замечания, но через некоторое время ситуация повторяется. Честно - при условии, что ученики сидят с одноклассниками, причем безвылазно в одном кабинете целый день, зачем они вообще нужны.

Стоим в школе № 16. Входит девочка в маске, для нее на первом и втором этаже предусмотрены санитайзеры. Открыта раздевалка. Все честь по чести. Девочка снимает куртку и замечает свою подругу, которую по привычке приветствует крепкими объятиями. После этого они идут в класс на урок. Социальная дистанция, ау!

В классах соблюсти ее проблематично уже потому, что рассадить школьников в шахматном порядке невозможно. Что в 21-й, что в 16-й и, скорее всего, во всех школах, как и прежде, за одной партой сидят по двое. Близко. Так что маска - атрибут, чтобы создать иллюзию дополнительной безопасности.

Пытаемся разговорить школьников, спрашивая, как им учеба в таких условиях.

Анна Хохрякова: «У нас нет реальной возможности пообщаться с друзьями из других классов»

- Учусь я хорошо, но пандемия повлияла на нас, и из-за дистанционки успеваемость у всех стала хуже, поэтому я против обучения онлайн, - рассказывает ученица единственного в 21-й школе 11-го класса Анна ХОХРЯКОВА. - Мы сидим сейчас в одном классе, у всех есть антисептики и маски. Во время урока бывает, что ученик приспустил маску, когда учитель это замечает, он просит снова надеть. Если честно, стало сейчас скучнее в школе, чем было раньше. У нас нет реальной возможности пообщаться с друзьями из других классов. На перемене мы можем выйти, немного походить по коридору, но не более того.

А обед по расписанию...

В школе № 21 своя маленькая столовая. Одномоментно в ней разрешено есть только ученикам одного класса в строго отведенное для них время. Класс приходит к уже накрытым столам, на завтрак ему дается 15 минут.

После обеда в школе № 21 ученики выстраиваются в линию на вытянутую руку друг от друга

После завтрака мы увидели то, чего раньше сроду наблюдать не приходилось. Дети выстраиваются возле умывальника в линию, проверяя расстояние между собой с помощью вытянутой руки, которую кладут на плечо одноклассника. И ждут, пока доедят все. Только после этого возвращаются в класс. Еду выставляет и убирает персонал столовой, от самообслуживания решили отказаться.

- Время между классами составляет примерно 15-20 минут, мы успеваем, - рассказывает старший повар в школе № 21 Светлана ПАУЛЬ. - Дети к раздаче не подходят вообще. Я бы не сказала, что возникли какие-то дополнительные трудности.

Трудностей-то нет, но и пресловутой социальной дистанции тоже. В 21-й школе дети почти всем классом завтракают за одним столом, в СШ № 16 их рассаживают по 5-6 человек.

- В нашей столовой всего 180 посадочных мест, пускаем за раз не более 50 человек, - отмечает заведующая столовой в школе № 16 Вероника РАСЩУПКИНА. - Но все дети поесть успевают. Буфетом пользуются только старшие классы. Требуем, чтобы ученики стояли друг от друга на расстоянии хотя бы в 1 метр.

По расписанию в школе № 16 в 9:35, после второго урока, обедать должны были ученики 8-х классов. Однако в это время в столовой мы встретили третьеклассников. Думаем, будь там все восьмиклассники, то свободных мест бы точно не было. А так в столовую заскочила пара старшеклассников, которые купили выпечку и убежали есть ее в класс.

Предполагалось, что в крупных школах могут предусмотреть ланч-боксы (еда в переносных пластиковых контейнерах), которые будут относить в учебные кабинеты. Но в школе № 16 посчитали, что ученикам будет достаточно горячего обеда. Да и насколько обед за учебным местом будет соответствовать правилам гигиены, вопрос открытый.

Хотим учиться в школе

Некоторые из новых требований еще придется устаканить. За неделю в соцсетях появилось сразу несколько сообщений, что уроки второй смены заканчивались чуть ли не в 21 час. Но в управлении образования заверили, что скорректируют расписание и дети будут уходить домой гораздо раньше.

Школьники на уроках снимают маску или стягивают ее на подбородок

В школе № 16 придумали систему: когда первоклассники заканчивают учебу, то каждый классный руководитель выводит детей на улицу и отводит к определенному месту, где их ждут родители. Но 7 сентября, когда корреспондент «НГ» был в этой школе, пошел дождь, родители скопились на крыльце и возле колонн, прячась от непогоды. И весь план по недопущению толпы в один момент рухнул.

Во вторник, 7 сентября, в нашем аккаунте в Instagram мы попросили читателей поделиться, с какими проблемами они столкнулись в новом учебном году. Если обобщить, то большинство написавших нам родителей просили чиновников разрешить им сопровождать учеников начальных классов внутри школы и, как прежде, помогать им переодеваться. Надеяться, что это обращение будет выполнено, пока сложно. Директор школы № 16 Ильяс Ельжанов рассказал, что в их школе родителей опрашивали на предмет вакцинации. Оказалось, не все из них привиты, а некоторые прививаться и не собираются.

Чаще всего школьники проводят перемену в своем классе

- Но, честно говоря, я наблюдаю положительные сдвиги в уровне соблюдения санитарных норм, - отмечает Ельжанов. - Да, были проблемы в конце прошлого учебного года, когда и родители, и дети не понимали важность этого. Со временем они стали более осознанно соблюдать требования. Есть единичные случаи, когда дети забывают про маски, но мы на то и учителя, чтобы им напоминать. Я заметил, что, когда родителей перестали пускать в школу, уровень самостоятельности в начальных классах заметно вырос. Ребята вполне могут сами переодеть обувь, сами доходят до раздевалки. Это плюс новых правил.

Были сообщения о том, что в некоторых школах не справляются с наплывом учеников. Сразу несколько человек написали нам, что в школе № 27 в первый класс набрали сразу 38 детей.

Родители ждали первоклассников прямо возле крыльца

Есть жалобы и на то, что уроки физкультуры в некоторых школах решили перевести в онлайн, хотя родители потратились на приобретение спортивной формы. Есть и те, кто недоволен, что на обед отводится всего 10 минут. Но в одном почти все родители, учителя и директора сходятся: желания возвращаться на онлайн-обучение нет.

Фото Георгия ГОВОРОВА