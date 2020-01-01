Так сложилось, что более десяти лет мы жили в квартире вдвоем с внучкой. Девочка выросла, окончила школу и уехала получать высшее образование в другой город. Так что уже два года я проживаю одна. Мне сверстницы говорят, что я, как одиноко проживающая, теперь могу не платить налог за свое имущество, то есть за квартиру. Однако уведомление из налоговых органов мне по-прежнему приходит. Почему? Может, я как-то должна известить их о своем реальном положении?

Раиса ТЕРПУХИНА, Костанай

Комментарий

Вопрос относится к числу очень часто задаваемых. Поэтому на него на недавнем брифинге отвечал заместитель руководителя департамента государственных доходов по Костанайской области Куанышбек БЕКШИН. Брифинг был посвящен теме уплаты местных налогов.

- Действительно, отдельно проживающие пенсионеры входят в список тех, кто не является плательщиком налога на имущество физических лиц, - сказал Бекшин, - при этом под отдельно проживающими пенсионерами понимаются пенсионеры, по адресу места жительства которых зарегистрированы только они сами.

То есть если внучка, обучаясь в другом городе, прописана (имеет регистрацию) в квартире, где живет бабушка, то платить налог на имущество пенсионерке придется.