Печем классный открытый пирог

Сообщество кулинаров «НГ» продолжает меня радовать. Недавно на дне рождения сотрудницы угощалась ее домашним открытым пирогом со сливами. Так понравился! Легкое воздушное тесто, в меру сладкое, отменно сочетается со вкусом слив, их легкой кислинкой. И бонусом - аромат корицы.

Пирог со сливами - нарядно, ароматно и очень вкусно

Ценно то, что рецепт, найденный на просторах Instagram, был апробирован человеком дважды. На малой закладке продуктов, приведенной в рецепте, и на увеличенной. По словам новорожденной, вкусным был и первый, но второй - свидетельствую - был прекрасен. Главное, всем хватило.

Пирог бисквитный. Сливочное масло для него должно размягчиться при комнатной температуре. К маслу добавляется сахар. Дальше автор пирога использовала миксер с насадкой в виде венчика. Сахар растает, масло побелеет и примет вид крема. К нему дальше надо добавить яйца и снова включить миксер.

В отдельной миске смешивают муку, разрыхлитель, щепоточку соли и крахмал. По рецепту требуется использовать крахмал кукурузный. Но изготовитель пирога сказала, что во второй раз ей пришлось взять смесь из кукурузного и картофельного, разницы в тесте не почувствовала.

Смесь сухих ингредиентов она просеяла на масло с сахаром, аккуратно перемешала. И переложила в силиконовую форму, смазав ее маслом и подпылив мукой. Потом в тесто утопила половинки слив срезом вниз. Между ними оставила свободные места, размер их виден на фото. По рецепту поверхность пирога требовалось посыпать коричневым сахаром. Его не было, первый раз в ход пошел просто белый, а второй раз к белому сахару добавила корицы. Вышло ароматно и вкусно.

Выпекался пирог в обычной, без наворотов, газовой духовке. При 180 градусах понадобилось для этого 40 минут.

Ингредиенты

Сливочное масло - 100 г, сахар - 80-100 г, яйца - 2 шт., мука - 100 г, разрыхлитель - 1 ч. л., крахмал кукурузный - 20 г, соль - на кончике ножа, сливы 7-8 штук (в зависимости от размера).

Фото Ксении РЕБИК