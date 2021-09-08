Вкусно со сливами
Дора ГОЛОДНАЯ
Печем классный открытый пирог
Сообщество кулинаров «НГ» продолжает меня радовать. Недавно на дне рождения сотрудницы угощалась ее домашним открытым пирогом со сливами. Так понравился! Легкое воздушное тесто, в меру сладкое, отменно сочетается со вкусом слив, их легкой кислинкой. И бонусом - аромат корицы.
Пирог со сливами - нарядно, ароматно и очень вкусно
Ценно то, что рецепт, найденный на просторах Instagram, был апробирован человеком дважды. На малой закладке продуктов, приведенной в рецепте, и на увеличенной. По словам новорожденной, вкусным был и первый, но второй - свидетельствую - был прекрасен. Главное, всем хватило.
Пирог бисквитный. Сливочное масло для него должно размягчиться при комнатной температуре. К маслу добавляется сахар. Дальше автор пирога использовала миксер с насадкой в виде венчика. Сахар растает, масло побелеет и примет вид крема. К нему дальше надо добавить яйца и снова включить миксер.
В отдельной миске смешивают муку, разрыхлитель, щепоточку соли и крахмал. По рецепту требуется использовать крахмал кукурузный. Но изготовитель пирога сказала, что во второй раз ей пришлось взять смесь из кукурузного и картофельного, разницы в тесте не почувствовала.
Смесь сухих ингредиентов она просеяла на масло с сахаром, аккуратно перемешала. И переложила в силиконовую форму, смазав ее маслом и подпылив мукой. Потом в тесто утопила половинки слив срезом вниз. Между ними оставила свободные места, размер их виден на фото. По рецепту поверхность пирога требовалось посыпать коричневым сахаром. Его не было, первый раз в ход пошел просто белый, а второй раз к белому сахару добавила корицы. Вышло ароматно и вкусно.
Выпекался пирог в обычной, без наворотов, газовой духовке. При 180 градусах понадобилось для этого 40 минут.
Ингредиенты
Сливочное масло - 100 г, сахар - 80-100 г, яйца - 2 шт., мука - 100 г, разрыхлитель - 1 ч. л., крахмал кукурузный - 20 г, соль - на кончике ножа, сливы 7-8 штук (в зависимости от размера).
Фото Ксении РЕБИК
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.