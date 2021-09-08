О куче мусора, которая лежит прямо на детской площадке во дворе дома по ул. Толстого, 51 «НГ» сообщила жительница Костаная, пенсионерка Нина СУХАРЕВА.

Свалка во дворе дома по ул. Толстого, 51 лежит рядом с турниками

- Я часто гуляю во дворе с внуками, - рассказала она. - Несколько недель назад у нас убирали мусор, как мы поняли, дворник ПКСК. Листья, бумажки, остатки мусора просто сгребли в кучу. Часть вывезли, а часть так и лежит прямо на детской площадке!

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели кучу мусора, которая лежит на детской площадке между двумя турниками. Куча состоит из листьев, бумаг, бытовых отходов.

Свалку, о которой «НГ» писала две недели назад, так и не убрали

Свалка, расположенная возле мусорных контейнеров рядом с домом по пр. Аль-Фараби, 95, так и осталась на месте.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ:

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