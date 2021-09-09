Через 15 лет работы на поле директору карасуского ТОО «Макс» заявили: эта земля чужая

В специализированном экономическом суде недавно завершился спор о принадлежности права землепользования. И этот спор директор карасуского ТОО «Макс» Максим АРТЕМУК проиграл. Признается, что неожиданно для себя. Считал, что позиции у него железные, убедительные, говорит, что доказывали очевидное.

Максим Артемук: «Дело даже не в участке земли, дело в принципе» / Фото Ксении РЕБИК

- Честно говоря, даже не в земельном участке дело, а в принципе, - сказал он корреспонденту «НГ», - несправедливое решение суд принял. Так можно любого, честно работающего на земле, подмять.

Ситуация и правда какая-то вызывающая. Изложим ее максимально просто, потому что и спор простой - кто хозяин земельного участка площадью 267,3 га, который с 2006 года возделывает ТОО «Макс». Возделывает, как говорилось в суде, добросовестно, открыто, проводя рекультивацию земли, постоянно держа ее в обороте, все эти годы платя налоги, земельный участок учитывается при расчете стоимости патента.

И вот оказывается, что все эти годы у земли были параллельные владельцы. Ну не у земли, а у права пользования ею. Сначала одни, потом другие. И недавно они о себе заявили. Сначала Артемуку сообщили, что земля не его. А потом в 2021 году ТОО «KST-Grain» обратилось в СМЭС с иском о признании недействительным договора о праве временного землепользования ТОО «Макс». Что доказывает истец? Что договор с Артемуком от 2006 года акимом Карасуского района Азаматом Турсуновым был заключен тогда, когда у участка уже был землепользователь. А именно - право землепользования в 2005 году получило ТОО «НурАл» якобы совершенно законно. Могло такое быть? В принципе, могло. И это основание для расторжения сейчас договора.

- Нет, не могло, - говорит представитель ТОО «Макс» в суде Ирина ТУСОВА, - мы документально подтвердили суду, что участок в 2005 году не мог никому предоставляться, потому что до 6 февраля 2006 года абсолютно законное право землепользования на него имел глава КХ Назим Гумбатов. Дату называю точно, потому что именно 6 февраля Гумбатов нотариально удостоверил заявление об отказе от права землепользования на участок площадью 267,3 га, поле № 27, расположенный в Жекекольском сельском округе Карасуского района за ненадобностью. Документ имеется. То есть, если кто-то предоставил в 2005 году право землепользования на этот участок, это означает, что ТОО «НурАл» получило его с грубейшим нарушением закона.

Сам Артемук вспоминает, что, когда ему участок предоставили, он был засорен, запущен, практически целина. ТОО «Макс» привело его в порядок, засевало, получало урожаи, то есть использовало по целевому назначению, о чем свидетельствуют собранные для суда документы, начиная от бумаг сельхозотдела и заканчивая данными статистики и налоговой службы. Ничего подобного суду от ТОО «НурАл» предоставлено не было, доподлинно известно, что это ТОО участок под нужды растениеводства не использовало никогда. Использовало его по-другому. Право землепользования было в залоге. Артемук возделывал, не зная о теневом «совладельце», а тот кредит где-то получал. Где, сколько, почему не использовало ТОО «НурАл» землю по целевому назначению, как банк или некий институт развития проверял состоятельность залога - все эти интересные вопросы суд не интересовали, эти обстоятельства не исследовались. Но то, что право землепользования было заложено, - точно. Потому что ТОО «KST-Grain» получило право землепользования от Фонда проблемных кредитов. При этом его представителя в суде не было, пояснений никто не давал. Да и не спрашивал их.

- Я бы еще хотела добавить по истории пользования этим участком принципиально важные вещи, - дополнила Тусова, - я запрашивала архив и выяснила, что землепользование глава КХ Гумбатов получил в 2001 году и оно было зарегистрировано на момент, когда ТОО «НурАл» его предоставляли. Кстати, предоставлял и этому ТОО, и Артемуку один и тот же аким района, господин Турсунов. Еще одна важная деталь. Любой земельный участок относится к определенной категории. Вот когда Гумбатову предоставляли, этот участок относился к землям запаса, его постановлением перевели в категорию земель сельхозназначения, а только потом предоставили. Когда глава КХ отказывается от землепользования, участок опять переводят в запас. Предоставляя Артемуку, опять переводят в земли сельскохозяйственного назначения. Это означает, что на момент предоставления «НурАлу» снова должна сработать та же процедура, но ведь участок уже не в землях запаса, он же уже введен в категорию земель сельхозназначения. Как его можно законно предоставить?

ТОО «Макс» направляло в суд встречное заявление, оно было рассмотрено в рамках единого судебного процесса. И Артемук проиграл. На том единственном основании, что право временного землепользования было предоставлено ТОО «НурАл» раньше, чем ему. Точка.

Решение суда первой инстанции, конечно, обжаловано в областной суд.

Но в любом случае, какая эпическая в своей абсурдности ситуация. Один предприниматель на глазах у всех много лет работает с землей, все в районе об этом знают, все заинтересованные госорганы в том числе. Другой, наблюдая со стороны за трудами на пшеничной ниве, под этот участок берет деньги, использует их, его все буквально в ситуации устраивает, а теперь у «Макса» еще и землю вытаскивают. Вот уж точно, очевидное - невероятное.