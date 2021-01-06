Конкурс для женщин, владеющих искусством управления

В нашем традиционном конкурсе могут принять участие дамы, у которых есть автомобили и которым есть что о них рассказать. Если вы чувствуете себя на наших дорогах как рыба в воде, то этот конкурс для вас. Подать заявку можно по адресу ngkonkurs@gmail.com, а также по тел.: 53-51-51, 53-69-95.

Победительниц конкурса ждут призы: сертификаты на покупку запасных частей, аксессуаров и ремонт на 50 000, 30 000 и 20 000 тенге от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО (пр. Назарбаева, 34, тел. 74-90-74, ул. Карбышева, 34) и 3 сертификата на месяц тренировок в фитнес-клубе FitnessBlitz (пр. Назарбаева, 193/1, ТРЦ «Kostanay Plaza», 2 этаж, 8-701-052-99-00).

Участница № 36 - Варвара МАКСИМИЧЕВА, продавец-консультант

Стаж вождения: 19 лет. Марка автомобиля: Kia Cerato. Год выпуска: 2013. Цвет: белый. Объем двигателя: 1,6 л.

Первая машина у Варвары Максимичевой появилась в 18 лет, по наследству от дедушки ей достался старенький «Фиат Уно». На нем она ездила с удовольствием, но не очень долго. Уже в 19 лет Варвара поехала с друзьями в Литву и пригнала себе автомобиль марки «Ауди-80».

Kia Cerato для Варвары Максимичевой стала одной из лучших машин

- В то время было популярно ездить в Литву за машинами, - рассказала «НГ» Варвара. - Многие ездили и по выгодной цене пригоняли иномарки. Мы с друзьями тоже решили рискнуть и поехали за машинами. На тот момент «Ауди-80», которую еще называют «бочкой», считалась приличным и практичным автомобилем.

После нее у Варвары сменилось много машин. Запомнилась новенькая «Лада Гранта», купленная в салоне. На ней наша участница отъездила три года, а потом захотела иномарку.

Варвара Максимичева кайфует от поездок на дальние расстояния

- Так у меня и появилась Kia Cerato, - сообщила Варвара. - И стала одной из самых лучших машин в моей жизни. Это автомобиль другого класса, другого уровня комфорта. Очень крепкая сборка, качественные запчасти, в общем, мне все в ней нравится. Эта машина не едет, а плывет...

Правда, далеко «заплыть» на любимой машине нашей участнице пока не удалось: пандемия сильно ограничивает передвижения. Но на прежней своей машине Варвара успела побывать и в Рязани, и в Москве, так что поездки на дальние расстояния для нее - чистый кайф. Фото из личного архива

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 36 Варвару Максимичеву в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 11 сентября, до 11.00 воскресенья, 12 сентября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 9 сентября, до 10.00 понедельника, 13 сентября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участницы № 35 Татьяны Лебедевой поступило 278 голосов в Instagram.