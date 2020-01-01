Сухой остаток. С 30 августа по 5 сентября
По данным Костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 183 человека, из них поместили 170: 154 мужчины и 16 женщин.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- на пожары совершено 24 выезда, на случаи горения - 155. На аварийно-спасательные работы - 4 выезда. Погибших и пострадавших нет.
Материалы номера
Комментарии к статье
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.