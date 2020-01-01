Если у вас растут бархатцы

Если растут в таких количествах, что не жалко частично оборвать цветки, то вы можете приготовить из них приправу. Я до недавнего времени клала цветки в маринады для помидоров и огурцов, но и только. А недавно родственница прислала видео - она готовит приправу из чернобривцев. Собирает головки, отрезает лепестки, сушит в тени. Потом растирает в кофемолке. Приправляет салаты, подкрашивает оранжевым колером десерты, тесто, отварной рис. Приправа дает красивый цвет и приятный аромат.

Сухие цветки можно залить растительным маслом, прогреть его на водяной бане, настоять две недели. Заправлять потом салаты. Вкусно и полезно.

Кстати, приправа, которая называется имеретинским шафраном, делается из бархатцев определенных сортов.