Куда пойти с 9 по 15 сентября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Радуга полотен» - 30-я персональная выставка члена Союза художников РК Александра Захарченкова, посвященная 65-летию художника
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
м-н Юбилейный, здание 56. концертный зал «Jastar Saraiy»
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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10 сентября
18.00
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Благотворительный концерт в поддержку Бисенова Амира (срочный сбор на жизненно необходимый препарат от спинальной мышечной атрофии «Zolgensma»). Стоимость билета 500 тенге
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17 сентября
18.30
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Концерт оркестра русских народных инструментов «Осенние листья». В концерте принимают участие Гульбану Абдулина, Игорь Коропецкий, Зарина Кульмухамбетова, Наталья Степанова, Павел Латышев, Евгения Полковникова
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина, 111
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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В течение месяца
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Выставка акварелей Александра Захарченкова «Диалог с природой»
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Премьер-лига. «Тобол» - «Каспий»
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Костанай, стадион «Центральный»
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12 сентября, 20.00
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