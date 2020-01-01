НашАфишка

Куда пойти с 9 по 15 сентября

Потехе - час!

 

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Радуга полотен» - 30-я персональная выставка члена Союза художников РК Александра Захарченкова, посвященная 65-летию художника

Областная филармония им. Е. Умурзакова

м-н Юбилейный, здание 56. концертный зал «Jastar Saraiy» 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

10 сентября

18.00

Благотворительный концерт в поддержку Бисенова Амира (срочный сбор на жизненно необходимый препарат от спинальной мышечной атрофии «Zolgensma»). Стоимость билета 500 тенге

17 сентября

18.30

Концерт оркестра русских народных инструментов «Осенние листья». В концерте принимают участие Гульбану Абдулина, Игорь Коропецкий, Зарина Кульмухамбетова, Наталья Степанова, Павел Латышев, Евгения Полковникова

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина, 111

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

Выставка акварелей Александра Захарченкова «Диалог с природой»

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Премьер-лига. «Тобол» - «Каспий»

Костанай, стадион «Центральный»

12 сентября, 20.00