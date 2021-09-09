В 113-м туре проекта не все заявки удовлетворили в полном объеме

В этом туре вновь пришлось решать, кому выделить всю требуемую сумму, а кого придется обделить. К сожалению, когда сборы недостаточные, комиссии приходится делать такой трудный выбор.

Мы продолжаем собирать деньги на покупку слухового аппарата для участника 112-го и 113-го туров проекта, 12-летнего Максута КАЛАКА из Александровки Костанайского района. Аппарат достаточно дорогой, его стоимость 1 200 000 тенге. Заменить его более дешевой моделью не получится, поскольку при генетически обусловленной глухоте далеко не всякий прибор подойдет. Пока сборы закрываются без излишка средств, в пользу Максута мы засчитываем только адресные сборы. В 112-м туре для Максута поступило 109 921 тенге. В этом туре к сумме добавились еще 23 взноса на общую сумму 78 700 тенге. По итогам 112-го и 113-го туров сумма, накопленная на слуховой аппарат для Максута Калака, составляет 188 621 тенге.

Также поступили два запоздалых взноса, предназначенных участникам прошлого тура: 2 000 тенге для Таймаса Жуматова от Павла и 1 000 тенге для Динары Дайрабаевой. В общую таблицу этого тура эти взносы не включены, но они будут отражены в сводной таблице по всем турам проекта. Мы передали эти деньги по назначению.

Важная консультация

Для маленького костанайца Дидара КАЛИЕВА, которому в конце месяца исполнится 2 года, требовалось собрать 275 000 тенге. У мальчика ДЦП, эпилептическая энцефалопатия, частичная атрофия зрительного нерва. Самая ближайшая задача, которую ставят перед собой родители Дидара, - попасть на консультацию к известному испанскому эпилептологу Антонио Русси, чтобы тот смог составить схему лечения Дидара. Ведь, если не избавить ребенка от эпилептических приступов, все остальные битвы за здоровье малыша можно считать проигранными. Консультация будет проходить в онлайн-режиме, но у доктора Русси эта технология уже отработана и на качество его рекомендаций это не влияет. Поэтому комиссия приняла решение добавить к 55 200 тенге адресных взносов 219 800 тенге из безадресных и полностью удовлетворить заявку семьи Калиевых, передав им 275 000 тенге.

Консультация эпилептолога для Дидара уже оплачена / Фото из архива семьи Калиевых

- Мы очень благодарны «Нашей Газете» и всем добрым людям,- сказала мама Дидара Анара КАЛИЕВА. - Доктор Русси дает консультацию в течение недели после оплаты. Значит, скоро мы получим лучшие рекомендации по лечению сына. Мы возлагаем на эту консультацию большие надежды, здесь нам не могли помочь даже в столице. Но мы не сдаемся. Спасибо за помощь и за понимание.

На следующий день после передачи денег Анара Калиева выслала нам скриншот чека на оплату консультации. В скором времени мы узнаем, как прошла консультация у испанского эпилептолога. Возможно, опыт Калиевых поможет и другим семьям, где есть такие дети.

Помогли вовремя

43-летний Алик ИРГИБАЕВ нуждается в очередном курсе инфузий «Вазапростана», иначе не избежать дальнейшего развития тяжелого заболевания ног - облитерирующего эндартериита. Этот препарат как-то помогает мужчине оставаться на ногах. Только вот стоит лекарство дорого, а у инвалида по зрению 1 группы доход невелик. Сейчас Алик попал в трудную финансовую ситуацию, и это вынудило его обратиться в наш проект за помощью. На препарат требовалось собрать 180 000 тенге.

Лечение будет проведено вовремя в стационаре, под наблюдением врачей / Фото из архива Алика Иргибаева

Для Алика Иргибаева поступило 10 адресных взносов на общую сумму 34 900 тенге. Мы добавили из безадресных взносов 145 100 и передали ему 180 000 тенге - на полный курс «Вазапростана».

- Помощь вовремя подоспела.- сообщил Алик. - Сейчас куплю «Вазапростан» и в ближайшие дни лягу в стационар. Там подлечусь, и эти самые системы мне будут делать под присмотром медиков, так надежнее. Большое спасибо всем. Мне было неловко просить о помощи, но не было другого выхода. Поверьте, это очень ценная поддержка для меня.

Алик добавил, что после выписки из больницы попытается подрабатывать массажистом в одном из салонов красоты, может быть, улучшит его финансовое состояние.

Трудно привыкнуть

75-летняя жительница Костаная Ирина ПРОХОРЕНКО не один год боролась за то, чтобы сохранить травмированную ногу и иметь возможность ходить. Только за это лето она пережила 4 операции, которые должны были спасти конечность, но, увы, вышло все совершенно иначе. Развилась газовая гангрена, и конечность пришлось ампутировать практически полностью.

Ирине Анатольевне тяжело приходится после ампутации ноги / Фото Елены Пикельной

К женщине дважды в неделю ходит соцработник, но хотя бы на первые месяцы после такой травматичной операции ей нужна сиделка. На оплату ее труда и просила участница нашего проекта 150 000 тенге. Для Ирины Прохоренко поступил один адресный взнос на 7 000 тенге. Мы сложили все, что осталось после выделения средств на срочное лечение других участников, и таким образом собрали 45 000 тенге.

- Такое тяжелое лето у меня,- поделилась Ирина Анатольевна. - Столько пришлось перенести. Хорошо хоть, в конце уже на ампутацию попала в областную больницу. По сравнению с городской - небо и земля. В областной относятся к людям с вниманием и сочувствием. Очень благодарна всему персоналу областной больницы. Выписали меня, только когда убедились, что все швы зажили. Теперь надо привыкать жить без ноги. С большим трудом удалось найти сиделку, очень хорошую, мне она уделяет 2 часа в день. Без сиделки в моем положении невозможно. А найти сиделку - проблема, мне повезло. Спасибо «Нашей газете», что не оставили мою просьбу без внимания. И людям, которые деньги в проект дают, тоже спасибо.

Ирине Анатольевне очень трудно с ее маленькой пенсией. Хорошо, что помогают волонтеры, которым она очень благодарна, без них совсем туго пришлось бы. Сейчас они ищут ей коляску для дома, прогулочная уже есть благодаря тем же волонтерам.

О тех, кому помогли

8-летний Максим ЧЕРАНЁВ из села Новошумное Федоровского района участвовал в 101-м туре «Нужных денег». Тогда наши читатели помогли собрать сумму, необходимую на оплату курса реабилитации по методике BDA. В связи с карантинными ограничениями выехать на реабилитацию не удалось. Но этим летом проблема была решена.

- Все необходимые консультации и рекомендации от сербских докторов мы смогли получить при онлайн-общении,- рассказала мама мальчика Ирина ТКАЧЕНКО. - Поскольку вся программа занятий на полгода рассчитывается исходя из того, как меняется тело ребенка, они должны знать все параметры. Пришлось самой все измерять по их строгой инструкции. Если я что-то делала неправильно, доктора меня тут же поправляли, и в итоге у нас все получилось. Курс прошли хорошо, я снова получила сертификат на проведение реабилитации для своего ребенка, и теперь занимаемся ежедневно.

Ирина сказала, что программу занятий доктора изменили существенно. Упражнения занимают два часа в день. Эта методика для Максима оказалась наиболее подходящей.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 114-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы)? Убедительная просьба, описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Обратите внимание, номер карты изменился 4400 4301 2746 9697.

Фонд проекта «Нужные деньги», 113-й тур