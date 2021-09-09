Прочитала в «НГ» (№ 35, 2 сентября 2021 года «Потратили деньги профсоюза) пояснение руководителя управления образования о ситуации в Смирновской школе и удивляюсь - ведь проблема повторяется из года в год. В октябре 2018 года, в конце первой четверти, руководство районного отдела образования потребовало провести текущий ремонт, не предоставив никаких материалов для этого. Педагоги обратились к попечительскому и родительскому комитету с просьбой оказать какую-либо помощь.

В присутствии нескольких членов попечительского совета я позвонила в РОО и задала вопросы: почему ремонт во время учебного процесса, нельзя ли им заняться во время осенних каникул и где брать средства на все необходимое? Заместитель руководителя РОО С. Хасанова ответила: пусть до обеда учат, а с 3 часов дня делают ремонт, а по поводу стройматериалов идите в ИП, ТОО и т. д, но ремонт должен быть выполнен.

Я сразу позвонила в областное управление образования по поводу законности ремонта во время учебного процесса, разговор не получился, и я обратилась в министерство. После этого выехала рабочая группа из управления, и во время разговора нам дали понять, что во всех школах текущий ремонт проходит с участием педагогов и даже мы, сотрудники управления, помогаем городским школам в ремонте.

Но, возможно, сотрудники управления получают за это дополнительную оплату и наверняка не за свои деньги приобретают стройматериалы.

А в заметке «Потратили деньги профсоюза» руководитель управления Зауре Байменова говорит, что «это недопустимо, чтобы учителя сами делали ремонт». Педагоги уже на это и не сетуют, их возмущает то, что им приходится государственное здание ремонтировать за свой счет, а последней каплей, скорее всего, стало указание представителя из РОО Р. Ахмеджанова, который утром 25 августа посетил школу и предложил заменить износившийся линолеум на втором этаже на новый. Директор школы объяснил, что нет нового и средств нет.

- Берите где хотите, но линолеум нужно заменить, - был ответ представителя РОО. Вот педколлектив и возмутился: и так потратили свои средства, а теперь еще и линолеум нужно менять. Получается, чем больше педагоги идут на поводу у руководства отдела образования, тем больше с них требуют, а с высоких трибун говорят о недопустимости привлекать учителей к несвойственным им работам.

То, что кровля в спортзале была выполнена некачественно, подтвердили специалисты из области, об этом знал и аким района - на тот момент Н. Утегенов. Но он докладывает акиму области, что в данный момент (в феврале) кровля не протекает. В то время, когда дождь не идет и снег не тает. Но акима области такой ответ устроил, и про кровлю все забыли, а в итоге страдают дети, педагоги и бюджет. Вот когда у нас действительно будет слышащее государство, возможно, руководители области будут адекватно реагировать на обращения граждан и своевременно принимать меры к устранению недочетов. Вот тогда и работы будут выполняться качественно, и бюджет меньше пострадает.

Анна КУДРЯШОВА, с. Смирновка