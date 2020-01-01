28 августа текущего года в Костанае финишировал велопробег по маршруту «Нур-Султан - Костанай», посвященный юбилею Алтынсарина. Я не знаю, кто финансировал это мероприятие. А вот в прошлом году костанаец решил провести велопробег из Костаная в Наурзумский район, посвященный юбилею Абая. Так вот ему подарили велосипед, его сопровождали машины полиции и скорой помощи. Я не могу понять, почему такие мероприятия называют «пробегом патриотов»? Причем тут патриотизм? Вообще понятие патриотизма - вещь довольно сложная. Например, в царской России обладающие крупным капиталом умели тратить деньги с пользой не только для себя. Они, как настоящие патриоты своей Родины, собирали коллекции картин и минералов, ценные книги и гравюры, выписывали в Петербург иностранных архитекторов и живописцев, оркестры и оперные труппы, вкладывали деньги в создание лицеев и кадетских корпусов. После них остались картинные галереи и храмы искусств. Наши же миллиардеры сносят кинотеатры и скверы, чтобы поставить на их место торгово-развлекательный центр или Макдоналдс. Они не хотят поднимать страну. Они наворовали денег и держат их за рубежом. Когда из уст обладателей дворцовых коттеджей слышишь слово «патриотизм», становится и грустно, и смешно.

Я не знаю, как можно назвать патриотизмом то, что мы сейчас наблюдаем: коррупция, хищничество, протекционизм, неуемное желание грести в свои карманы, интриги, бесчестный дележ «теплых» мест, всеобщая грызня за чины и деньги, умение наживать себе не могущественных врагов, а всесильных друзей и т. д. Наши «патриоты» умудрились за 30 лет нажить огромные состояния. У нас стало правилом достоинство, ум, талант человека в обществе определять количеством капитала. Чувства долга, совести, чести, гордости, патриотизма, коллективизма ушли на второй план. Когда читаешь, что три миллиарда тенге потратят на празднование 175-летия Абая, три с половиной миллиарда - на празднование 750-летия Золотой Орды, один миллиард - на какой-то центр цифровых компетенций, полтора миллиарда - на поддержку бизнеса только во время пандемии, в течение тридцати лет тратим миллиарды на финансирование госпрограмм, от которых нет какой-либо адекватной экономической отдачи, когда оклад чиновника свыше миллиона в месяц, понимаешь, что деньги есть, но тратятся они бездумно.

И в это же время власть самым бессовестным образом заявляет, что на повышение пособий для инвалидов денег нет. Не знаю, как у кого, а у меня после такого чувство патриотизма не проявляется.

Николай ВОРОНИН