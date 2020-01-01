Моя родственница Марина М. одна воспитывала сына-инвалида Никиту. Ему вовремя выплачивали пособие, мальчика обслуживал соцработник. 28 июня ему исполнилось 18 лет и в связи с переходом во взрослую категорию потребовалось переоформление документов. Марина документы участковому врачу сдала в положенный срок, но врач затянул с оформлением соответствующего пакета документов, в связи с чем с 10 июля 2021 года выплаты прекратились, соцработник тоже не мог оказывать помощь своему подопечному. Семья не по своей вине осталась без господдержки, тогда как Никита постоянно нуждается в помощи. Сама Марина хотела поднять вопрос об упущенных по вине врача выплатах, но тяжело заболела и вскоре скончалась. Сейчас решается вопрос об опеке над Никитой. Учитывая, что почти все родственники живут в России, это очень трудно оформить. Как теперь решится вопрос о начислении пособия по инвалидности Никите и есть ли шанс получить пособие за те месяцы, когда пособие не начислялось по вине врача?

Галина Васильевна ЦЕЛУЙКО

Комментарий:

Порядок назначения и выплаты пособий по инвалидности разъяснил руководитель Департамента труда, социальной защиты и миграции по Костанайской области Мурат МУРАТБЕКОВ:

1. Касательно установления периода инвалидности и выплаты пособия по инвалидности.

Освидетельствование (переосвидетельствование) лица проводится путем проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) по направлению врачебно-консультативной комиссией медицинской организации (основание: Правила проведения медико-социальной экспертизы, утвержденными приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 30 января 2015 года № 44.

Согласно параграфу 6 вышеуказанных Правил инвалиды проходят переосвидетельствование с соблюдением установленных сроков инвалидности. Переосвидетельствование инвалидов проводится в течение месяца по истечении срока установления инвалидности. Если освидетельствуемое лицо не явилось в отдел МСЭ в срок и при переосвидетельствовании ему вновь установлена инвалидность, то срок за пропущенный период засчитывается: 1) до одного месяца, в случае пропуска переосвидетельствования не более одного месяца со дня назначенного ранее срока переосвидетельствования; 2) до трех лет, в случае пропуска очередного срока переосвидетельствования по уважительной причине (невозможность прибытия на очередное переосвидетельствование из-за длительного непрерывного стационарного(-ых) лечения(-ий) либо из-за чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).

При этом положенное пособие по инвалидности назначается на весь период установления инвалидности.

Так, в соответствии с п.1, п. 3 ст. 10 Закона РК «О государственных социальных пособиях в Республике Казахстан» пособия по инвалидности назначаются на весь период инвалидности, установленный подразделением МСЭ. При пропуске срока переосвидетельствования по уважительной причине выплата пособия производится со дня приостановления выплаты до дня переосвидетельствования, но не более чем за три года, если подразделение МСЭ признает его за этот период инвалидом.

2. Касательно выплаты пособия по инвалидности после смерти опекуна.

В случае смены опекуна (попечителя) выплата пособия приостанавливается до назначения нового опекуна (попечителя), в том числе и в лице медико-социального учреждения. После обращения нового опекуна (попечителя) выплата возобновляется со дня приостановления.

Вместе с тем в случае обращения представителя, наделенного требуемыми полномочиями в соответствии законодательством в интересах Морозова Н. П., необходимые разъяснения будут предоставлены в пределах возложенной компетенции.