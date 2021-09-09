Наш земляк о том, что жизнь «в технике бибоинга» это жизнь без границ, внешних и внутренних

Евгению РОДЫГИНУ - 30 лет. Он бибой - человек, который танцует брейк-данс. Это самое интересное и всеобъемлющее, что сегодня можно сказать о парне, приложившем когда-то руку к созданию в райцентре Федоровка крутой школы брейка и сделавшем ставку на то, что многие воспринимали лишь как шалость, хобби и нечто несерьезное.

Евгений на костанайской набережной выполняет элемент из бибоинга - «флажок» / Фото Андрея СКИБЫ



Мама Евгения переехала в Федоровку из российского города Тынды, когда сыну было всего два года. Дома ему многое запрещали делать, поэтому он, признается, часто сбегал. Тогда огромную роль в его жизни сыграли друзья, познакомив с хип-хоп-культурой.

- Все началось в день рождения, когда мне исполнилось 9 лет. Я пригласил друзей, включил музыку на магнитофоне, тогда еще кассетном, мы начали танцевать. Я помню, что мой друг Жека начал танцевать брейк и я смотрел на него с восхищением. А когда он встал на фриз, я подумал: «Блин, парень, ты просто сделал мой день!» Это был самый классный подарок в моей жизни!

«Встать на фриз» - техника бибоинга, которая заключается в прекращении движения, обычно в интересной позе или в позе, в которой трудно удерживать равновесие.

Друг сказал, что научился брейку в местном ДК. Это было начало 2000-х. Хип-хоп-культура, брейк-данс в том числе, были очень развиты на Западе, а к тому времени уже пришли и в СНГ.

В юности Евгений вдохновлялся танцевальным коллективом из Федоровки «Style B'MC» / Фото Андрея СКИБЫ

- Ребята учились денсить (танцевать, от английского dance - танец - «НГ»), смотря видеоуроки на кассетах. Помню, тогда на тренировки ходили братья Семеновы, Александр Смирнов, Костя Геронимус. Кстати, последнего я недавно нашел в «Одноклассниках» и скинул ему видео тех лет, из архива, где они танцевали брейк. Он удивился, что я один из ребят, кто владеет еще старой техникой танца, рассказал всем друзьям об этом. Такая ностальгия...

Евгений говорит, что, когда только начинал заниматься, во Дворце культуры была особенная атмосфера: вместо танцпола - большой кусок ДВП, на котором юные бибои выполняли свои трюки, стены разрисованы граффити, из колонок несся хип-хоп.

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- Я готов был отдать все ради брейк-данса. Когда начинал танцевать, внутри меня возникало что-то такое гармоничное, как будто волшебство. Федоровку представлял танцевальный коллектив Style B'MC, их тогда знала вся область. Конкуренция была огромная, все хотели попасть в основной состав, меня начали прокачивать, то есть усиленно тренировать, - рассказал Женя. - Я застал время, когда в нашем поселке проходил областной чемпионат по брейк-дансу, это было очень круто.

Бибой Родыгин стоит на голове в центре Санкт-Петербурга / Фото из личного архива

Постепенно волна популярности брейка устремилась вниз. Но для Евгения все только начиналось.

- Я думаю, что причина популярности брейка во всем мире, а в частности в бедных странах, - это фантазия. Сюда не надо вкладывать много денег, этим может заниматься любой человек, это уличный танец. В 2019 году брейк-данс стал олимпийским видом спорта, и это очень круто. Если этим заниматься профессионально, можно стать популярным, много зарабатывать и получить спортивный разряд, - поделился Евгений.

По его мнению, одна из причин спада популярности брейка в определенный период - отношение к нему даже в среде самих бибоев как к детской шалости, подростковому увлечению.

- После 10-го класса я пошел в Федоровскую профтехшколу, учился на каменщика. Но занятие танцами не оставил - на втором курсе открыл в ПТШ свою танцевальную студию, пришло много студентов не только со всего поселка, но даже из района ребята. Обо мне услышали и предложили поработать хореографом уже в ДК. Я даже вел занятия по классической хореографии. Помню, как ставили знаменитый танец Майкла Джексона. Позже я открыл и брейк-данс-студию, пришло около 40 детей. Я был в шоке.

Евгений вместе с учениками в лагере «Артек» (Ялта) / Фото из личного архива

В 2011 году Евгений уехал в Россию, жил в разных местах.

- Какое-то время работал на севере, в тяжелых условиях. Потом создал танцевальную группу в Тынде, где живет мой отец. Потом уехал в Беларусь. Был на Дальнем Востоке, - перечисляет Евгений, - когда забрали в армию, служил на Курильских островах.

Затем он снова появился в Федоровке. В 2015 году основал танцевальную группу Dubstep Crew, прототипом которой стал популярный в то время коллектив из Калифорнии JabbaWockeeZ. Ребята выступали с концертами в местном ДК, коллектив получил народную любовь. Евгений вспоминает, что его отмечали известные в районе люди, в том числе и тогдашний аким района Кайрат Ахметов. Родыгин считает, что аким «помог развитию танцевальной культуры».

Женя выполняет элемент бибоинга - фриз / Фото из личного архива

- После Федоровки я опять уехал в Россию, где зарабатывал танцами на жизнь. И начал путешествовать - работал в основном в разных детских лагерях, там же и обучал ребят танцам. У меня было высшее педагогическое образование, получил его в Челябинске - я учитель физкультуры. Работал, например, в Крыму, в известном на все СНГ детском лагере «Артек». Позже уехал в Санкт-Петербург.

Женя говорит, что Питер действительно оправдал свой статус «культурной столицы Росссии». Хип-хоп и бибоинг не стали исключениями. Парня удивило, что даже пожилые люди в этом городе занимались брейк-дансом.

- В Питере я также вел занятия танцами, часто бывал и в Москве, но меня тянуло на восток. Я решил уехать на другой край страны - во Владивосток. Тогда же началась пандемия коронавируса. Вообще я хотел уехать в Китай, но пришлось остаться в России из-за закрытых границ. Путешествуя по стране, я хотел донести до людей, что хип-хоп жив, ведь благодаря ему и я живой, я существую.

Москва. Элемент бибоинга «футворк» в исполнении Евгения / Фото из личного архива

Помимо танцев, Евгений занимается лыжным спортом. По его словам, для занятий брейком всегда нужно заниматься и другими видами спорта, поддерживать свое тело в тонусе.

- Я думаю, что, живя в обществе, мы иногда не можем определять свои действия, все время должны подчиняться. А хип-хоп-культура - отдельная система, она дает человеку свободу. Хип-хоп - это самовыражение, с помощью танцев ты можешь быть тем, кем захочешь. К тому же в сообществе танцоров очень прочные отношения. Неважно, кто ты и откуда. Если ты танцуешь и встретил «своего», он тебе обязательно поможет. Например, в Питере местные бибои подсказывали мне, где лучше остановиться, где можно переночевать, иногда помогали с деньгами.

Родыгин рассказал, что вдохновляется творчеством многих бибоев, и не только парней. Например, одна из любимых - это бигерл Наталья Кастет из Краснодара, участница самого престижного и известного в мире брейкинга соревнования Red Bull BC One, трехкратная чемпионка мира по брейк-дансу. Еще один авторитет в брейке - бибой из Красноярска Евгений Cheerito.

Спросили мы собеседника и о таких прозаических вещах, как заработок. Можно его иметь за счет танцев?

- Зарабатываю я сейчас нестабильно, потому-что путешествую - я все время в пути, мне всегда охота искать что-то новое. Чтобы заработать, обычно нужно быть на одном месте, иметь свой участок. У меня не так. Но зато я обрел духовные ценности, я развиваюсь и думаю, это самое главное мое богатство.

С учениками в Международном детском центре «Артек» / Фото из личного архива

Женя говорит, что его заработок во время путешествий бывает разным: он работает в детских лагерях, проводит мастер-классы, на которых за час можно заработать 2-3 тысячи рублей.

- Влияние пандемии, конечно, пока велико, ситуация в мире меня очень беспокоит, но трудности только закаляют характер. Так что я сейчас все равно планирую путешествовать и развивать танцы в СНГ, продвигать хип-хоп-культуру в массы.