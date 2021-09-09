«НГ» собрала версии и комментарии о трагедии с девочкой, которую укусила медведица

В воскресенье, 5 сентября, на базе отдыха «Радуга» в 27 км от Костаная, медведица по кличке Катя укусила за ногу 5-летнюю девочку. Инцидент сразу стал новостью республиканского уровня. Через два дня после трагедии ребенка ввели в медикаментозную кому, а медведицу срочно вывезли в мини-зоопарк Петропавловска. Хотя до этого зверь 11 лет прожил на костанайской базе и его вроде бы никак не могли пристроить в нормальный зоопарк. «НГ» постаралась собрать максимум информации, имеющей отношение к трагедии с маленькой девочкой, ставшей большим ЧП.

Сработал инстинкт хищника...

О происшествии полиция сообщила в понедельник, 6 сентября. По данным департамента, «медведица схватила за ногу девочку и несколько раз укусила. На крик прибежали родители, отдыхающие. Ребенка удалось вырвать из пасти медведицы. Девочку с укусами голени доставили в детскую областную больницу».

По словам отдыхающих, медведица Катя была главной достопримечательностью «Радуги»

Врачи констатировали обширную травму, провели противошоковые мероприятия, произвели органосохраняющие операции.

- Учитывая тяжесть травм, нарушение сосудистого рисунка, длительное воздействие грязи, вопрос о сохранении конечности еще стоит. Состояние ребенка по-прежнему расценивается как крайне тяжелое, - сообщали медики.

7 сентября ребенка ввели в кому, ситуацию обсуждали на консилиуме, состояние девочки по-прежнему крайне тяжелое. Отдел полиции Костанайского района начал досудебное расследование по ст. 114 УК РК (неосторожное причинение вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 80 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо арест на срок до 20 суток. Проведены первоначальные следственные действия.

Практически одновременно с заявлением полицейских родственники ребенка начали распространять информацию о происшествии - в частности о том, что медведица сделала подкоп, высунулась и схватила ребенка за ногу.

- Никакого подкопа не было, - сообщил «НГ» 7 сентября владелец базы отдыха «Радуга» Александр ПАНИН. - Клетка находится на возвышенности, два года назад я усилил ограждение, сделал его двойным. На допросе в полиции мама рассказала, что они вместе с 5-летней дочерью кормили медведицу кусковым сахаром, бросали его к клетке. Папа был в беседке. Потом девочка сама стала бросать сахар. Один из кусков отскочил, и девочка решила ножкой подтолкнуть сахар к клетке, а там ячейки 10 на 10 см. Видимо, у медведицы сработал инстинкт хищника, она схватила лапой ребенка и подтащила к клетке...

Панин пояснил «НГ», что купил четыре участка земли на базе отдыха «Радуга» в 2019 году. На одном из них в клетке находилась медведица Катя. Прежний хозяин рассказывал, что животное ему оставили в залог 9 лет назад, и попросил забрать его и ухаживать.

- Я просто пожалел и прежнего хозяина, и медведицу. Кормил ее, покупал мясо, его варили, чтобы она ничего сырого не ела, - сообщил Панин. - Я с самого начала предпринимал попытки отдать медведицу, даже пытался сдать в российский зоопарк, который застрял у нас в прошлом году из-за карантина, но никто не хотел ее брать. Честно? Была даже мысль застрелить ее, но друзья отговорили, мол, напишут, что животное убил, что негуманно. А теперь думаю: лучше б я ее застрелил! Молюсь каждый день за девочку...

По словам Панина, он предлагал родителям помощь с лекарствами, но они пока отказались.

«Это халатность владельца базы»

На неоднократные вопросы корреспондента «НГ», что все-таки он планирует делать с медведицей, Панин говорил, что пока не знает. Но уже через несколько часов после разговора пользователи нашего Instagram сообщили, что «медведицу грузят и увозят». Александр Панин сначала сообщил «НГ», что не в курсе этого, потому что находится не на базе отдыха, но позже подтвердил информацию.

Медведицу Катю начали готовить с базы отдыха «Радуга» через 2 дня после трагедии

- Планировалось сделать это завтра, но сегодня пришла большая машина, - объяснял 7 сентября Панин. - Медведицу отправят в мини-зоопарк на петропавловскую базу отдыха «Абакшино».

Вечером 7 сентября информацию о том, что медведицу увозят, подтвердил начальник управления природоохранной полиции Костанайской области Талгат АХМЕТОВ.

- После заявления о том, что у хозяина возникла мысль пристрелить медведя, полиция немедленно начала переговоры с базой отдыха «Абакшино», при которой есть свой зоопарк, - сообщил Ахметов. - Там работают специалисты и есть условия для содержания животных. Медведь не является объектом охоты у нас в области, поэтому его нельзя просто взять и пристрелить.

Ахметов отметил, что для транспортировки зверя оборудуется специальная клетка, животное осмотрел ветеринар, после завершения всех формальностей медведица отправилась в путь.

Естественно, мы обратились за комментарием по ситуации и к родным девочки.

- Мы крайне возмущены поведением администрации базы отдыха, - сообщил «НГ» отец ребенка. - На базу мы приехали 5 сентября около 15.00, только начали раскладываться, были абсолютно трезвые. Мы находились рядом с дочкой, она кидала сахар медведице через ограждение, а не подталкивала его ногой, как заявил вам хозяин базы. Там вокруг клетки ограждение 1 м - 1,2 м. На этом расстоянии и стоял ребенок. Сетки-рабицы, которая обычно стояла рядом с ограждением, не было. Внизу клетки есть щель шириной 15-20 см, через которую чистят клетку. При очистке клетки рабицу убирают, чтобы был доступ к этой щели. На этот раз сетку убрали, чтобы почистить клетку, а назад не поставили, поэтому медведица смогла высунуть лапу, схватила ребенка за штанину, подтащила к клетке и укусила...

По словам отца девочки, все произошло за считанные секунды. Он успел схватить дочь с другой стороны и какое-то время боролся за нее. Медведица тянула ребенка в клетку, он - обратно. На крики прибежали отдыхающие, которые черенками от лопат стали бить животное через клетку. Тогда только зверь разжал зубы и девочку удалось вырвать.

- Ни сотрудники, ни администратор базы не прибежали на крики, хотя контора администрации находится метрах в 10 от клетки, - пояснил отец девочки. - Мы сразу повезли ребенка в больницу, где она до сих пор находится в тяжелом состоянии. В это же время в больнице появился владелец базы. Он лично мне при нескольких свидетелях рассказал, что трагедия произошла из-за того, что от клетки убрали сетку-рабицу и медведица смогла протянуть лапу через открытое отверстие. Это слышали 5-6 человек, которые подтвердят все в суде.

Как сообщил отец ребенка, отсутствие сетки-рабицы зафиксировал на фото и следователь. Когда отец узнал, что клетку с медведицей увезли в другой город, возмутился еще больше.

- Они фактически увезли вещдок, - говорит мужчина. - Ведь можно было провести следственный эксперимент. Элементарно кинуть кусок мяса медведице и посмотреть, как далеко она вытянет лапу. Как это теперь сделать? Я считаю, что отсутствие сетки-рабицы, которую не поставили после очистки клетки, - чистая халатность владельца базы. Возможно, поэтому он решил так быстро избавиться от клетки с медведем...

- Клетка не является вещдоком, - ответила на вопрос «НГ» по этому поводу советник начальника департамента полиции по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА. - Имеет значение экспертиза, которая определит степень тяжести телесных повреждений.

Лицензии не даем, базы не контролируем

Есть в этой истории еще один вопрос, на которой никто не дал ответ: мог ли хищный зверь все эти годы находиться на базе отдыха, куда открыт доступ всем желающим?

Клетка с медведицей была выставлена на обозрение отдыхающих в беседках

- Мы лицензии на открытие баз отдыха не даем и не контролируем их, - сообщила «НГ» руководитель отдела туризма управления предпринимательства Костанайской области Жаркуль АЛЬСУРОВА. - Допустимо, чтобы там содержался медведь? Хороший вопрос, но я не могу на него ответить, это не в нашей компетенции. Мы регулируем только внутренний туризм. Чаще всего на республиканском уровне рекламируем наши изюминки - санаторий «Сосновый бор», «Джайляу», Наурзумский заповедник, но даже их деятельность не проверяем.

В отделе предпринимательства акимата Костанайского района, на территории которого находится база отдыха «Радуга», тоже пояснили: разрешение на открытие базы не давали и не контролируют ее деятельность.

- Возможно, вам лучше обратиться в департамент природных ресурсов, - отметила руководитель отдела Татьяна ШАБАЕВА. - Знаю, что предприниматель Панин добросовестный, действительно пытался отдать медведицу лесникам, но никто ее брать не хотел.

Александр Панин сообщил «НГ», что проверки на его базе были, но кто именно его проверял, не знает. В любом случае ни одного замечания о том, что медведицу нужно убрать или что он не может ее содержать, ему не поступало. Спрашивали лишь, хорошо ли он ее кормит.

Кстати, о медведице Кате «НГ» уже писала. В начале июня 2019 года подписчица нашего аккаунта в Instagram Наталья призывала спасти медведицу, которая живет на «Радуге».

- В ужасных условиях содержится, на улице жара, у нее нет воды, еды, тенька! - написала Наталья 2 июня 2019 года. - В клетке очень грязно, ужасно воняет! Прошу призвать к ответственности владельцев базы отдыха.

Спустя несколько дней владелец предоставил фото чистенького зверя. Печально, что кардинально - и странным образом быстро! - судьба медведицы решилась только после трагедии. Кстати, в мини-зоопарке петропавловской базы «Абакшино» уже живет одна костанайская медведица Катя, тезка нынешней. Правда, там ее переименовали.

- Живет ваша Катя, которая у нас стала Машей, толстая, вредная, рычит, - рассказала «НГ» директор «Абакшино» Валентина ДМИТРИЕНКО. - На днях должны еще одну вашу медведицу к нам привезти, уже место готовим. Территория нашей базы отдыха около 8 гектаров, где-то 30 соток отведено под зооколлекцию № 7, а если по-простому - под мини-зоопарк. В нем живут медведи, волки, лисы, маралы, верблюд, ишаки, есть птицы. Разрешение на открытие мини-зоопарка получили еще в 2007 году в Министерстве природных ресурсов, создаем для животных все условия. Как они должны содержаться на базах отдыха - не знаю.

По словам Дмитриенко, медведи в «Абакшино» живут в клетках, ограждение их около 1,5 метра. На время чистки клетки звери переходят в другую. Зимой и вовсе содержатся в вольере, где есть деревянный домик и вкопанные в землю ванны с водой, чтобы при желании могли в спячку залечь или искупаться. В общем, официальное содержание даже небольшого зоопарка - дело затратное, хлопотное, но куда более комфортное для животных и ответственное для владельцев. Жаль, на отдельных зверей, содержащихся на базах отдыха, эти правила не распространяются, а скорее всего, их попросту нет.

Фото Ксении РЕБИК