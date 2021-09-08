Какие традиционные достопримечательности и что нового можно посетить в Алматы

«Это последний шанс», - подумали мы и все-таки съездили отдохнуть перед учебным годом. Выбор пал на Алматы, город, который всегда привлекал туристов. Он понравился нам. А написать о нем я решила, совмещая впечатления и короткие справки, что почем и как проехать. Вдруг в «яблочный город» кто-то в ближайшее время соберется впервые.

На Кольсае - необыкновенной красоты озере с бирюзовой водой

Ехали и приехали

Мы добирались на поезде. Размещались в купе. За четверых - трое взрослых и один 8-летний ребенок - дорога туда и обратно вышла 76 828 тенге (купе). График очень удобный: сев вечером 24 августа в вагон, утром 26-го вышли в Алматы. В процессе поиска жилья мы остановились на годами, десятилетиями проверенном варианте - гостинице «Туркестан». К тому же именно рядом с нею находится множество остановок автобусов, троллейбусов, недалеко станция метро и другие стратегически важные для путешественников объекты.

1.0 Вид с балкона гостиницы «Туркестан»

Взяли 2-местный полулюкс и стандартный 2-местный номер. Друг от друга они отличались ровно «ничем», разве что телевизоры висели на разных стенах, но… Разве кого-то интересует телевизор на отдыхе? Нас - точно нет.

В номерах были удобные кровати, шкафы, что важно - санузлы и душевые. Что еще нужно, когда приходишь в номер только переночевать? За двое суток за оба номера мы отдали 34 000 тенге. В стоимость входил и завтрак.

С канатки - на сани

Наши балкончики выходили на Зеленый базар, ТД «Мегатау», была видна вывеска кондитерской фабрики «Рахат». Но главное - нам открывался шикарный вид на горы, узнаваемые высотные здания Алматы, знаменитую телебашню на Кок-Тобе, куда мы отправились в первый же день. Маршрут был тщательно продуман дома, чтобы не тратить на это время в Алматы.

Так в Алматы добираются на Кок-Тобе - над городом

До парка «Кок-Тобе» можно добраться пешком, на такси, на автобусах № 95 и № 99, а также по канатной дороге. Она - самый оригинальный и зрелищный способ подняться. Билеты продаются в кассе на проспекте Достык. Проезд в одну сторону - 1500 тенге, туда и обратно - 2500, пенсионерам и детям до 5 лет платить не надо. Работает канатка ежедневно до 23:00, а в пятницу и субботу даже до 00:00. Сам парк действует круглосуточно.

Из интересного: канатная дорога проходит над старым районом города, который местные жители называют «компотом». Из-за названия улиц - Яблочная, Грушевая, Вишневая.

Долетели-доехали мы за 6 минут, преодолев 1727 метров. В парке были найдены дом-перевертыш - большая и необычная фотозона, 30-метровое колесо обозрения с захватывающим видом на город (стоимость за два круга - 1500 тенге за взрослого, 700 тенге за пенсионера или ребенка), Fast Coaster - единственный в Казахстане скоростной спуск по рельсам на санях со скоростью 45 км/ч. Стоимость - 2000 тенге/сани, живописные виды и прилив адреналина гарантированы, особенно хорош вечерний спуск в свете огней. Парк также имеет сувенирную лавку, фонтан желаний в виде яблока, зоопарк (правда, практически пустой), кафе и рестораны, веревочный парк, скалодром, детский городок, батуты и многое другое. К слову о детях: любое здешнее развлечение будет стоить вам 1000 тенге. Часто цена не оправданна, зато стабильна.

Не могу не упомянуть о памятнике группе The Beatles. В 2019 году мне удалось сфотографироваться с восковыми фигурами «битлов» в музее восковых фигур, теперь же у меня есть фото с The Beatles в бронзе. На памятнике можно заметить надписи с именами людей и «приветами» из далеких двухтысячных, цитаты из песен легендарной группы.

Туристка и битлы, на этот раз великие музыканты в бронзе

Вдоволь надышавшись горным воздухом, поехали обратно в город.

Следующим пунктом нашего путешествия стал алматинский Арбат на проспекте Жибек Жолы. Культурный центр города встретил нас яркими огнями, запахами еды из ресторанов быстрого питания, курсирующей туда-сюда молодежью. Атмосферно. Мрачным пятнышком стояли заграждения с предупреждениями об угрозе заражения в местах скопления людей. Народ их ловко обходил и старательно не замечал. Пройдя Арбат до конца, мы наткнулись на островок, где продавали настоящее турецкое мороженое. Да как продавали! Мороженое оказалось в меру сладкое, натуральное, с кусочками фруктов. Соблюдая все традиции, его продавец играл с посетителями: то салфетку вместо мороженого даст, то рожок в руке есть, а мороженого в нем нет. Вокруг много зрителей, шоу действительно забавное.

Цена - по росту

Второй день мы посвятили парку Fantasy World Almaty - «Мир Фантазий». Добирались на метро: от станции «Жибек Жолы» до «Театр имени Мухтара Ауэзова». Удобно. Не потратив и получаса, попали в другую часть города. В этом парке 41 аттракцион, из которых 9 - экстремальные, 16 - семейные, остальные - детские. Вход для пенсионеров бесплатный, детям до 130 см - 2000 тенге, тем, кто выше, - 4000.

Увы, нам не удалось прокатиться везде, где хотелось, помешали огромные очереди, технические перерывы в разное время на разных аттракционах и... дождь. Обратите внимание - парк предупреждает, что в случае плохих погодных условий аттракционы работать не будут, а деньги не возвращаются. Этот день в Алматы мы так же, как и первый, закончили на Арбате.

По каньонам и озерам

Третий день стал калейдоскопом впечатлений. Еще дома, в Костанае, мы забронировали места на тур выходного дня, на 28-30 августа. Позднее выяснилось, что это было просто замечательным решением: на выходных в Алматы ничего не работает. Даже кафе. Местами даже навынос.

Стоимость тура на взрослого человека - 45 000 тенге, на ребенка - 40 000, в цену входит проживание в отеле, завтрак и ужин, экскурсионная программа.

В первый день мы поехали на знаменитый высокогорный спорткомплекс «Медеу», признанную зону отдыха, преодолели долгий путь наверх по 842 ступенькам, погордились собой, насладились видами на горы, а потом поехали любоваться вечерним «Кок-Тобе». Не поверите, но это совсем другой «Кок-Тобе», не такой, как днем. Яркие светодиодные огни аттракционов и вайбовая музыка (от английского «вайб» - настроение, атмосфера, энергетика) погружают в состояние радостного волнения, ожидания чуда, мир будто затормаживается. Есть только ты, огни и невероятный душевный подъем, заставляющий тебя танцевать в толпе и улыбаться, как сумасшедшего.

Второй день тура всеми был признан самым тяжелым. В общей сложности мы проехали 620 км по горным серпантинам, посетив величественный Чарынский каньон, грозный Черный каньон и озеро Кольсай. Чарын поражает своей неприступностью, величием, заставляет задуматься о том, какие же мы все-таки песчинки в сравнении с мощью Истории. Чарынскому каньону насчитывают 12 миллионов лет, когда-то на его территории находилось огромное озеро, но со временем оно высохло.

Величественный вид Чарынского каньона

От озера исчезнувшего - к живому, завораживающему своей красотой. Это я про Кольсай, которое называют жемчужиной северного Тянь-Шаня. Цвет у озера волшебный, изумрудная гладь его так и манит подойти ближе, кажется, что Кольсай скрывает что-то таинственное. Быть может, так и есть, кто знает?

Горные реки холодные и очень бурные, просто кипят

Последний день и тура, и нашего пребывания в Алматы мы провели в ущелье Алма-Арасан. Находится оно минутах в 30 от города и известно своими целебными горячими источниками. По преданиям, здесь лечились солдаты после Второй мировой войны и даже армия тюрко-монгольского завоевателя Темирлана во время одного из его походов. Я тоже не удержалась и искупалась. Сначала в деревянном чане с горячей водой, потом спустилась в поток ледяной горной реки, а затем - снова греться. Ощущения незабываемые!

После ледяной горной речки - в горячей воде источника

Само ущелье даже без горячих источников восхищает красотой первозданной природы, произрастающих здесь растений, горной речки, недовольно спотыкающейся об огромные валуны.

Горячие источники находятся на высоте 1827 метров над уровнем моря, а поднявшись еще чуть выше, можно найти водопад «Девичьи слезы», где туристы часто набирают воду и обязательно фотографируются - на память.

На этом наше путешествие подошло к концу. Из-за того, что оно было маленьким, но очень насыщенным, усталость как-то затерялась. С нами осталось только удовольствие.

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