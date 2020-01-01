Обратила внимание, что пешеходные переходы в Костанае в этом году размечают поляризующей краской двух цветов. При этом заметила, что яркая поначалу разметка быстро стирается.

Светоотражающую разметку нанесли на перекрестке улиц Майлина-Дощанова / Фото Андрея СКИБЫ

Пример того - переходы по улице Баймагамбетова на участке от ул. Фролова до ул. Гоголя. В районе школы-гимназии на перекрестке нанесли свежую разметку, а рядом - нанесенная три месяца назад. Контраст разительный. Зачем нужна такая разметка и в чем преимущество такой краски перед обычной?

Галина, пользователь сайта

Комментарий:

- Нанесением разметки на территории города Костанай в текущем году занимаются подрядные организации ТОО «Таза Жол», ТОО «ДК Максат», ТОО «Капитал Групп Союз», ТОО «Конгломерат», ТОО «АБЗ плюс», - объяснил и. о. руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ. - Для нанесения дорожной разметки согласно СНиП (строительными нормами и правилами) используется эмаль АК 511, АК 510, АК 503, данная краска закупается в городе Павлодаре, стоимость 1 тонны краски составляет 80 000 тенге.

В текущем году согласно технической спецификации предусмотрена краска со светоотражающими микросферами. Такая краска обеспечивает видимость в ночное время и используется при нанесении дорожной разметки. Уровень износостойкости нанесенной разметки в черте города обеспечивает ее сохранность в течение 3 месяцев.

В текущем году для нанесения дорожной разметки в черте города выделены средства в количестве 203 019,7 млн тенге.

По состоянию на сегодняшний день работы по обновлению дорожной разметки выполнены не в полном объеме и продолжаются далее.