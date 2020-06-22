Как принять участие в новом конкурсе «Наш цветущий двор»?

Вы высаживаете деревья и делаете клумбы во дворе своей многоэтажки? Считаете, что ваш двор выгодно выделяется на общем фоне живой зеленью цветами? Тогда наш конкурс точно для вас!

Областной еженедельник «Наша Газета» при поддержке НПП «Инвент-плюс» и садового центра «Усадьба» приглашает неравнодушных жителей многоквартирных домов Костаная принять участие в конкурсе «Наш цветущий двор». Заявки участников с указанием адреса двора и телефона контактного лица принимаются до 30 июля на электронную почту: ng@ng.kz

Мы побываем во всех дворах, о наиболее впечатливших расскажем на страницах «НГ». А в сентябре состоится награждение победителей. Призовой фонд - 150 000 тнг (сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода в Садовом центре "Усадьба")