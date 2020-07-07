Конкурс «Наш цветущий двор». Участник № 3 - дом № 3 «Д» по ул. Баймагамбетова

Этот дом еще относительно молод, но уже обзавелся своей командой неравнодушных озеленителей. Как у любой новостройки в последние годы, у дома небольшой двор и миниатюрный газон, а детской площадки нет вовсе. Но даже с такими исходными данными жильцы смогли озеленить прилегающую к дому территорию деревьями и посадить цветы.

УЛ. Баймагамбетова, 3 «Д». При регулярном поливе приживаются даже привередливые деревья

- У нашего дома в этом году юбилей - 10 лет, - рассказывает председатель ПКСК «Фортуна 217», жительница дома № 3 «Д» и главный организатор Лилия ЦХАЙ. - Его построили на пустыре, абсолютно ничего не было, когда заселялись. Но, благодаря энтузиазму жильцов, мы быстро смогли оживить наш дом зеленью, сделать его уютным и приятным для глаз.

Как сообщил супруг Лилии Менниковны Анатолий Ефимович, он же - помощник во всех делах, вокруг дома высажено 7 видов деревьев и кустарников, которые специально покупали в питомнике на средства жильцов.

Энтузиасты, которым не безразлично, как выглядит террритория вокруг дома № 3 «Д» по ул. Баймагамбетова

- Береза, ива, пирамидальный тополь, рябина, липа, яблоня-дичка, сирень, - показывает и перечисляет Анатолий ЦХАЙ, проводя экскурсию вокруг дома.

На целевые сборы жильцов в последующие годы приобрели трубу и шланги для полива, огородили палисадники металлическим заборчиком, который однажды украли бомжи, чтобы сдать на металл.

- В первые два года с поливом было трудновато, - вспоминает Лилия Цхай, - за свои деньги заказывали водовоз, иногда по 2 раза в неделю. И, благодаря регулярному поливу, практически все саженцы прижились.

Небольшие палисадники вскоре расцветут еще сильней

Есть среди зеленых питомцев и неизвестный кустарник с красивой листвой, привезенный из Армении жителем дома. А цветами, как водится, снабжают дачники. В основном это неприхотливые многолетники, которые каждый год сами всходят, растут и цветут: астра виргинская (сентябринка), рудбекия (золотые шары), шток-роза (мальва). Есть и лекарственные растения: топинамбур и мыльнянка. Большинство из них в скором времени уже зацветет.

– С торца дома, на солнечной стороне, мы уже приготовили место под будущую клумбу, - делится планами Марзия КАРАБАЕВА, одна из восьми активных участников благоустройства своего двора.

Вскоре и здесь появится клумба

И планам этим, конечно, суждено сбыться, ведь у руля - Лилия Цхай.

- У меня натура такая,- смеётся Лилия Менниковна, - где бы не жила, везде стараюсь навести порядок. А жители приходят, благодарят, прохожие радуются вместе с нами.

А супруг добавляет:

- Если бы не Лилия, то ничего, наверное, и не делалось бы. Самой не сидится и других заставляет. Ведь движение, как говорится, это жизнь!

Условия конкурса

Вы высаживаете деревья и делаете клумбы во дворе своей многоэтажки? Считаете, что ваш двор выгодно выделяется на общем фоне живой зеленью и цветами? Тогда наш конкурс точно для вас!

Областной еженедельник «Наша Газета» при поддержке НПП «Инвент-плюс» (сайт invent-plus.kz, страница в Instagram @inventpluskst) и садового центра «Усадьба» приглашает неравнодушных жителей многоквартирных домов Костаная принять участие в конкурсе «Наш цветущий двор». Заявки участников с указанием адреса двора и телефона контактного лица принимаются до 30 июля на электронную почту ng@ng.kz.

Мы побываем во всех дворах, о наиболее впечатливших расскажем на страницах «НГ». А в сентябре состоится награждение победителей. Призовой фонд - 150 000 тенге (сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода в садовом центре «Усадьба»).