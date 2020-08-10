Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 13 - дом № 86 по ул. 1 Мая

Новизной и перспективностью отличаются палисадники у участников под номером 13 - жильцов дома № 86 по улице 1 Мая. Новую жизнь в них вдохнул закончившийся в июне ремонт придомовой территории, когда были заменены бордюры и асфальт.

Спустя полтора месяца после ремонта двора есть результат

- Можно сказать, что наша клумба - еще новорожденная, - смеются самые активные жильцы этого дома Наталья СИДОРОВА и Татьяна ТИТОВА, - за полтора месяца всю еще пока засадить не успели, но хоть какой-то порядок навели.

Инициаторы в своем дворе Наталья Сидорова (слева) и Татьяна Титова трудились ударными темпами

Наталья Александровна, проживающая в доме уже 35 лет, всегда старалась благоустраивать территорию возле подъезда, высаживая, принесенные с дачи цветы. Вспоминает время, когда приходилось вкапывать покрышки, чтобы машины не заезжали в палисадники.

Сейчас, после ремонта, заборчика тоже нет. А он будет очень необходим, чтобы защитить в ближайшую зиму от наезда или вытаптывания пока еще небольшой саженец дуба и совсем крохотную липу, посаженные жильцами. Поэтому убеждать обслуживающую компанию в необходимости ограждения всё же придется.

Молодой дубок когда-нибудь станет большим и красивым деревом

- Спасибо КСК «Виктория» за то, что нас поддержали и сделали трубу для полива, - говорит Татьяна, - без воды в нынешнюю засуху мы бы не справились.

Охотно поддержали инициаторов и соседи, на общем собрании решили сделать целевой сбор по 500 тенге с квартиры на благоустройство. На эти средства приобрели рассаду петунии, портулака, семена бархатцев, бальзамина и краску для клумб из баллонов. Остальным посадочным материалом также поделились соседи.

- Карантин, в котором мы пребываем с весны, нас не остановил,- шутит Татьяна Титова. - Наоборот, работа дома на «удалёнке» заставила чаще выходить во двор, получать удовольствие от работы с землёй и цветами. Открываешь окно - приятно посмотреть, душа радуется, что во дворе стало ярче.

Вместе с супругом Татьяны, который готов поливать посадки хоть каждый день, благоустраивают двор Ирина КАМИНСКАЯ и Наталья ЧЕПРИЗОВА. А в соседнем палисаднике хозяйничает Надежда ЗВЯГИНЦЕВА.

Надежда Звягинцева охотно показывает свою «новорожденную» клумбу

Здесь, для упорядочивания посаженных цветов, Надежда Степановна за свой счет приобрела и вкопала бордюрную ленту, высадила с десяток разных наименований цветов (бархатцы, петуния, космея, герань, виола, колеус и другие).

Бордюрная лента успешно разделит клумбу на зоны и предотвратит размытие почвы при поливе

- Есть у нас еще один, небольшой и пока неухоженный палисадник, - говорят инициаторы. - В планах и его довести до ума, тем более, что жильцы обещают нас поддерживать и впредь.

Условия конкурса

Вы высаживаете деревья и делаете клумбы во дворе своей многоэтажки? Считаете, что ваш двор выгодно выделяется на общем фоне живой зеленью цветами? Тогда наш конкурс точно для вас!

Организаторы конкурса «Наш цветущий двор»: областной еженедельник «Наша Газета» при поддержке НПП «Инвент-плюс» (сайт invent-plus.kz, страница в Instagram @inventpluskst) и садового центра «Усадьба».

В сентябре состоится награждение победителей. Призовой фонд - 150 000 тенге (сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода в садовом центре «Усадьба»).