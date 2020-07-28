Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 9 - дом № 137 по ул. Дощанова

Девятый участник конкурса «Наш цветущий двор», дом № 137 по улице Дощанова, примечателен не прожитыми годами живущих в нем энтузиастов-цветоводов, как у многих предыдущих конкурсантов, а возрастом дерева, которое благополучно растет во дворе уже почти 40 лет.

Дуб-отец и двое из пяти его «сыновей»

- Этот дуб, посаженный жильцами, уже выше нашего дома, - рассказывает приславшая заявку на конкурс Лилия ГАЛИАСКАРОВА, - и он стал отцом-прародителем еще для пяти деревьев, растущих во дворе.

Ежегодно этот величественный дуб дает множество желудей. Их-то и начали жители прикапывать. Некоторые дали ростки, их и высадили. На хорошую приживаемость саженцев, видимо, влияет расположение двора – солнечное и закрытое от северных ветров. И, конечно, заботливое отношение.

Удручающего вида палисадник Лилия Галиаскарова превратила в зеленый оазис

Как рассказала Лилия, она живет в этом доме уже 30 лет, год назад стала председателем ПКСК «Элеваторщик», поэтому планам по приведению в порядок, озеленению и разбивке цветников, по большей части, еще предстоит осуществиться. А свой утопающий в зелени и цветах палисадник считает гордостью и хотела бы продолжить его и на другие участки двора.

Такое редкое для наших дворов буйство зелени и цветов

- А началось все 5 лет назад с трёх вербочек, которые дали корни в вазе после праздника Пасхи, - вспоминает Лилия, - их я высадила во дворе, а потом понеслось: одно посажу, другое…

С этой ивы и началось озеленение двора у Лилии

Цветы хозяйка этого зеленого уголка старалась подобрать так, чтобы все расцветало постепенно. Лилии, настурция, пеларгония, рудбекия, мальва, колокольчики уже отцветают, а вскоре черед за гладиолусами и георгинами.

По словам Лилии Галиаскаровой, все семена и саженцы она приобретает за свой счёт. О большой помощи от соседей можно только мечтать, но все же есть несколько жителей, которые всегда и сухие ветки помогут спилить, и водой для полива поделятся. Например, пенсионерка Анна ИВАНЬКО. Много лет назад она с мужем посадила березу под окнами, которая дала два ровных ствола. Супруга уже нет, а Анна Александровна, указывая на березу, всегда говорит, что это она и её Володя.

Новые жильцы дома уже внесли свой вклад, посадив пирамидальные тополя во дворе

Вход в подъезд просто утопает в зелени, которую создает плетущийся, где только можно, девичий виноград. Своими побегами он не только обвил деревья и козырек около подъезда, но и, цепляясь своими усами, уже дополз по стене до третьего этажа.

Девичий виноград эффектно декорирует любую стену

Как у председателя обслуживающей дом компании, у Лилии Иршатовны теперь новые планы и новые проблемы. К первым можно отнести разбивку новых клумб и оборудование палисадников трубами для полива цветов и деревьев, а вот проблем добавил недавний ремонт дворовой территории.

После такого ремонта не каждый захочет вновь облагородить свой палисадник

- Конечно, ремонт дворов – дело нужное, тем более, когда его никогда не было, - говорит председатель ПКСК. - Но строители оставляют после себя просто ужасающее зрелище: сорванное ограждение, разрушенные клумбы, кучи строительного мусора в палисадниках. Всё нам теперь придется восстанавливать за свой счёт - и в этом, и в соседнем дворе. Ведь постоянные звонки в отдел ЖКХ с просьбой, чтобы дорожники убирали за собой, к сожалению, пока не действуют.

Условия конкурса

Вы высаживаете деревья и делаете клумбы во дворе своей многоэтажки? Считаете, что ваш двор выгодно выделяется на общем фоне живой зеленью цветами? Тогда наш конкурс точно для вас!

Областной еженедельник «Наша Газета» при поддержке НПП «Инвент-плюс» (сайт invent-plus.kz, страница в Instagram @inventpluskst) и садового центра «Усадьба» приглашает неравнодушных жителей многоквартирных домов Костаная принять участие в конкурсе «Наш цветущий двор». Заявки участников с указанием адреса двора и телефона контактного лица принимаются до 30 июля на электронную почту ng@ng.kz.



Мы побываем во всех дворах, о наиболее впечатливших расскажем на страницах «НГ». А в сентябре состоится награждение победителей. Призовой фонд - 150 000 тенге (сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода в садовом центре «Усадьба»).