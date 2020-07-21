Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 7 - дом № 62 по ул. Ворошилова

Седьмой участник конкурса «Наш цветущий двор» заметно выделяется из череды однотипных серых кирпичных «хрущевок», расположенных в этом районе.

Клумбу в розовых тонах Татьяна Салкенова считает самым красивым местом в своем палисаднике

Жительница дома № 62 по ул. Ворошилова Татьяна САЛКЕНОВА, подавшая заявку на наш конкурс, имеет небольшой опыт в цветоводстве, всего 2 года, но уже может гордиться определенными успехами. А началось всё с… угрожающей шутки.

- Три года назад, выглянув на балкон, чтобы утихомирить под окнами шумных детей, бегающих по палисадникам, я в шутку им крикнула, что здесь цветы посажу: "Тогда я вам покажу, как тут шастать!", - вспоминает Татьяна. - Потом подумала - а почему бы и нет, идея-то хорошая!

Живые цветы на фоне нарисованных

Порыв начинающей цветочницы поддержал и ее супруг, ведь физической работы предстояло много в таком типичном для старого района дворе: большие неухоженные тополя, стоящие на серой и утоптанной в камень земле, скудная растительность, поломанный заборчик. С него-то и началось благоустройство придомовой территории. Благодаря помощи обслуживающей компании, ТОО «КСК-Партнёр», установили новый штакетник, который покрасили сами жители, сделали трубу для полива, выделили краску.

Супруг Татьяны, большой любитель цветов, сделал клумбы из автомобильных покрышек. А найти, что в них посадить, уже не составило труда. Многолетними хризантемами, нивяником, лилиями и флоксами поделились соседи-дачники, петунию, сальвию, цинерарию и другие цветы для клумб семья Салкеновых выращивала дома на солнечном окне.

Неприхотливые бархатцы будут цвести, когда осенью распустится хризантема

– А чем еще заниматься дома на карантине? – смеется начинающий цветовод.

Весной, соскучившись по своим клумбам, Татьяна высадила и свою рассаду, и посеяла некоторые культуры сразу в грунт. Яркие бархатцы, циннии, портулак уже радуют как жильцов дома, так и прохожих. Возле одного из подъездов клумба, которой занимается пожилая соседка, похожа на сельский палисадник: самые простые ноготки (календула) и космея. Но всё же куда лучше, чем голая земля.

Палисадник в сельском стиле устойчив к жаре и засухе

Цветы в этом дворе распустились не только на клумбах, но и на стенах. Еще до разбивки цветников, несколько лет назад, пригласили художника, который и разрисовал незамысловатыми ромашками, васильками и колосками нижнюю часть дома.

Возле дома № 62 по ул. Ворошилова еще есть место для реализации новых идей

Если с радующими глаз цветами в этом дворе всё хорошо, то в отношении спасительной зелени деревьев не всё так благополучно. С десяток взрослых тополей в прошлом году подверглись так называемому кронированию до вида голых столбов. Сегодня они, конечно, обросли неравномерной листвой, но ухода также требуют.

Старые тополя кронировали, а о молодых саженцах пока не думали

До начала апреля в цветущем палисаднике росли две стройные березы, но, к сожалению, после урагана,одна повалилась. Теперь на её месте пень. А молодые деревья в этом дворе давно не сажали. Поэтому у неравнодушных жителей теперь на одну идею станет больше – омолодить деревья и кустарники в своём дворе.

Чем заменить погибшую березу, теперь предстоит решить жителям

Условия конкурса

Вы высаживаете деревья и делаете клумбы во дворе своей многоэтажки? Считаете, что ваш двор выгодно выделяется на общем фоне живой зеленью цветами? Тогда наш конкурс точно для вас!

Областной еженедельник «Наша Газета» при поддержке НПП «Инвент-плюс» (сайт invent-plus.kz, страница в Instagram @inventpluskst) и садового центра «Усадьба» приглашает неравнодушных жителей многоквартирных домов Костаная принять участие в конкурсе «Наш цветущий двор». Заявки участников с указанием адреса двора и телефона контактного лица принимаются до 30 июля на электронную почту ng@ng.kz.



Мы побываем во всех дворах, о наиболее впечатливших расскажем на страницах «НГ». А в сентябре состоится награждение победителей. Призовой фонд - 150 000 тенге (сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода в садовом центре «Усадьба»).