Конкурс «Наш цветущий двор». Участник № 2 - дом № 17 в 7-м микрорайоне

Знакомим со вторым участником конкурса «Наш цветущий двор». Это дом № 17 в 7-м микрорайоне Костаная. Он уже не раз, и не без основания, был отмечен в различных городских конкурсах, а на призовые деньги жильцы купили ажурную беседку, которая отлично вписалась в тенистом месте двора, среди стройных берез и усыпанных алыми ягодами рябин.

Двор дома № 17 в 7-м микрорайоне отличается ухоженными деревьями

Организатор и непременный участник жизни своего дома, председатель КСП «Юность-40» Фатима ГУЛОЕВА вспоминает, как всё начиналось:

Молодые саженцы нужно тщательно оберегать

- С 2012 года существует наш кооператив, тогда двор мы приняли в ужасном состоянии - не было даже ограждения, поэтому машины заезжали даже в палисадники. Из старых труб восстановили заборы, за несколько лет завезли не одну машину чернозема. Какие-то деревья уже были, но очень много пришлось посадить самим. С десяток березок, две сосны, пять пирамидальных тополей и другие деревья. Я ведь с Кавказа, поэтому очень люблю зелень.

Беседка в тени деревьев спасает жителей в летний зной

А зелени в этом дворе действительно много: и уже многолетние березы, рябины, ива, дуб, и молодые клёны, сирень, боярышник, и совсем недавние посадки пирамидальных тополей.

В палисадниках разместились преимущественно многолетние цветы

- С последними интересно получилось, – рассказывает Фатима Гулоева. - Я встретила одного из жильцов и сказала: «Ты в этом доме вырос, женился, ребенок родился, а дерево еще не посадил». Вскоре он купил, привез и посадил несколько саженцев. Не все, правда, принялись, но на их место осенью мы высадим новые.

Посаженные в прошлом году деревья показывают хороший прирост

Большое зеленое хозяйство требует и немалого внимания, сил, средств и времени. Где-то убрать поросль, где-то подрезать ветки, выкопать яму. По словам, председателя КСП, помощники из жильцов, конечно, есть. Это и Петр Ивженко, и Махмут Базыров, и Калымас Бекмухамбетов. Все - уже пожилого возраста. Молодёжь, к сожалению, трудиться не любит, физическое участие в благоустройстве двора не принимает. А вот дети, напротив, охотно вызываются в помощники, когда нужно цветы полить или траву порвать. Финансовый же вопрос благоустройства решился на общем собрании жильцов 4 года назад, когда было решено ежегодно делать целевой взнос по 500 тенге с квартиры именно на эти цели.

Цветы уже радуют, а баллоны в скором времени раскрасят

Нашли свою стезю в благоустройстве двора и другие инициативные жительницы дома, которые не только придумывают что-то новое, но и воплощают свои идеи в жизнь. Выращиванием цветов уже несколько лет занимается, Надежда СЕМЕНОВА.

Надежда Семенова – цветовод с задатками скалолаза

- Я здесь живу с 90-го года, поэтому хочется, чтобы было красиво, - машет нам рукой с подъездного козырька Надежда Вениаминовна. - Я петунию посадила даже здесь.

– Эх, еще бы козырек побелить, - сетует председатель, - с этой пандемией много работы не сделали, обычно у нас уже в мае все покрашено и подстрижено.

Команда, без которой двору не быть. Фатима Гулоева, дворник Игорь, Надежда Семенова

А все многочисленные поделки во дворе - на счету мастера на все руки Ирины ЩЕРБИНОЙ. Она и придумывает, и делает, и периодически реставрирует свои творения, которые больше всего страдают от рук непрошенных гостей. Деревьям же могут нанести большой урон непогода и коммунальные службы.

Оригинальные поделки хорошо вписываются среди деревьев и кустарников

– После того урагана, 7 апреля, у нас повалило 5 деревьев, – рассказала Фатима Гулоева, - аж сердце разболелось от переживания, что они теперь погибнут.

На этом месте месяц назад еще росла большая рябина

Такой же болью с зияющими ранами теперь стали деревья, посаженные жильцами на обратной стороне дома - вдоль улицы Чкалова. Проходящая реконструкция улицы с заменой коммуникаций уже уничтожила несколько рябин, а с берез во многих местах безответственно содрана кора. Возможно, они засохнут.

Содранная техникой кора на березах, скорее всего, приведет к их гибели

– Почему нельзя делать всё аккуратней, так чтобы не страдали деревья? – с дрожью в голосе спрашивает Фатима Гулоева. - Ведь когда вокруг дома много зелени, это, прежде всего, хорошая экология, чистый воздух, защита от всех выхлопных газов, а значит, и здоровье наших жителей!

Солнечный двор – отличное место, что бы сделать его еще и зеленым

Условия конкурса

Вы высаживаете деревья и делаете клумбы во дворе своей многоэтажки? Считаете, что ваш двор выгодно выделяется на общем фоне живой зеленью и цветами? Тогда наш конкурс точно для вас!

Областной еженедельник «Наша Газета» при поддержке НПП «Инвент-плюс» и садового центра «Усадьба» приглашает неравнодушных жителей многоквартирных домов Костаная принять участие в конкурсе «Наш цветущий двор». Заявки участников с указанием адреса двора и телефона контактного лица принимаются до 30 июля на электронную почту ng@ng.kz.

Мы побываем во всех дворах, о наиболее впечатливших расскажем на страницах «НГ». А в сентябре состоится награждение победителей. Призовой фонд - 150 000 тенге (сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода в садовом центре «Усадьба»).