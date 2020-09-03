Голосуйте за инициативных и умелых! - «НГ» подводит итоги конкурса «Наш цветущий двор». Сделать свой выбор могут и читатели

Завершается конкурс на самый зеленый и богатый клумбами двор Костаная по версии «Нашей Газеты». Мы такое состязание проводили впервые, спасибо нашим партнерам - НПП «Инвент-плюс» и садовому центру «Усадьба» - за идею и призы.

Члены жюри обсуждают, какие дворы достойны звания победителей конкурса

Жильцы 17 домов решили, что их дворы имеют право претендовать на звание лучших в областном центре. С одной стороны, это немного, учитывая, что подавляющее большинство многоэтажек Костаная прозябает пока в серой неприютности. Но, с другой стороны, еще недавно дворовые территории с клумбами и ухоженными деревьями вообще по пальцам можно было пересчитать. Так что ситуация потихоньку меняется, и это внушает оптимизм.

Члены жюри «НГ» уже посетили дворы лидеров конкурса. В следующем номере мы назовем трех победителей и расскажем, как прошло награждение самых активных костанайцев, добившихся, что в их дворе все цветет и зеленеет. Выбрать их было совсем нелегко. Жюри учитывало многое: вовлеченность жильцов, разнообразие цветников, многообразие деревьев и кустарников, творческий подход, чистоту двора и многое другое. Надеемся, что получилось достаточно профессионально.

Но было бы, наверно, несправедливо, если при подведении итогов мы не учли мнение самих горожан. Поэтому сегодня мы открываем голосование на приз зрительских симпатий. В качестве приза - подписка на «Нашу Газету» на 4-й квартал для всех активистов, которые принимают участие в облагораживании придомовой территории.

Делаем это как обычно: публикуем фотографии всех участников конкурса. Возле них указан номер участника. В бумажной версии "Нашей Газеты" расположен купон, который нужно вырезать, заполнить (указать номер лучшего, по вашему мнению, двора) и передать в редакцию не позже 7 сентября. Победитель определяется по числу поступивших купонов.

Именно поэтому очень важно, радеют ли жильцы вашего дома за общее дело. Ведь, по идее, именно они и восхищенные жители окрестностей должны отдать свои голоса за ваш двор.

Купоны можно занести в редакцию «НГ» (ул. Майлина, 2/3), в отдел корпоративных продаж (пр. Аль-Фараби, 92), а также в киоски с вывесками «Твой шанс» и «Наша Газета».

В номере «НГ» за 10 сентября вы прочтете итоговую статью, из которой узнаете, кто победил по мнению жюри, а кто получил приз зрительских симпатий. Успеха!

Организаторы конкурса «Наш цветущий двор»: областной еженедельник «Наша Газета» при поддержке НПП «Инвент-плюс» (сайт invent-plus.kz, страница в Instagram @inventpluskst) и садового центра «Усадьба». Призовой фонд - 150 000 тенге (сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода в садовом центре «Усадьба»).

Участник № 1 - дом № 14 по ул. Темирбаева





Участник № 2 - дом № 17 в 7-м микрорайоне





Участник № 3 - дом № 3 «Д» по ул. Баймагамбетова





Участник № 4 - дом № 2 "А" по пр. Абая





Участник № 5 - дом № 49 по ул. Садовой





Участник № 6 - дом № 7 по пр. Аль-Фараби





Участник № 7 - дом № 62 по ул. Ворошилова





Участник № 8 - дом № 12 в 7-м микрорайоне





Участник № 9 - дом № 137 по ул. Дощанова





Участник №10 - дом №26 по проспекту Абая





Участник № 11 - дом № 44 по пр. Кобланды батыра





Участник № 12 - дом № 12 в микрорайоне Аэропорт





Участник № 13 - дом № 86 по ул. 1 Мая





Участник № 14 - дом № 172 "А" по ул. Шипина





Участник № 15 - дом № 85 по ул. Майлина





Участник № 16 - дом № 12 по ул. Гашека





Участник № 17 - дом № 66 по улице Станционной

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Карта фирменных киосков "Нашей Газеты"