Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 15 - дом № 85 по ул. Майлина

Заявку с фотографиями, на которых ярко и эффектно цветут лилии, прислала дочь одной из жительниц дома № 85 по ул. Майлина, занимающейся благоустройством в своем дворе. Таких инициативных здесь оказалось три человека.

Одна на троих клумба не дает скучать энтузиастам дома № 85 по улице Майлина

- Наша деятельность началась более пяти лет назад, - вспоминает инициатор Салима УМАРОВА, - с согласия жильцов на спил большого карагача в палисаднике, который не только давал значительную тень, но и ежегодно разбрасывал поросль. Для разбивки клумбы его убрали, на его место «прилетела» пара лебедей-вазонов для цветов из автомобильных покрышек. В них мы каждый год садим петунию.

Тенистый зеленый уголок в центре двора для уединения пожилых и молодёжи

Одновременно в палисаднике высадили пару саженцев черемухи, перед домом - быстрорастущие пирамидальные тополя и с десяток кустов сирени. Тополя уже вымахали и стройным рядом делают уютным уголок со столиком и лавочками во дворе. А сирени придают аккуратную форму, состригая ветки.

Стрижка кустов сирени не дает им цвести, но придает аккуратный вид

Однолетние цветы для палисадника Салима Абдулловна выращивала сама или покупала готовой рассадой. Два года назад в дом переехала Елена СИВЕРИНА, а вместе с ней и много посадочного материала многолетних цветов из своего частного дома.

Облагородить еще больше и расширить палисадник в планах у жильцов

- В этом году мы насчитали 18 расцветок лилий у нас перед домом, - рассказывает о своем хозяйстве Елена Ивановна, - а еще ирисы я привезла из Уфы и пока небольшой папоротник из Крыма. Жалко, что уже многие отцвели.

Из многолетников в палисаднике появился ряд пионов, опору для которых из металлопластиковых водопроводных труб смастерил супруг Елены Сивериной. Посадили также жильцы дельфиниум, нивяник, астру «сентябрину», георгины, лилейник. Традиционную для наших окон герань также высаживают на лето в клумбы.

Третьим помощником для приятного, но нелегкого занятия стала старшая по дому Кунжан ЕРГАЛИЕВА.

Поливать этим летом приходится часто и вручную. Но это пока единственный способ спасти цветы в жару

Вопрос полива с ПКСК «Строитель-2» еще не решен и женщинам приходится носить воду из квартир, финансовой помощи от других жильцов тоже нет. Однако у энтузиастов много планов по дальнейшему облагораживанию своих палисадников.

– Нам бы еще земли хорошей привезти, - мечтает Кунжан Темирбековна, - чтобы клумбы продолжить и возле других подъездов.

Как говорят активисты-озеленители, все, что они делают во дворе, это для себя, для души и глаз. Одновременно и работа, и своеобразный отдых.

Условия конкурса

Вы высаживаете деревья и делаете клумбы во дворе своей многоэтажки? Считаете, что ваш двор выгодно выделяется на общем фоне живой зеленью цветами? Тогда наш конкурс точно для вас!

Организаторы конкурса «Наш цветущий двор»: областной еженедельник «Наша Газета» при поддержке НПП «Инвент-плюс» (сайт invent-plus.kz, страница в Instagram @inventpluskst) и садового центра «Усадьба».

В сентябре состоится награждение победителей. Призовой фонд - 150 000 тенге (сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода в садовом центре «Усадьба»).