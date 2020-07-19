Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 6 - дом № 7 по пр. Аль-Фараби

Заявку от участника № 6 прислал председатель ПКСК «Park Residence» Аян ЖАРКИН. Как рассказал Аян Ануарович, двор этого дома неоднократно участвовал в ежегодных городских конкурсах, но не был хоть как-то отмечен жюри.

Аян Жаркин и Людмила Поповская – сработанный дуэт

А зря - ведь своя ухоженная, в меру озелененная, а главное - со вкусом обустроенная природными материалами придомовая территория заметна даже из-за забора.

Первый из трех стильных многоэтажных домов около набережной был построен в 2007 году. Тогда в необжитом дворе было около 6-7 посаженных застройщиком саженцев. Поэтому для благоустройства своей территории у жильцов, как говорится, были развязаны руки.

И идеи не заставили себя ждать. Инициативные и неравнодушные жители дома стали помощниками для своего ПКСК. Не обошлось и без финансовой помощи.

– Лет 5 назад было решено сделать разовый целевой сбор на благоустройство в размере 5000 тенге с квартиры, - вспоминает Аян Жаркин. - На эти средства купили в питомнике саженцы, семена газонной травы и всё необходимое.

Деревья подрастут и на лавочках будет еще комфортней

Двор защищают и украшают 5 видов молодых и аккуратных деревьев: клёны, березы, яблони-дички, боярышник и пирамидальные тополя. Последние - 15 штук - купил и подарил один из жильцов.

Их посадили со стороны улицы, вдоль ажурного забора, возле которого пару лет назад высадили еще и девичий виноград. Теперь он, обвивая металлические прутья, создает живую изгородь между небольшой детской площадкой и проезжей частью.

Многолетняя лиана дикого винограда осенью станет еще эффектней став ярко-красной

По инициативе жильцов создали изюминку двора – подобие альпийской горки. Сочетание туи, можжевельника и многолетних стелющихся растений с валунами смотрится вполне симпатично. Добавить бы еще декоративной крошки или замульчировать землю сосновой корой, и такая клумба будет выглядеть еще выигрышней.

Клумбу в альпийском стиле редко встретишь в наших дворах

Большими камнями так же поделился один из жильцов дома. Но всё благоустройство не было бы сделано, если бы дворником в этом дворе уже 7 лет не работала Людмила ПОПОВСКАЯ. Кроме ежедневной уборки территории, Людмила Петровна занимается и уходом за деревьями, покосом газонов, посадкой цветов, поливом и прополкой клумб. На зиму хвойные растения заботливо укутываются от сильных морозов и испепеляющего хвою весеннего солнца.

Людмила Петровна ухаживает за двором с большим удовольствием

Территория возле дома закрыта от посторонних и находится под постоянным наблюдением, так что председатель ПКСК и дворник на вандализм не жалуются. А своей заслугой и гордостью считают деревья вокруг дома, которые из тонких прутиков, благодаря уходу, превратились в полноценные деревья.

Пирамидальные тополя защищают двор от пыльной проезжей части

Условия конкурса

Вы высаживаете деревья и делаете клумбы во дворе своей многоэтажки? Считаете, что ваш двор выгодно выделяется на общем фоне живой зеленью и цветами? Тогда наш конкурс точно для вас!

Областной еженедельник «Наша Газета» при поддержке НПП «Инвент-плюс» (сайт invent-plus.kz, страница в Instagram @inventpluskst) и садового центра «Усадьба» приглашает неравнодушных жителей многоквартирных домов Костаная принять участие в конкурсе «Наш цветущий двор». Заявки участников с указанием адреса двора и телефона контактного лица принимаются до 30 июля на электронную почту ng@ng.kz.

Мы побываем во всех дворах, о наиболее впечатливших расскажем на страницах «НГ». А в сентябре состоится награждение победителей. Призовой фонд - 150 000 тенге (сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода в садовом центре «Усадьба»).