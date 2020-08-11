Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 14 - дом № 172 "А" по ул. Шипина

Полувековой юбилей скоро отметит дом № 172 "А" по улице О. Шипина - участник № 14 нашего конкурса. Серые дома на серой земле в окружении огромных, старых и неухоженных тополей, отсутствие детской площадки, асфальта и ограждения. Это район ДК «Строитель». Даже представить сложно, что в такой серой беспробудной атмосфере у кого-то возникнет желание разбить клумбы, высадить цветы, не унывать и радоваться каждому распускающемуся бутону.

Ярким пятном среди серых дворов выглядит клумба возле дома № 172 "А" по ул. Шипина

Несмотря на то, что поддержки и помощи практически никакой нет, ни от других жителей, ни от ПКСК, энтузиасты из этого дома, которые уже давно на пенсии, смогли хоть как-то сделать ярче небольшой участок перед своим домом. Ведь они помнят прежние годы, когда вокруг каждого дома были утопающие в зелени и цветах палисадники.

- Третий год мы здесь занимаемся цветами, - рассказывает Татьяна ФАХРУТДИНОВА, - я ведь из деревни, люблю природу, цветы. Когда переехала сюда, решила также сажать возле дома.

Евдокия Семенькина (слева) и Татьяна Фахрутдинова теперь не представляют свой двор без цветов

Желание Татьяны Ивановны поддержали и соседки: Евдокия СЕМЕНЬКИНА и Наталья РУППЕЛЬ.

– Мы себе даже прозвище придумали «Два агронома и помощница», - смеётся Евдокия Степановна. - Каждая покупает и сажает в клумбу то, что ей больше нравится: Дуся - петунию, Наталья – бархатцы, Татьяна – хризантемы.

Комнатную пеларгонию (герань) женщины также на лето высаживают во двор. Многолетниками делились знакомые. Семена, луковицы тюльпанов и лилий, которые уже отцвели, покупали за свои деньги.

Неунывающие цветочницы поделились и секретами того, почему на никудышной земле на удивление хорошо растут и цветут их питомцы.

Яичная скорлупа и чайная заварка помогают так шикарно цвести комнатной герани

– Мы же сюда и заварку от чая выносим, и скорлупу от яиц собираем, толчем и в землю вносим, - делится лайф-хаком Евдокия Степановна.

Хоть и небольшой, но цветущий участок требует регулярного полива, который тоже лежит на плечах женщин.

- У нас в подъезде баклашки для воды всегда наготове, из квартир и носим воду, - говорит Татьяна Ивановна, - за один полив 25 штук выливаем через день, когда стоит жара. Обращались несколько раз в ПКСК по поводу ограждения и трубы для полива, но пока безуспешно.

По словам жителей, иногда соседские мальчишки помогают носить нелегкие ёмкости. А молодежь может и цветы сорвать - наверное, девушкам в подарок. Но женщины особо не ругаются, говорят: "Докупим еще с наших «больших» пенсий". Для себя же, не жалко, а главное - что во дворе теперь немного веселее!

Условия конкурса

Вы высаживаете деревья и делаете клумбы во дворе своей многоэтажки? Считаете, что ваш двор выгодно выделяется на общем фоне живой зеленью цветами? Тогда наш конкурс точно для вас!

Организаторы конкурса «Наш цветущий двор»: областной еженедельник «Наша Газета» при поддержке НПП «Инвент-плюс» (сайт invent-plus.kz, страница в Instagram @inventpluskst) и садового центра «Усадьба».

В сентябре состоится награждение победителей. Призовой фонд - 150 000 тенге (сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода в садовом центре «Усадьба»).



