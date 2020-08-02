Конкурс "Наш цветущий двор". Участник №10 - дом №26 по проспекту Абая

В «десяточку» попали участники конкурса «Наш цветущий двор», жители дома №26 по проспекту Абая. И это не только их порядковый номер, но и показатель того, как быстро и красиво у них получилось сделать из рядового неухоженного палисадника яркий и цветущий кусочек большого двора.

Вложиться в благоустройство пришлось жителям, но результат того стоит

Пока, самыми инициативными в этом огромном доме, оказались жильцы подъезда №7, но лиха беда начало.

Инициатор и активный сторонник преображения придомовой территории Елена ЧЕРНЫШЕВА вспоминает, как еще пару лет назад двор находился в полной разрухе. После того, как в прошлом году заменили бордюры и асфальт, за что жители выражают благодарность отделу ЖКХ, они решили продолжить благоустройство своими силами.

Евдокия Дедюхина (слева) и Елена Чернышева считают, что на фото должны быть все жильцы их подъезда

- Многие бывают за границей и умиляются их ухоженными газонами, красивыми клумбами и стильной эстетикой придомовой территории, - говорит Елена Геннадиевна. - Но чем мы хуже, почему не можем сделать такую же частицу красоты там, где мы живем, чтобы наши дети и внуки выросли в красоте?

С этой идеей в мае 2020 года жители подъезда и провели собрание, на котором, изучив мнение и пожелания, приняли решение сделать свой подъезд и территорию рядом с ним красивой.

Как за 2 месяца сделать из неприметного палисадника яркий и цветущий знают в этом дворе

– После тяжелой весны, когда все сидели на карантине, наши люди очень дружно отозвались и поддержали, - делится старшая по подъезду Евдокия ДЕДЮХИНА. - Нет в подъезде семьи, которая бы не приняла участие в благоустройстве.

Это не только финансовая помощь (целевой сбор по 2 000 тенге с каждой квартиры), но и физическая, ведь три машины чернозёма, которые заказала Елена, нужно было разровнять по палисадникам. И бригада из молодых и крепких соседей к вечеру уже взялась за лопаты. Максим Плохотенко, Дмитрий Гниломедов, Денис Дядюн и Валентин Черкасов стали костяком энтузиастов подъезда.

Не осталось в стороне и обслуживающая организация. По словам, Елены Чернышевой, хоть и со скрипом, но ТОО «СДС-Костанай» сделали трубу для полива, восстановили освещение возле подъезда и отремонтировали водосток, чтобы дождевая вода не размывала грунт в палисаднике.

Вскоре и сам палисадник преобразился настолько, что его можно сравнивать с ухоженными европейскими двориками. Была посеяна газонная трава, высажена приобретенная рассада петунии и виолы, посеяны семена циннии и бархатцев. Многолетние цветы: хризантемы, флоксы, ирисы, лилейник и другие - со своей дачи пересадила во двор Евдокия Васильевна.

Жители соседнего подъезда поддержали идею украсить двор цветами

К осени зацветут и многолетние хризантемы

Все малые формы из дерева для цветов сделаны руками супруга Елены Вячеславом КОСОВЫМ.

Малые формы для цветов и садовые фигуры заметно отличаются от привычных баллонов

По словам Вячеслава Евгеньевича, художника-дизайнера по профессии, форма декоративных тележек и вазонов рождалась в голове, материал купил на свои средства, собирать пришлось на работе, а во дворе обжигал дерево огнем для придания фактурности рисунка и обрабатывал водоотталкивающей жидкостью, чтобы фигуры прослужили дольше.

Вячеслав участвовал и в посадке молодых саженцев вместо старых тополей, которые выкорчивали в ходе ремонта. Несколько дубков уже принялись, как и саженец каштана. А вот рябина не прижилась. Но жильцы полны планов на будущий год посадить деревья благородных хвойных пород, сделать живую изгородь из кустарника и соорудить альпийскую горку с многолетниками.

И планам наверняка суждено осуществиться, ведь, как считают дружные жители этого дома, если каждый по чуть-чуть внесет свой вклад в общее дело, то вокруг будет здорово, а главное – красиво!

Условия конкурса

Вы высаживаете деревья и делаете клумбы во дворе своей многоэтажки? Считаете, что ваш двор выгодно выделяется на общем фоне живой зеленью цветами? Тогда наш конкурс точно для вас!

Организаторы конкурса «Наш цветущий двор»: Областной еженедельник «Наша Газета» при поддержке НПП «Инвент-плюс» (сайт invent-plus.kz, страница в Instagram @inventpluskst) и садового центра «Усадьба».

В сентябре состоится награждение победителей. Призовой фонд - 150 000 тенге (сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода в садовом центре «Усадьба»).