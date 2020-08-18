Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 16 - дом № 12 по ул. Гашека

Заявка от жильцов дома № 12 по улице Гашека пришла одной из последних. Они стали участниками под номером 16. А озеленение двора здесь имеет свои многолетние традиции, инициативную группу и даже поддержку со стороны.

В прошлом году этому дому исполнилось 30 лет. Привычка сажать деревья и цветы здесь появилась вместе с первыми жильцами. Свидетельство тому - раскидистый дуб в одном из палисадников с прикрепленной к нему табличкой: «Этот дуб посажен в 1989 году геофизиком Тычковым А. И.».

Нина Литяйкина (слева) и Роза Джейлан поддерживают традицию сажать цветы в своем дворе





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39522

Жительница дома Нина ЛИТЯЙКИНА стала заниматься цветами одной из первых в этом доме и продолжает до сих пор.

– Мой палисадник всегда был ухоженным и цветущим, - вспоминает Нина Ивановна. - Сажаю, копаю и поливаю сама. Это не сложно, когда земля окультуренная и есть поддержка соседей, хотя бы моральная.

А на участке рядом, также утопающем в разноцветье, много лет хозяйничает Людмила КУЗАКОВА. С 2012 к ней присоединилась и переехавшая в дом Роза ДЖЕЙЛАН.

– Так получилось, что сначала я посильно помогала Людмиле Васильевне, - говорит Роза Мухаметжановна, - а теперь, в силу возраста, она мне.

Цветущий уголок привлекает прохожих

В палисадниках пестрят разнообразной окраской как простые бархатцы, циннии и космеи, которые легко всходят из семян, так и комнатные пеларгоний, колеус и даже декоративный каланхоэ. Из многолетников здесь растут пионы, хризантема, декоративный физалис, рудбекия и топинамбур. Жители и прохожие порой устраивают даже фотосессии в окружении цветов и… сказочных персонажей.

Сказочные поделки смотрятся ярко и органично

Ведь на клумбах с цветами соседствуют поделки, которые собственными руками сотворила Нина Литяйкина. Колобка и царевну-лягушку можно смело отнести к малым архитектурным формам, поскольку сделаны они из бетона. Три поросёнка, труженица-пчела и девушка с коромыслом - из подручных материалов.

– Был еще мужичок, рядом с девушкой, но ему не поздоровилось, - шутит Нина Ивановна, - пришлось его пока убрать на лечение.

На вандализм жители не жалуются, специально никто не рвет и не топчет цветы. Разве что кошки тяготеют к прекрасному и могут поваляться на клумбе.

Однолетние цветы сеют сразу в грунт, цветут они до самой осени

Видя такое желание украшать двор цветами, руководство ПКСК «Надежда» не остается в стороне. Обслуживающая компания завозила землю в палисадники, выделяла краску для поделок, заборчика и баллонов, сделала трубу для полива. Ежегодно ПКСК поощряет инициативных жильцов, выдает грамоты и один месяц не берет с них плату.

Некоторые комнатные цветы прекрасно растут и на улице

В этом году немного помогли и соседи. Издобровольных взносов приобрели шланг для полива. Более 15 м шланга очень облегчили полив в жару. Но совсем недавно его украли.

После того как украли шланг, впору браться за коромысло

По словам Розы Мухаметжановны, этим шлангом доставали и до молодых саженцев, которые несколько лет назад высадили жители перед домом. Не все из полутора десятков принялись, но все-таки молодые березки, дуб, клен, пирамидальные тополя уже зеленеют и придут на смену стареющим деревьям.

Наряду с цветами во дворе принято сажать и молодые деревья

В планах у инициативных жильцов продолжать в том же духе. Красивый ухоженный двор - это традиция.

Условия конкурса

Вы высаживаете деревья и делаете клумбы во дворе своей многоэтажки? Считаете, что ваш двор выгодно выделяется на общем фоне живой зеленью цветами? Тогда наш конкурс точно для вас!

Организаторы конкурса «Наш цветущий двор»: областной еженедельник «Наша Газета» при поддержке НПП «Инвент-плюс» (сайт invent-plus.kz, страница в Instagram @inventpluskst) и садового центра «Усадьба».

В сентябре состоится награждение победителей. Призовой фонд - 150 000 тенге (сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода в садовом центре «Усадьба»).



