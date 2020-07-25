Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 8 - дом № 12 в 7-м микрорайоне

Эта заявка от участников № 8, дома 12 в 7-м микрорайоне, пришла в виде фотографий и подробного письма, тёпло и с благодарностью рассказывающего об одной из жительниц этого дома - Зое ГУСАРОВОЙ.

Несмотря на то, что из-за почтенного возраста весь двор Зоя Петровна осилить уже не может, а занимается только палисадником около своего подъезда, просто невозможно было отказать ей в участии. Настолько удивляет жизненный оптимизм, крепость духа, желание навести порядок и красоту вокруг своего дома.

На этом месте стояли машины, теперь растут цветы

Восемь последних лет из тринадцати, когда Зоя Гусарова является старшей по дому, она занимается посильным благоустройством своего двора. А начиналось всё традиционно.

– Во дворе же ничего не было, кроме пары деревьев и железных турников, - вспоминает Зоя Петровна. - Мне стало неприятно выходить в пустой двор, тогда и решила сажать деревья и цветы. Первые многолетники, например, мальву, я выкапывала на каких-то полянах и пустырях вблизи микрорайона. Несла во двор и высаживала. Потом цветами поделилась подруга – дачница.

Понемногу напротив подъезда появились рябина, пирамидальный тополь, яблони-дички, канадский клён и береза. А дело благоустройства стало уже семейным. К Зое Петровне на помощь пришли близкие родные: дочь, внук и даже правнук. Кстати, в честь рождения последнего 19 лет назад под окнами за домом посадили 4 берёзы. Но принялась и выросла, к сожалению, только одна.

Береза в честь правнука и «пасхальная» ива растут несмотря ни на что.

Показывая это дерево, Зоя Гусарова, вспомнила, что рядом растущую иву 14 лет назад принес маленькой веточкой с корешками житель дома. Одна из вербочек, которыми украшают дом перед праздником Пасхи, дала корни, и её тоже решили посадить.

Здесь когда-то даже сеяли газонную траву, но после работы коммунальщиков остались ямы

Большой помощи в деле благоустройства и озеленения, как финансовой, так и физической, от соседей негусто, признается Зоя Петровна.

– Однажды попросила жильца дома окопать деревья во дворе, - делится Зоя Петровна, - так через полчаса он приносит лопату и говорит - мол, готово уже. Пришлось мне самой снова все переделывать. Если с душой, то и результат будет!

А ведь неравнодушной бабушке уже перевалило за 80!

Оптимизм и трудолюбие Раисы Мазитовой (слева) и Зои Гусаровой – залог долголетия

Такой же труженицей во дворе является и соседка, почти ровесница Зои Петровны, Раиса МАЗИТОВА. Свой цветущий уголок она начала благоустраивать 3 года назад, вручную выбирая из земли палисадника камни, полиэтиленовые мешки и другой мусор. На скромную пенсию покупает и семена, и рассаду цветов. Но не унывает:

- Мы же всю жизнь трудились, как тимуровцы: и дрова кололи, и воду носили, - говорит Раиса Григорьевна, - А сейчас бумажку до урны донести не могут, бросают где попало. Если бы все жители поняли, что это все для них делается, как бы хорошо было, и помощников стало больше.

Петунии в палисаднике яркие при любой погоде

Помощников старшая по дому просила назвать поименно. Это её соседи, которые в этом году приобрели для палисадника рассаду петунии: Галина Нефельд, Елена и Иван Найпак. ПКСК «Сеним», который обслуживает этот дом, в прошлые годы помогал с краской, установкой заборчика, оборудованием трубы для полива и покрышками для клумб, но в этом году себя не проявил.

Глядя на ежедневные хлопоты Зои Гусаровой, дочь её жалеет, просит оставить все это, но сама пенсионерка всегда коротко отвечает: «Оставлю - умру!»

Клумбы Раисы Мазитовой в тенистом дворе иной раз и шикарными не назовешь, но они делают двор ухоженным, а пенсионерке не дают впадать в уныние и бездействие

Условия конкурса

Вы высаживаете деревья и делаете клумбы во дворе своей многоэтажки? Считаете, что ваш двор выгодно выделяется на общем фоне живой зеленью цветами? Тогда наш конкурс точно для вас!

Областной еженедельник «Наша Газета» при поддержке НПП «Инвент-плюс» (сайт invent-plus.kz, страница в Instagram @inventpluskst) и садового центра «Усадьба» приглашает неравнодушных жителей многоквартирных домов Костаная принять участие в конкурсе «Наш цветущий двор». Заявки участников с указанием адреса двора и телефона контактного лица принимаются до 30 июля на электронную почту ng@ng.kz.



Мы побываем во всех дворах, о наиболее впечатливших расскажем на страницах «НГ». А в сентябре состоится награждение победителей. Призовой фонд - 150 000 тенге (сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода в садовом центре «Усадьба»).



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39314