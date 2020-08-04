Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 11 - дом № 44 по пр. Кобланды батыра

Участник под номером 11 - дом № 44 по проспекту Кобыланды батыра (бывшая улица Герцена) - выглядит на свой возраст. Его построили 47 лет назад одним из первых в новом районе вблизи КСК. И за эвсе время серьезного ремонта фасада, дорог во дворе и детской площадки жители не видели. Но это не мешает им своими силами благоустраивать место, где они живут, несмотря на множество проблем и трудностей.

В палисаднике подбирают цветы так, чтобы они цвели постоянно

Инициативной группе этого дома, состоящей сплошь из женщин пенсионного возраста, не занимать напора, оптимизма и желания трудиться, облагораживая прилегающую к дому территорию.

Инициативная группа, которая старается не только для себя

- Началось всё 18 лет назад, - вспоминает Елена НАРЫЖНАЯ, - с восстановления забора, огораживающего детскую площадку. Это было актуально, потому что весь двор был превращен в автомобильную стоянку: машины ставили где попало, были ямы, вся грязь тащилась на тротуар.

Главный энтузиаст дома № 44 по пр. Кобланды батыра - Елена Нарыжная

С помощью КСП(к) «Солтустик-К» из взносов жильцов забор был восстановлен. На этом помощь обслуживающей компании и ограничилась. А ведь главная проблема, с которой неравнодушные жители сталкиваются и которую никак не хочет решить их кооператив, это полив.

- Сколько можно было бы посадить цветов, деревьев, если бы воду не пришлось таскать из квартир, - подключается к разговору соседка Александра СИЛАНТЬЕВА. - Нам бы и земли завезти в палисадники, чтобы корни старых тополей не мешали цветам.

А пока жители пытаются работать с тем, что есть. Когда делали реконструкцию улицы Герцена, супруг Елены Мироновны Владимир Акимович на тачке привозил чернозем в свой палисадник, поэтому сегодня это место выглядит самым цветущим и зеленым во дворе.

По словам Елены Нарыжной, в этом году только на рассаду из семейного бюджета потратили 7 500 тенге. Приобрели петунию, портулак, пеларгонию. Семенами и многолетними цветами делятся соседи-дачники. Это семья Капраловых (Надежда Григорьевна и Светлана Леонидовна), Надежда Каргабаева, Альбина Малько, Валентина Тритенко. Они же помогают высаживать, поливать и ухаживать.

Кронирование тополей – пока вся помощь от коммунальщиков города

Деревья во дворе - отдельная тема. Силами отдела ЖКХ старые тополя этой зимой, что называется, кронировали до состояния высокого столба. В начале апреля от снежной бури два таких тополя упали, повредив забор. Остальные сейчас обрастают множеством беспорядочных веток и пока радуют зеленью, но в дальнейшем потребуют непременного ухода.

Молодые саженцы придут на смену старым деревьям

Зная, что век тополя недолог, жители еще 6 лет назад стали высаживать перед домом деревья и кустарники. Помощниками в этом деле стали Виктор Капралов и Игорь Насальчук. Под руководством Елены Мироновны были посажены первые березки перед домом. Затем к ним добавились более десятка других: рябина, клен, кусты сирени, черемухи, боярышника, калины. Совсем недавно за домом один из жильцов посадил несколько пирамидальных тополей.

Свой вклад в общее дело вносит и Татьяна НЕВЕЖИНА - как она сама признается, просто очень любит землю. Всю жизнь была дача, а творческую составляющую приобрела, работая в детском саду.

Татьяна Невежина считает, что в палисаднике должны сочетаться и цветы, и рукотворные поделки

– Молодежь не очень любит работать, - горестно отмечает Татьяна Петровна, - прополоть их не заставишь, дети могут сорвать цветы и кидать обертки в то время, как родители сидят на лавочке и заняты телефоном.

На вопрос, что же заставляет этих энтузиастов не бросать своё дело, несмотря на все трудности, жильцы живо отвечают: «Хочется, чтобы было чисто и красиво!». Простые желания, которые, надеемся, найдут поддержку у их соседей, руководства ПКСК и отдела ЖКХ.

Условия конкурса

Вы высаживаете деревья и делаете клумбы во дворе своей многоэтажки? Считаете, что ваш двор выгодно выделяется на общем фоне живой зеленью цветами? Тогда наш конкурс точно для вас!

Организаторы конкурса «Наш цветущий двор»: Областной еженедельник «Наша Газета» при поддержке НПП «Инвент-плюс» (сайт invent-plus.kz, страница в Instagram @inventpluskst) и садового центра «Усадьба».

В сентябре состоится награждение победителей. Призовой фонд - 150 000 тенге (сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода в садовом центре «Усадьба»).