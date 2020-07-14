Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 5 - дом № 49 по ул. Садовой

Двор дома № 49 по улице Садовой, уже несколько лет у многих костанайцев на слуху, ведь он знаменит не просто чистотой и разнообразием поделок, но и человеком, который всё это творит. Про неповторимые творения Ларисы ЛЕБЕДЕВОЙ "НГ" писала 3 года назад. А сегодня, в рамках конкурса, расскажем о зеленом и цветочном богатстве этого двора.

Дом в окружении спасительной зелени. Так и должно быть!

Уникальный дворник, с которым повезло этому дому, и ПКСК «Данко», Лариса Владимировна уже 8 лет буквально пропадает с утра до вечера на своей территории. Её тут знают все и она знает всех. Пока Лебедева увлеченно рассказывает, с чего всё начиналось, с десяток проходящих жильцов, от мала до велика, приветствовали её.

В центре этого палисадника скоро появится еще одно творение Ларисы Лебедевой

- Семь лет назад, когда я начала активно благоустраивать наш двор, он был очень запущен, - вспоминает Лариса Лебедева. - Первые 3 года доводила до ума, избавляясь от мусора, камней и стекла. В первый год купила рассаду цветов за свои деньги. А уже со следующего лета жильцами было решено делать целевой взнос по 500 тенге с квартиры на благоустройство.

Тех, кто возмущается сборами, в этом доме нет. Смотря на яркий ухоженный двор с обилием зелени, цветов и поделок, понимаешь. что все средства идут в дело. По словам Ларисы Владимировны, только рассады цветов в этом году купили на 49 000 тенге: петуния всевозможных расцветок, бархатцы, газания в клумбах чередуются с многолетними лилиями, лилейниками и топинамбуром. Всё уже ярко цветет и радует как жителей дома, так и проходящих гостей, которые непременно отмечают, что таких дворов еще не встречали.

Клумбы, сочетающие живые цветы и поделки, очень ярко смотрятся во дворе

Большую помощь оказывает и ПКСК, выделяя все, что дворник просит. В основном это краска, колер, кисти для покраски поделок, бордюров, ограждения, покрышек, из которых и сделаны клумбы.

Таким же безотказным на просьбы Ларисы Лебедевой является старший по дому Юрий КУКИН.

– В любой моей просьбе он всегда готов придти на помощь. Будь то установка новых поделок, или уход за деревьями, - говорит Лариса Владимировна.

Несколько 30-летних дубов доказали, что в нашем климате могут расти

Во дворе растут несколько взрослых дубов, которые лет 30 назад посадили жители. Их тень спасает в такие жаркие дни, как сейчас. Рядом березы, пирамидальные тополя и вязы мелколистные. Хорошо, что их никто не додумался кронировать. А на въезде во двор пару лет назад Лариса Владимировна посадила несколько маленьких сосенок и саженец… каштана. Пока это редкое для нашего климата дерево чувствует себя как дома. Ведь, как смеется хозяйка:

- Что я ни посажу - всё растет!

Молодому каштану пока нипочем наши морозы и жара

С поливом всего этого добра сейчас проблем нет: труба и шланги имеются. А поначалу воду приходилось носить с ближайшей колонки. Но это не стало препятствием увлеченному человеку. Личных денег, по словам Ларисы Лебедевой, на все требуется тоже немало.

– Всю зиму я откладываю на что-то для двора, присматриваю и покупаю частями - как, например, фигуры четырех оленей из гипса. Но простояли они недолго, их просто украли, - делится печалью Лариса Владимировна. - И полиция была, и видео есть, но никого не нашли и не наказали.

Идеи для своего творчества у Ларисы Владимировны рождаются постоянно

А на вопросы соседей: «Зачем тебе это нужно, медаль хочешь?», дворник Лариса всегда оптимистично отвечает:

- Я работаю для себя, своих жителей, которые мне благодарны и гостей, которым приятно пройти по нашему двору!

Клумбы в этом дворе на любой вкус

Условия конкурса

Вы высаживаете деревья и делаете клумбы во дворе своей многоэтажки? Считаете, что ваш двор выгодно выделяется на общем фоне живой зеленью и цветами? Тогда наш конкурс точно для вас!

Областной еженедельник «Наша Газета» при поддержке НПП «Инвент-плюс» (сайт invent-plus.kz, страница в Instagram @inventpluskst) и садового центра «Усадьба» приглашает неравнодушных жителей многоквартирных домов Костаная принять участие в конкурсе «Наш цветущий двор». Заявки участников с указанием адреса двора и телефона контактного лица принимаются до 30 июля на электронную почту ng@ng.kz.

Мы побываем во всех дворах, о наиболее впечатливших расскажем на страницах «НГ». А в сентябре состоится награждение победителей. Призовой фонд - 150 000 тенге (сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода в садовом центре «Усадьба»).