Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 4 - дом № 2 "А" по пр. Абая

Проезжая по проспекту Абая, можно увидеть зеленый участок под окнами этого дома. Во дворе - всегда подстриженный газон, ухоженные как взрослые, так и молодые деревья, заботливо обложенные выкрашенными кирпичами, небольшая клумба с многолетними цветами.

Возле дома Татяна Карацуп посадила более десятка берез

Все это благодаря неравнодушной жительнице этого дома, председателю ПКСК «ЖК-35» Татьяне КАРАЦУП.

Придомовая территория озелена и ухожена даже со стороны проспекта Абая

Как рассказала "НГ" Татьяна Петровна, в этом доме она живет с 1998 года, позже стала и руководителем обслуживающей компании. Дом и двор ПКСК принимал со всем наследством 90-х годов: неухоженные деревья, отсутствие клумб и ограждения. От проезжающих по газонам и детской площадке автомобилей пришлось спасаться, вкапывая в землю автопокрышки. Место для клумб было изначально предусмотрено, но на нем росли сорняки и беспорядочно бегала детвора. Сделали железное ограждение, вывели трубу со счетчиком для полива, начали сажать цветы и молодые деревья.

Пока не сделали ограждение, сажать цветы было бесполезно

Посадочным материалом многолетних цветов в основном делятся дачники, живущие в этом доме, а рассаду петунии покупают. Если последняя уже ярко цветет и пахнет, то многолетние лилейник, хризантемы, золотарник зацветут позже. Пытались в палисадниках под деревьями сеять газонную траву, но, по словам председателя, она не прижилась. Сказались то ли тень от деревьев, то ли сквозняк.

В этом дворе стараются ухаживать за старыми деревьями и сажать молодые

Целевых сборов с жильцов на благоустройство двора не делают, все расходы - из средств ПКСК. К сожалению, из более чем сотни квартир активного участия в озеленении никто не принимает – всё на плечах Татьяны Петровны.

– Просто, когда есть свободное время, я выхожу и копошусь, – говорит Татьяна Карацуп, - сажаю, рву траву, рыхлю, поливаю.

На ухоженную клумбу приятно смотреть

Работы для одного человека действительно много, но для посадки молодых саженцев, конечно, привлекали жильцов. За два десятка лет руками Татьяны Петровны и под ее руководством во дворе и вокруг дома посадили более 20 деревьев: березы, пирамидальные тополя и другие.

Но не все прижились. К примеру, из трех дубков укоренился и стал украшением двора только один. Молодые березки, посаженные вокруг детской площадки, поломала детвора.

- На днях смотрю - ребенок с большой игрушечной машиной залез и ходит по цветам, мама рядом стоит, - рассказала Татьяна Карацуп, - прошу их выйти, а она еще возмущается. После такого думаешь - зачем мне это нужно? Но руки не опускаются. Пока я здесь живу и работаю, то буду это делать!

Во дворе высажены преимущественно многолетние неприхотливые цветы

Условия конкурса

Вы высаживаете деревья и делаете клумбы во дворе своей многоэтажки? Считаете, что ваш двор выгодно выделяется на общем фоне живой зеленью и цветами? Тогда наш конкурс точно для вас!

Областной еженедельник «Наша Газета» при поддержке НПП «Инвент-плюс» (сайт invent-plus.kz, страница в Instagram @inventpluskst) и садового центра «Усадьба» приглашает неравнодушных жителей многоквартирных домов Костаная принять участие в конкурсе «Наш цветущий двор». Заявки участников с указанием адреса двора и телефона контактного лица принимаются до 30 июля на электронную почту ng@ng.kz.

Мы побываем во всех дворах, о наиболее впечатливших расскажем на страницах «НГ». А в сентябре состоится награждение победителей. Призовой фонд - 150 000 тенге (сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода в садовом центре «Усадьба»).



