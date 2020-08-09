Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 12 - дом № 12 в микрорайоне Аэропорт

Участники конкурса под номером 12 живут в доме № 12, который расположен в микрорайоне Аэропорт. Этот район города - новый, поэтому им пришлось начинать буквально с чистого листа. При этом определенные успехи уже видны.

Даже без ограждения цветы никто не топчет и не рвет

- Нашему дому всего два с половиной года, двором начали заниматься практически сразу. Поначалу выгребали строительный мусор из палисадников, - вспоминает одна из инициаторов движения за зеленый и цветущий двор Бахыт МУСТАФИНА. - Первый год у кого что было, то и посеяли, в основном - однолетники. На второй уже подошли организованно, стали высаживать многолетние цветы. ПКСК «Кен дала» помог: приобрел рассаду петунии и сделал трубу для полива.

По словам Бахыт Салимовны, к ней часто приезжают племянники, поэтому в качестве метода воспитания и для разнообразия летнего отдыха она стала вовлекать детей в несложные уходные работы: прополоть, полить клумбы.

Команда из дома № 12 микрорайона Аэропорт не в полном составе - Наталья Маркелова в это время на смене в больнице

В доме уже образовалась своя команда из пяти неравнодушных женщин, самой активной из которых и в то же время самой скромной является Наталья МАРКЕЛОВА. Наталья Евгеньевна не хотела афишировать свою деятельность во дворе, но помощники-соседи рассказали о ее трудолюбии, ведь большая часть цветов, привезенных с дачи, посажена именно ею.

К сожалению из-за жаркой и засушливой погоды такие многолетние цветы, как лилейники, лилии и нивяник, уже отцвели, но скоро придет черед цвести хризантемам, астрам, гладиолусам.

Клумбы растянулись вдоль всего дома

- А весной у нас цвели даже алые тюльпаны, которые я посадила осенью, - показывает свой палисадник Вера СОКОЛОВА. - Петунию я вырастила сама дома, ведь приятно смотреть из своего окна не на голую землю, а на зеленый и цветущий участок.

Незаменимыми помощницами во всех дворовых делах стали приславшая заявку на конкурс Маргарита ГОРДИЕНКО и Айгуль ЖОЛМАГАМБЕТОВА. От других жителей этого дома финансовой или иной помощи пока на было. Как отмечают энтузиасты, в нынешнее время сложно организовать людей, все всегда чем-то заняты.

Из деревьев возле дома пока только тополь серебристый

Но сделать это придется - хотя бы для того, чтобы посадить деревья, которых возле дома практически нет. Как вспоминают жители, в 2018 году, когда сдали дом, подрядчики высаживали сосны и рябины, но без полива они, конечно же, засохли. Радуют ростом только пирамидальный тополь и привезенные из России одним из жильцов саженцы сосны и каштана. Поэтому планов по благоустройству у этих неравнодушных костанайцев еще предостаточно.