Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 17 - дом № 66 по улице Станционной
Евгений ПОЛУЯНОВ
Если очень захотеть, то и на пустом месте можно сделать цветущий палисадник перед своим домом. Это доказывают очередные участники конкурса «Наш цветущий двор» под номером 17 - жители дома № 66 по улице Станционной.
Костанай-2 известен как всеми забытый район города с огромным количеством проблем. Плохие дороги, отсутствие освещения, необорудованные детские площадки, ветхие фасады многоэтажек – это всё знакомо выросшей здесь Марине КОМИССАРОВОЙ. Но желание внести глоток красоты в обыденность пересилило. И привело к благоустройству, пусть небольшого, участка возле своего дома.
Марина Комиссарова давно мечтала о цветах возле дома
- Несколько лет я уговаривала мужа, чтобы он помог сделать в палисаднике цветник, - рассказывает Марина, - и спустя три года он сдался и согласился, ведь тяжелой мужской работы здесь было очень много. Поэтому большая часть того, что есть сейчас в палисаднике, это заслуга Василия.
Когда в помощниках семья, дело идёт быстрее
Через палисадник проходила обычная натоптанная дорожка, по которой бегали дети и ходили соседи, а в 2018 году её расковыряли коммунальщики из-за ремонта труб. Так жители лишились и ограждения, и асфальта на пешеходной дорожке. Тогда-то и решили, что надо браться за дело. Помощниками Марины, помимо мужа, стали отец, свёкор и даже дедушка.
Еще год назад палисадник ничем не отличался от других
Помогали кто советом, кто идеей, кто делом, и участок стал преображаться. Из соседней лесопосадки мешками привозили землю, на изготовление ограждения пошел в дело высокий бабушкин забор. Из отслуживших автомобильных баллонов сделали клумбы, колодец и фигуру лебедя, отремонтировали лавочку возле подъезда. Краску дал кто-то из соседей.
По словам Марины Комиссаровой, карантин этой весной даже помог в благоустройстве, так как она работала удаленно, а значит было больше времени копаться в палисаднике.
- Мы всю работу выполняли под присмотром моего дедушки, а ему 92 года, - говорит Марина. - Он по завершению всей работы одобрил нашу клумбу, почему-то особенно ему понравились грибы.
Выросли перед домом и живые цветы. Жильцы-дачники поделились семенами и многолетниками: нивяником, гайлардией, рудбекией. Рассаду петунии и сальвии купили на свои средства.
Заметив неравнодушие и активность жильцов, обслуживающая компания ТОО «Аман-жол kz» сделала трубу для полива, возместила расходы на краску и доски.
Подхватили идею благоустройства и жильцы соседнего подъезда Юлия СОБОЛЕВА и Екатерина ДУДНИК.
Забор у соседей эффектно обвит ипомеей
В планах энтузиастов - заняться следующим палисадником, где уже прорежена и приобрела более аккуратный вид старая сирень. А значит - продолжение следует…
На будущий год клумбы появится и в этом палисаднике
Условия конкурса
Вы высаживаете деревья и делаете клумбы во дворе своей многоэтажки? Считаете, что ваш двор выгодно выделяется на общем фоне живой зеленью цветами? Тогда наш конкурс точно для вас!
Организаторы конкурса «Наш цветущий двор»: областной еженедельник «Наша Газета» при поддержке НПП «Инвент-плюс» (сайт invent-plus.kz, страница в Instagram @inventpluskst) и садового центра «Усадьба».
В сентябре состоится награждение победителей. Призовой фонд - 150 000 тенге (сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода в садовом центре «Усадьба»).
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