Какие костанайские дворы ярче? - Победителей нашего конкурса выбирали специальная комиссия и читатели «НГ»

Конкурс «Наш цветущий двор», который еженедельник «Наша Газета» при поддержке ТОО «НПП «Инвент-плюс» впервые провел этим летом на своих страницах, был рассчитан на жителей многоквартирных домов Костаная, которым не по душе серая и скучная однообразность у себя под окнами.

Участники конкурса в ожидании объявления победителя

В то время как под видом омоложения и капитального ремонта с городских улиц бесследно исчезают целые аллеи многолетних деревьев, а цветочные клумбы закладывают брусчаткой, наши участники добровольно и порой на голом энтузиазме озеленяют свои дворы деревьями, делают клумбы, привнося в окружающую действительность красоту и уют. А в нынешнее непростое время карантина, запретов и ограничений они не опустили руки, не потеряли оптимизм и надежду на лучшее, заражая своим примером других.

Фотографии всех участников конкурса и сертификаты победителям

И такие инициативные и трудолюбивые жители нашлись в двух десятках домов в разных районах Костаная. Точнее, на конкурс были поданы 22 заявки. До публикации в «НГ» и оценивания жюри дошли 17 участников. Остальные, к сожалению, сошли с дистанции по разным причинам.

Конкурсанты, конечно, отличились разнообразием - как возрастным (самой старшей участнице Зое Гусаровой 82 года), так и опытом благоустройства. Например, жители дома № 86 по ул. 1 Мая за самый короткий срок, полтора месяца, смогли после ремонта дворовой территории благоустроить палисадники возле своих подъездов.

Участниками конкурса стали и одиночные энтузиасты, как Татьяна Карацуп из дома № 2 «А» по пр. Абая, так и большие коллективы дружных соседей, как у жильцов подъезда № 7 в доме № 26 по тому же проспекту. Здесь, по словам инициатора озеленения двора Елены Чернышевой, жители 36 квартир внесли финансовый и физический вклад в яркий и цветущий палисадник, который очень удивил членов жюри. Но зачастую благоустройство цветущих дворов держится на плечах трех-пяти увлеченных и трудолюбивых жителей немолодого возраста, которые уже не представляют жизни без поливов, прополок и рыхлений.

Как показали дворы наших участников, плодотворнее и легче идет работа у тех, кого поддерживает обслуживающая компания, либо в команде озеленителей есть ее председатель. Обновление земли, сооружение ограждения, оборудование трубы для полива - это та помощь, которую жильцы ждут от своего ПКСК. И, например, энтузиасты из домов № 12 по ул. Гашека и № 62 по ул. Ворошилова ее получают. Однако некоторые конкурсанты делятся проблемами и говорят об отсутствии интереса у своих кооперативов, как у жителей по адресу ул. Шипина, 172 «А». При этом замечено, что ПКСК следили за нашим конкурсом, порой ревностно указывая на неточности в словах жителей. Так случилось с участниками конкурса из дома № 44 по пр. Кобланды батыра. В этом дворе старые тополя были кронированы не силами отдела ЖКХ акимата Костаная, а непосредственно обслуживающей компанией. Поэтому председателю КСП(к) «Солтустик-К» Е. Г. Вельдиной мы приносим свои извинения.

В каждом из дворов - участников конкурса свое видение благоустройства. У кого-то упор сделан на посадку деревьев и кустарников, как в доме № 3 «Д» по ул. Баймагамбетова. А, например, жители в микрорайоне Аэропорт заняты только посадкой и уходом за цветником, который у них протянулся вдоль всего дома. У некоторых конкурсантов цветущий двор пока ограничивается клумбой возле своего подъезда, но зато есть перспектива заразить окружающих на создание красоты и уюта и в других частях двора.

Призеры первого конкурса «Наш цветущий двор»

Поэтому жюри в составе активной общественницы Натальи Фищук, известной своим вкладом в озеленение г. Тобыла, главного редактора «НГ» Ольги Колоколовой и представителя фирмы-спонсора, гражданского журналиста Евгения Полуянова, оценивало жюри по 5-балльной шкале и семи критериям: наличие и ухоженность зеленых насаждений (деревья, кустарник), количество и внешний вид цветочных клумб, видовое разнообразие цветочных культур, творческий подход к работе, чистота придомовой территории, вовлеченность жильцов дома, общее визуальное впечатление.

По итогам третье место и сертификат на сумму 30 000 тенге на приобретение необходимых товаров для озеленения и благоустройства в садовом центре «Усадьба» достается дому № 49 по ул. Садовой и ее бессменному творцу, следящей за чистотой и порядком в этом дворе Ларисе ЛЕБЕДЕВОЙ.

3-е место – дом № 49 по ул. Садовой

- Очень приятно и третье место, - сказала Лариса Владимировна, - благодарю организаторов за то, что обратили на нас внимание. Участникам, которые не попали в призеры, желаю не падать духом и помнить, что только ежедневным трудом зарабатываются награды. Как распорядиться суммой, мы решим вместе со старшим по дому.

Двор № 17 в 7-м микрорайоне, который заметно отличается от других своей чистотой и многообразием ухоженных зеленых насаждений, становится обладателем второго места и сертификата на сумму 50 000 тенге. Благодаря работе увлеченного и болеющего душой за экологию своего дома председателя КСП «Юность-40» Фатимы ГУЛОЕВОЙ дом утопает в зелени, сажать которую они намерены и дальше.

2-е место - дом № 17 в 7-м микрорайоне

- В ближайших планах у нас - посадить живую изгородь, отделяющую стоянку от детской площадки, - поделилась после награждения Гулоева. - Ведь экология во дворе - на первом месте. Хочется поблагодарить «НГ» за конкурс, а участникам пожелать побольше задействовать молодежь, чтобы они не отсиживались на диване, а участвовали в жизни своего двора.

Победителем, не оставившим равнодушным никого из жюри, стал двор с удивительным розарием и не менее удивительными людьми. Это дом № 14 по ул. Темирбаева. Им вручается сертификат на сумму 70 000 тенге.

1-е место - дом № 14 по ул. Темирбаева

- Мы были приятно удивлены первым местом, - с радостью говорит Лариса МАШИНИНА, - у других участников тоже очень красиво и ухожено. Но победа накладывает на нас и обязательства. Мы продолжим сажать еще больше разных видов, чтобы наши палисадники цвели все лето. Спасибо за конкурс!

По итогам голосования читателей приз зрительских симпатий (подписка «НГ» на последний квартал 2020 года) достается участнику № 3 - активистам дома № 3 «Д» по ул. Баймагамбетова. За них в редакцию поступил 51 купон. Читатели оценили проделанную с чистого листа работу по озеленению, уютный минимализм, аккуратность и порядок, которые стали визитной карточкой этого дома.

Приз зрительских симпатий. Береза, ива, пирамидальный тополь, рябина, липа, яблоня-дичка, сирень - возле дома № 3 «Д» по ул. Баймагамбетова растет все

- Приятно, что есть люди, которым небезразлично благоустройство дворов нашего города, - подвел итог конкурса директор НПП «Инвент-плюс» Владимир СЕМЕЙКИН. - Радует, что большинство участников, хоть и проживают не в центре, но стремятся создать красоту, как в центральном сквере или на главных улицах. Мы охотно поддержали идею конкурса и поощряем неравнодушных единомышленников, которые любят и ценят красоту. Ведь уже много лет наша компания занимается поставкой и продажей семян и рассады цветов, а также декоративных кустарников. А значит, мы всегда готовы помочь сделать наш город еще краше.

P.S. Во многих дворах наших участников растут дубы - это дерево, редкое в наших краях. Есть они и во дворе, занявшем первое место. Участник конкурса, жительница дома Лариса Машинина с мужем вырастила саженцы из желудей на своей даче. По словам Ларисы Николаевны, сейчас на дачном участке есть более 30 молодых деревьев, которые они могут подарить для озеленения двора или улицы. Но выкапывать и вывозить придется самостоятельно. Желающие взять на себя ответственное дело озеленения могут обратиться в редакцию по телефону 53-51-51.

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Итоги голосования

№ 1 (ул. Темирбаева, 14) - 1 купон

№ 2 (7-й микрорайон, 17) - 5 купонов

№ 3 (ул. Баймагамбетова, 3 «Д») - 51 купон

№ 4 (пр. Абая, 2 «A») - 1 купон

№ 5 (ул. Садовая, 49) - 2 купона

№ 8 (7-й микрорайон, 12) - 1 купон

№ 10 (пр. Абая, 26) - 1 купон

№ 13 (ул. 1 Мая, 86) - 5 купонов

№ 16 (ул. Гашека, 12) - 1 купон

№ 17 (ул. Станционная, 66) - 5 купонов