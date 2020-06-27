Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 1 - дом № 14 по ул. Темирбаева

Первым участником конкурса «Наш цветущий двор» стал дом № 14 по улице Темирбаева в Костанае, расположенный вблизи ворот города - железнодорожного вокзала. Сразу и не догадаешься, что во дворе этого 9-этажного дома есть такая яркая и ароматная красота.

Солнечная сторона и защищенность от северных ветров позволили нескольким жильцам разбить немаленькие клумбы, занимающие практически все палисадники.

Марина Лебеденко (слева) и Лариса Машинина – двое из четырех главных творцов своей клумбы

- Все проходящие люди восхищаются, останавливаются, фотографируются на фоне нашей клумбы, - сообщила Марина ЛЕБЕДЕНКО, приславшая заявку на наш конкурс. - Хотя я подключилась к этой деятельности не самого начала, но свой уголок тоже имею. Вот выйду на пенсию и займусь им плотнее.

Лариса Николаевна надеется, что абрикос когда-нибудь даст плоды

Еще одна энтузиастка, Лариса МАШИНИНА, уже находится на заслуженном отдыхе. Опыт всей жизни, приобретенный работой с землей, она вложила в обустройство своего двора.

– Посмотрите, как цветут мои лилии, – зовет Лариса Николаевна. - Некоторые из них я привезла из Челябинска. А флоксы – из Москвы, они зацветут позже.

Среди разноцветных и сладко пахнущих лилий, которые в скором времени отцветут, предусмотрительно посеяны другие виды: календула, космея, васильки. Ведь они будут радовать жильцов дома до самой осени.

Многолетние цветы прекрасно соседствуют с однолетниками на большой клумбе

Преображением двора они начали заниматься лет семь назад, когда здесь была только земля с травой и редко посаженными кустарниками. У всех есть дачи, откуда и привезли первоначальный посадочный материал: ирисы, хризантемы, многолетнюю астру и другие цветы. Главной проблемой стал полив.

– Наш прошлый ПКСК ни в какую не хотел нам помогать с водой, - рассказала Марина Лебеденко, - приходилось баклажками таскать воду с восьмого этажа.

С июля 2019 года дом обслуживает другой ПКСК. Работники кооператива сделали для полива водопроводную трубу со счетчиком, что значительно облегчает уход за цветами и молодыми деревьями.

Саженец дуба прекрасно растёт в защищенном от северных ветров дворе

Во дворе, вблизи дома, старых деревьев нет, поэтому несколько лет назад один из жильцов посадил три дубка и несколько берез, которые прижились. Пошел в рост и саженец абрикоса, который пока еще, из-за небольшого роста, теряется на фоне высокой мальвы и топинамбура.

– Его мы выкопали на территории школы - видимо. из упавшего плода вырос, - с гордостью рассказывает Лариса Машинина.

Розарий Раисы Майбородиной - настоящая изюминка палисадника

Еще одной достопримечательностью двора по праву можно назвать удивительный розарий, который уже несколько лет заботливо создает Раиса МАЙБОРОДИНА. Более десятка сортов ароматных роз темно-красных, ярко-розовых, сиреневых и даже пёстрых двухцветных окрасов не оставят равнодушными ни кружащих над ними пчел и шмелей, ни прохожих.

Соседи скромной Раисы Ивановны поведали, как сложно ей выращивать такие прекрасные кусты. Каждую осень розы защищают конструкцией из укрывного материала, каркаса и фанеры, чтобы сохранить их до весны. Несмотря на эти усилия, пару лет назад морозная зима сгубила все кусты. Но Раиса Ивановна вновь купила саженцы и около подъезда заблагоухал аромат царицы цветов.

Лилии - идеальное сочетание благородства и аромата

Свой уголок между 2-м и 3-м подъездами имеет и Марина Гертнер. Правда, ему несколько лет не везло - прорывало трубу, коммунальщики перерывали и асфальт, и палисадник. Но после того, как поставили новую пластиковую, можно не бояться, что погубят растения.

Кстати, на вандализм женщины не жалуются. Говорят, бывало, что кто-то на нетрезвую голову и сорвет цветок, но не специально и не из вредности.

Молодые берёзки когда-нибудь станут стройными и красивыми

Васильки просты в выращивании, но так ностальгически эффектны

Такой палисадник под окнами своей квартиры - весьма трудоёмкое удовольствие

Есть у тружениц и помощники из жильцов дома: кто-то таскал воду, кто-то цветок принес посадить. А вот финансовый вопрос - на плечах создательниц цветущей клумбы: все приобретается за свои деньги. Но в таком полезном и приятном увлечении это не главное.

- Если всю жизнь занимаешься землей, то стремишься сделать красиво не только на своей даче, но и возле дома, в котором мы живём, - признаются наши участники. - И бросить всё это мы теперь просто не можем!

Условия конкурса

Областной еженедельник «Наша Газета» при поддержке НПП «Инвент-плюс» и садового центра «Усадьба» приглашает неравнодушных жителей многоквартирных домов Костаная принять участие в конкурсе «Наш цветущий двор». Заявки участников с указанием адреса двора и телефона контактного лица принимаются до 30 июля на электронную почту: ng@ng.kz

Мы побываем во всех дворах, о наиболее впечатливших расскажем на страницах «НГ». А в сентябре состоится награждение победителей. Призовой фонд - 150 000 тнг (сертификаты на приобретение товаров для сада и огорода в Садовом центре "Усадьба")



